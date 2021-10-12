Kışın yaklaşmasıyla karla mücadele için tuz üretimi arttı

Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki karla mücadele çalışmalarında kullanılması için Kars'ın Kağızman ilçesindeki madende tuz üretimi arttı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği bölgede kullanılan tuz, buzlanma nedeniyle kayganlaşan kara yollarında vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için önemli yer tutuyor.

Havaların soğuması ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olmasıyla Kağızman ilçesindeki madende tuz üretimi de hızlandı.

Madende yıllık üretilen 400 bin ton tuzun yaklaşık 100 bin tonu, kış sezonunda karla mücadelede diğer bölümü ise gıda, hayvancılık ve sanayi alanlarında kullanılıyor.

"Kışın yaklaşmasıyla üretimimizi iki katına çıkardık"

İşletme Müdürü Mehmet Tahir Özbek, AA muhabirine, havaların soğumasıyla hazırlıklara hızlı şekilde başladıklarını söyledi.

Kış aylarında kar ve buzla mücadelede tuzun en önemli araçlardan biri olduğunu vurgulayan Özbek, "Kışın yaklaşmasıyla üretimimizi iki katına çıkardık. Tuzları Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine gönderiyoruz. Tuz özellikle kar ve buzla mücadele ile hayvancılıkta kullanılıyor." dedi.

Özbek, madendeki tuz mağaralarından delme çalışmalarıyla tuz aldıklarını dile getirdi.

Çıkarılan tuzun bazı işlemlerden geçtiğini anlatan Özbek, şöyle konuştu:

"Ürettiğimiz tuzu, kara yolları, belediyeler, yem fabrikaları ve hayvancılık sektörleri için stokluyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bütün kara yollarına gönderiyoruz. Van, Diyarbakır gibi birçok ile tuzları karla mücadele için sevk ediyoruz. Yer altındaki çalışmalarda, delme patlatma yöntemleri vardır ama biz burada tünel makinesi kullanıyoruz. Buradaki patlatmayı minimize edip, galeri ve tünel açma makinesiyle 5 metre çapında galeri şeklinde açıyoruz. Bu da sağlık ve iş güvenliği açısından bizim için çok önemli."

Özbek, yemeklik olarak ürettikleri tuzun da birçok faydasının bulunduğunu belirterek, "Burada sarı damar dediğimiz tuz çıkıyor. Tuz, kalp-damar hastaları ve tansiyon hastaları için kullanılabilir. İçerisindeki mineral özellikleri çok zengin." ifadelerini kullandı.