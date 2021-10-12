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'835 bin esnaftan gelir vergisi alınmayacak'

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, düzenlemeyle, basit usulde vergilendirilen 835 bin 488 mükellefin kazançlarının, gelir vergisinden istisna tutulacağını ve yıllık gelir vergisi beyanname verme yükümlülüklerinin kaldırılacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ekim 2021 22:07
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'835 bin esnaftan gelir vergisi alınmayacak'

TBMM Genel Kurulunda, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde İYİ Parti Grubu adına söz alan Samsun Milletvekili Erhan Usta, faydalı ancak geç kalınmış bir düzenleme yapıldığını söyledi.

Türkiye'de kapsamlı bir vergi reformuna ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Usta, vergi sisteminin adaletsiz olduğunu savundu.

Usta, "İnsanlar vergi altında inim inim inlerken, Meclis'i böyle genelgeçer meselelerle meşgul etmemek lazım. Türkiye'de vergi cennetlerine para kaçırmaya engel olmayan, tam tersine bunu teşvik eden bir sistem var. Asgari ücretten vergi alacaksınız, milletin ümüğüne basacaksınız, ondan sonra vergi cennetlerine milyarlarca doların kaçırılmasına müsaade edeceksiniz, vergi almayacaksınız. Böyle bir adaletsizlik olamaz." dedi.

- "835 bin esnaftan gelir vergisi alınmayacak"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, düzenlemeyle, basit usulde vergilendirilen 835 bin 488 mükellefin kazançlarının, gelir vergisinden istisna tutulacağını ve yıllık gelir vergisi beyanname verme yükümlülüklerinin kaldırılacağını bildirdi.

Kalaycı, sosyal medya içerik üreticilerinin sosyal paylaşım ağları üzerinden elde ettikleri kazançlarla, akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama, paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançların vergilendirilme usulünde, basit ve etkin bir mekanizma getirileceğini ifade etti. Kalaycı, "Düzenlemeyle bu platformlardan elde edilen ve 650 bin lirayı aşmayan kazançlar stopaj yoluyla vergilendirilecek ve böylece belli tutarı aşmayan gelirler de vergilendirilerek uyum düzeyi artırılacak." dedi.

Çiftçilere yapılan destekleme ödemelerinin, gelir vergisinden istisna edileceğini, böylelikle çiftçilere 600 milyon liralık destek sağlanacağını belirten Kalaycı, "Daha fazla üretmeleri için çiftçimiz daha fazla desteklenmeli; mazot, gübre, ilaç, yem gibi girdilerini uygun fiyatlı alabilmeleri mutlaka sağlanmalı. Tarımda kullanılan elektrik için daha düşük tarife belirlenmeli ya da elektrik desteği verilmeli. Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan tarımsal kredi borçları uygun şartlarda ve uzun vadeli yapılandırılmalı." değerlendirmesini yaptı.

- "Vergi adaletini sağlayın"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye'deki toplam servetin yüzde 55'inin, nüfusun yüzde 1'inin elinde olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'de vergi adaleti olmadığını" ileri süren Paylan, "Faizler yüzde 25, vergisini ödemeyene de her yıl af çıkarıyorsunuz. Bunu kötü niyetle kullananlar, vergisini ödemiyor ve bunu bir finansman aracı olarak kullanıyorlar. Vergi adaletini sağlayın." dedi.

Kanun teklifinin, "vergide reform sağlamak gibi bir iddiası" olmadığını öne süren Paylan, bir an önce ekonomide, vergide adaletin sağlanması gerektiğini söyledi.

- "Vergi sisteminin topyekun bir reforma tabi tutulması lazım"

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkiye'nin bir vergi reformuna ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "20 yıllık bir iktidarın halen bir vergi reformu yapamamış olması büyük eksikliktir. Çok kazanandan çok, az kazanandan az alınması lazım ama sistem tersine işliyor. Vergi sisteminin topyekun reforma tabi tutulması gerekir." değerlendirmesini yaptı.

