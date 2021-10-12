Milyonlarca liralık araçlar otoparklarda çürüyor

Kentte çeşitli sebeplerden dolayı yediemin otoparkına bırakılan yüzlerce araç kaderine terk edilirken, uzun süredir otoparkta duran bazı araçlar da otların arasında kayboldu. Otopark işletmecisi Ethem Gülşan, otoparkında 300'ü geçkin aracın bulunduğunu, bazı araçların 15 sene önce bırakıldığını söyledi. Milli servetin çürümemesi gerektiğini ve otoparklardaki araçların ekonomiye kazandırılması gerektiğini dile getiren Gülşan; "Şahısların kamu ve özel şahıslara borcu nedeniyle yakalamalı olan araçları, çeşitli trafik maddelerinden dolayı bağlanan araçlar ve kazalardan dolayı gelen araçlar burada duruyor. Şuanda her bir araba çıksa ben buna katma değer vereceğim, KDV keseceğim, fatura keseceğim. Bu araba buradan çıkacak sanayisi, kaportacısı, döşemecisi, frencisine zarar mı" ifadelerini kullandı.

"Milli servet çürümesin"

"Yatan aslandan gezen tilki iyidir" atasözüyle otoparklardaki araçların ülke ekonomisine kazandırılmasını isteyen Gülşan, bu araçların satışa çıkarıldığı taktirde ikinci el piyasasının da düşeceğini söyledi. Gülşan, "Bu arabaların Türkiye'deki ekonomik değerinin hesabını yaptım 350 milyon TL'den aşağı değil. Bu korkunç rakam neden çürüyor? Hem vatandaşa yazık, hem otoparka yazık, hem ekonomiye yazık. Yatan aslandan gezen tilki iyidir derler. Araçlar yatıyor. Otoparkta 300'ü geçkin araba var, Türkiye genelini hesaplarsak korkunç rakam. Topla, hem çevre hem görüntü kirliliği ortadan kalksın, ekonomiye dönsün. Milli servet heder oluyor, çürümesin. Burada 15 senedir duran arabalar var, günah. Bu araçlar ikinci el piyasaya girse vatandaş alacağını alır, satacağını satar" diye konuştu.