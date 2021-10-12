İnternet Gazeteciliği Kanununda geri sayım başladı

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, yaptığı açıklamada, İnternet Gazeteciliği Kanununda sona gelindiğini belirterek, "Yıllardır ülkemizin belinde kambur olarak duran İnternet Gazeteciliği Kanunu, nihayet TBMM'ye bu ay içerisinde sunuluyor. Sosyal Medya Kanunu ile birlikte Meclis'e gelecek olan İnternet Gazeteciliği Yasası, internet medyalarının resmi olarak tanınması, çalışanların fiili gazeteci sayılması gibi bir çok meseleye çözüm olacak. İnternet Gazetecileri Federasyonu olarak Ankara'da yaptığımız temaslarımız ve girişimlerimizin sonucunda yasanın Meclis'e gelmesinde Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun başta olmak üzere emeği geçen herkese internet medyaları adına teşekkür ediyoruz" dedi.

"Medya tarihi günlerini yaşıyor"

İftira, yalan bilgi, şantaj, tehdit, küfür ve hakaret dolu haber ve yazıların artık bir cezasının olacağının altını çizen Mesut Demir, "Bu tarz yazı ve haberleri yapanların sonunu getirecek yasa ile toplumun ve medya sektörünün kanayan yarası olan merdivenaltı gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği tarih olacak. Son demlerini yaşayan medya eşkıyaları, artık ne sosyal medyadan ne de haber sitelerinden yalan haber üretemeyecek, iftira, şantaj, hakaret dolu bilgileri paylaşamayacak" şeklinde konuştu.

Yasanın TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda ele alınacağını da ifade eden Mesut Demir, "TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'a ve komisyon üyesi milletvekillerine de yasaya verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda Meclis'te onaylanmasını arzu ediyoruz. İnternet Gazetecileri Federasyonu olarak, merdivenaltı korsan haber siteleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.