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Hükümetin ekonomi politikası yanlış olduğu için döviz kurunun sürekli fırladığını savunan Şener, şöyle devam etti:

"Yukarı çıkan kura, pozitif bir isim verme ihtiyacından dolayı 'rekabetçi kur' ismini vermeye kalkıyorlar. Bu, sizin politikasızlığınızın bir sonucu. 'Rekabetçi kur' dediğiniz şey, kurun sürekli başını alıp gitmesiyse burada bir felaket var demektir. 2008'den bugüne kur 9 kat artmış. Siz halen dış ticaret açığı veriyorsanız, sizin bu dış ticaret açığınızın ve kuru küresel rekabette yem olarak göstermenizin hiçbir anlamı yok demektir. Kur yükseldikçe yoksulluk daha da derinleşiyor, gelir dağılımı daha da bozuluyor, yoksul daha fazla yoksul ve zengin daha fazla zengin oluyor. Bunun neresinin rekabetçi olduğunu bana izah edin. İzah edilecek hiçbir tarafı yok."

- "Dijital vergi dairelerinin kurulmasının önünü açacağız"

Teklifin ilk imza sahibi, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise düzenlemeyle, vergiye uyumun ve vergi güvenliğinin artırılması, kayıt dışılıkla mücadelenin etkinleştirilmesi, sosyal adaletin ve rekabet ortamının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, ihtilafların sonlandırılması gibi birtakım değişikliklerin yapılmasını amaçladıklarını belirtti.

Teklifle, basit usule tabi mükelleflerin kazançlarını gelir vergisinden istisna edeceklerini ve bu mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme yükümlülüğünü kaldıracaklarını bildiren Aydemir, düzenlemeden 835 bin esnafın faydalanacağını söyledi.

Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin ne şekilde vergilendirileceğini de belirleyeceklerini anlatan Aydemir, "Bu vatandaşlarımızın gelirlerini basit ve etkin şekilde vergilendirmek amacıyla geliri 2021 yılı için 650 bin liranın altında olan kişilerin yalnızca stopaj yoluyla gelir vergisi vermelerini istiyoruz. Kazançları 650 bin lirayı aşarsa kazançları için gelir vergisi beyannamesi verecekler ancak stopaj yoluyla kesilen kazançlarını vergilerden mahsup edecekler. Ayrıca bu kişileri de katma değer vergisinden istisna tutuyoruz." bilgisini verdi.

Aydemir, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara daha fazla destek sağlamak için tarımsal destekleme ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini artık yapmayacaklarını, bu düzenlemeden de 3 milyon çiftçinin yararlanacağını kaydetti.

Uyumlu mükelleflerin yüzde 5 vergi indirimi uygulamasının şartlarına esneklik kazandırılacağını vurgulayan Aydemir, "Bu indirimden faydalanma imkanlarını artırarak vatandaşlarımızın daha da etkin bir şekilde bu indirimden, uyumlu mükellef indiriminden, yüzde 5 indirimden faydalanmalarını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Aydemir, dijital vergi dairelerinin kurulmasının önünü açacaklarını belirterek, "Vergi daireleri tarafından yapılan işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacağız. Vergi dairelerinin birbirleri adına işlem yapabilmeleri ve düzeltme işlemlerinin farklı vergi daireleri arasında da yapabilme imkanının önünü açıyoruz. Kamu kurumları tarafından vergi dairelerinde yapılan bildirimler için mükelleflerin bildirim yükümlülüklerini de ortadan kaldırıyoruz. Yeminli mali müşavirlerin tasdik raporlarını süresinde ibraz edemeyen mükelleflere ek 60 gün süre getiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- İYİ Parti Grubu salondan ayrıldı

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birinci bölüm üzerinde parti gruplarının konuşmalarına geçildi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, konuşma süresinin dolması üzerine mikrofonu kapandı. Bu sırada İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Haydar Akar'dan, mikrofonun açılmasını istedi.

Bunun üzerine Akar, konuşma süresi dolan hiçbir milletvekilinin mikrofonunu, talep olmaması halinde açmadığını belirterek, "Her şeye müdahale ediyorsunuz, lütfen müdahale etmeyin. Söz talep edenlere ilave süre veriyorum ama talep etmeyenlerin de bitirmesini bekliyorum. Lütfen, ben sizin yönetiminize müdahale ediyor muyum?" diye karşılık verdi.

Türkkan, Akar'a tepki gösterdi ve İYİ Parti Grubu, Genel Kurul salonundan ayrıldı. Yaklaşık 10 dakika geçtikten sonra İYİ Partili milletvekilleri yeniden salona geldi.

Teklifin birinci bölümü üzerindeki konuşmalardan sonra TBMM Başkanvekili Akar, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Akar, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

#Uğur Aydemir# CHP# Abdüllatif Şener# Kanun Teklifi

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