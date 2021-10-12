'La Casa de Papel'in 'Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'da
İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Pedro Alonso O'choro, kaleme aldığı "Filipo'nun Kitabı" adlı eserinin tanıtımı için Türkiye'ye geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Ekim 2021 20:14
"La Casa de Papel" dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip ünlü oyuncu, Paris'ten geldiği İstanbul'da ilk olarak, 14 Ekim saat 20.00'de Köprü Atölye Kitap Kulübü'nde kitabına dair çevrim içi bir etkinliğe konuk olacak.
D&R Kitap Fuarı kapsamında da Alonso, 16 Ekim'de İstinyePark D&R'da, 17 Ekim'de ise Akasya Acıbadem D&R'da 12.00-14.00 saatleri arasında düzenlenecek imza günlerinde hayranlarıyla bir araya gelecek.
Alonso, Epsilon logosuyla okurlara ulaşan "Filipo'nun Kitabı" için ayrıca 15 Ekim'de bir basın toplantısı düzenleyecek.
Ünlü oyuncu, kitabında geçmişine yaptığı spiritüel yolculukta, imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo'yu anlatıyor.
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