Düzce Kurugöl Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü yaşanıyor

Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı
Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı
Vergi mahkemesi hakimi evinde ölü bulundu
Vergi mahkemesi hakimi evinde ölü bulundu
Bakan Kasapoğlu'ndan CHP'li Tanal'a Silopi yanıtı
Bakan Kasapoğlu'ndan CHP'li Tanal'a Silopi yanıtı
18 ayda 8 bin doktor istifa edip özele geçti
18 ayda 8 bin doktor istifa edip özele geçti
Günlük vaka sayısı 34 bine yaklaştı
Günlük vaka sayısı 34 bine yaklaştı
Binali Yıldırım bir anısını anlattı: Teyze, cahil kalmışsın dedi
Binali Yıldırım bir anısını anlattı: Teyze, cahil kalmışsın dedi
Kamuda işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılığa 13 gözaltı
Kamuda işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılığa 13 gözaltı
Genel Kurulda Vergi Usul Kanunu görüşmelerine başlandı
Genel Kurulda Vergi Usul Kanunu görüşmelerine başlandı
Yeni yasa yolda: AVM ve zincir marketlere yönelik yeni adımlar atılacak
Yeni yasa yolda: AVM ve zincir marketlere yönelik yeni adımlar atılacak
Bakan Soylu, Özkök'ün 'F1'de şampanya izni' iddialarını yalanladı
Bakan Soylu, Özkök'ün 'F1'de şampanya izni' iddialarını yalanladı
Sınav kağıdına 'çarpı' koyan öğretmen, maaş kesme cezası aldı
Sınav kağıdına 'çarpı' koyan öğretmen, maaş kesme cezası aldı
3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak?
3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak?
Rehber güncellendi: Hamilelere aşı önerisi
Rehber güncellendi: Hamilelere aşı önerisi
Meteoroloji radar görüntüsünü paylaştı! Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji radar görüntüsünü paylaştı! Kuvvetli yağış geliyor
Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz
Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz
Emniyet Müdür Yardımcısı polis dövdü... EGM soruşturma açtı
Emniyet Müdür Yardımcısı polis dövdü... EGM soruşturma açtı
'TURKOVAC' için kritik aşama: Faz-3 sonuçları açıklanacak
'TURKOVAC' için kritik aşama: Faz-3 sonuçları açıklanacak
Torba kadro ya da kavak ağacı ile kabağın hikayesi
Torba kadro ya da kavak ağacı ile kabağın hikayesi
Kimya fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı
Kimya fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı
Bakan Varank'tan Sözcü'ye tepki: Klozeti bırakın gazetecilik yapın
Bakan Varank'tan Sözcü'ye tepki: Klozeti bırakın gazetecilik yapın
2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?... İşte ilk rakamlar
2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?... İşte ilk rakamlar
Dağıtım şirketleri elektriğe yüzde 40-45 zam istiyor!
Dağıtım şirketleri elektriğe yüzde 40-45 zam istiyor!
Göç İdaresi'ne 'başkanlık' statüsü verilecek
Göç İdaresi'ne 'başkanlık' statüsü verilecek
İzmir Adliyesi'ndeki saldırıda bomba temin eden terörist yakalandı
İzmir Adliyesi'ndeki saldırıda bomba temin eden terörist yakalandı
Akaryakıta kamu desteğinde sona doğru
Akaryakıta kamu desteğinde sona doğru
750 engelli öğretmen alımı başvuru tarihi belli oldu
750 engelli öğretmen alımı başvuru tarihi belli oldu
SGK'yı usulsüz işlemlerle zarara uğratanlara 'Çekirge Operasyonu'
SGK'yı usulsüz işlemlerle zarara uğratanlara 'Çekirge Operasyonu'
Güvenlik şefinin 'tatlı kız' mesajı tacizden sayılmadı
Güvenlik şefinin 'tatlı kız' mesajı tacizden sayılmadı
Kiracılardan 'kredi notu, sgk dökümü' istenmeye başlandı
Kiracılardan 'kredi notu, sgk dökümü' istenmeye başlandı
Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu
Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Düzce Kurugöl Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü yaşanıyor

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hazan mevsiminin gelmesiyle başka bir güzelliğe bürünen Kurugöl Tabiat Parkı, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ekim 2021 21:56
Yazdır
Düzce Kurugöl Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü yaşanıyor

Kaynaşlı'nın 15 kilometre kuzeyinde bulunan ve 2011 yılında Tabiat Parkı olarak tescillenen Kurugöl, doğal güzelliği, ormanları ve gölüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarını barındıran doğasıyla dikkati çeken Kurugöl, özellikle sonbaharda çok sayıda doğa ve fotoğraf tutkununu ağırlıyor.

