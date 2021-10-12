Bakan Özer, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile görüştü
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, nezaket ziyaretinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ağırladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Ekim 2021 20:32
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, nezaket ziyaretinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ağırladı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilmesinden dolayı Bakan Özer'i tebrik etti. Bakan Özer ise ziyaretinden ötürü Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.