Tertemiz havasıyla stres atmak isteyenlerin çokça tercih ettiği Kurugöl Tabiat Parkı'nda, foto-safari, sportif olta balıkçılığı, piknik ve kamp gibi aktiviteler yapılabiliyor.

#Kurugöl# Tabiat Parkı

Bu Habere Tepkiniz

KDK'dan lojman değişikliğine dair önemli karar

KDK'dan lojman değişikliğine dair önemli karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, lojmanda oturan bir personelin, boş başka bir lojmana geçiş taleplerine ilişkin olarak yönetmelikte bir hüküm bulunmadığını, bu konudaki takdir yetkisinin Lojman Tahsis Komisyonunda olduğunu belirtti.
İcra Müdür Yardımcılığı sınavına kazanan polise muvafakat verilmedi!

İcra Müdür Yardımcılığı sınavına kazanan polise muvafakat verilmedi!

Danıştay 2. Dairesi polis memuru olup kariyer mesleklere geçişi ilgilendiren önemli bir karar aldı.
Trafik sigortalarında fiyatları karşılaştırma dönemi

Trafik sigortalarında fiyatları karşılaştırma dönemi

https://www.sigortam.net/arac-sigortalari?utm_source=memurlarnet&utm_medium=cpm&utm_campaign=tasit
2021/2 ALES sonuçları açıklandı

2021/2 ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM internet sitesinden 2021-ALES/2 Sınav Sonuçlarını açıkladı
Sınavsız ikinci üniversite fırsatını kaçırma

Sınavsız ikinci üniversite fırsatını kaçırma

https://obs.atauni.edu.tr/AOF/IkinciUniversite/Kayit/Default.aspx
YÖK yönetmeliğine aykırı kişiye özel ilanlar

YÖK yönetmeliğine aykırı kişiye özel ilanlar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yayımlanan öğretim üyesi kadro ilanlarında YÖK'ün yönetmeliğine aykırı olarak kişiye özel şartlar yer alıyor!
SGK ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Erdoğan açıkladı... Çevre Şehircilik Bakanlığının ismi değişiyor

Erdoğan açıkladı... Çevre Şehircilik Bakanlığının ismi değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen ataması yapılacak" dedi.
YLSY'de bursiyer kontenjanları yarı yarıya düşürüldü!

YLSY'de bursiyer kontenjanları yarı yarıya düşürüldü!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurtdışına yüksek lisans ve doktora öğrencisi göndermek üzere belirlenen YLSY kontenjanlarında yarı yarıya düşüş yaşandı!
Vekil bölüm başkanına idari görev ödeneği ödenir mi?

Vekil bölüm başkanına idari görev ödeneği ödenir mi?
Adalet Bakanı'ndan yeni personel alımı, GYS ve sözleşmeliye kadro açıklaması

Adalet Bakanı'ndan yeni personel alımı, GYS ve sözleşmeliye kadro açıklaması

Personel alımına önümüzdeki dönemde devam edileceğini açıklayan Adalet Bakanı Gül, aynı şekilde önümüzdeki görevde yükselme sınavını da tekrar açmayı düşündüklerini ve sözleşmeliye kadro konusunu da çözüme kavuşturacaklarını duyurdu.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Aydın'da fırtına caminin minaresini yıktı

Aydın'da fırtına caminin minaresini yıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesini fırtına vurdu, bir caminin 2 minaresi de yıkıldı, çevredeki vatandaşlar minarenin altında kalmaktan son anda kurtulduç
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Çocukların Covid-19'a yakalanma olasılığı yetişkinler kadar yüksek

Çocukların Covid-19'a yakalanma olasılığı yetişkinler kadar yüksek

ABD?de yapılan yeni bir çalışma, çocukların yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanma olasılığının yetişkinler kadar yüksek olduğunu ancak çocuklardaki vakaların önemli ölçüde asemptomatik olduğunu ortaya koydu.