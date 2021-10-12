18 ayda 8 bin doktor istifa edip özele geçti

Doktorların salgın süresince istifalarını yasaklayan Sağlık Bakanlığı genelgesinin süresinin 1 Temmuz'da sona ermesinin ardından istifalar peş peşe gelmeye başladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) 'nin derlediği verilere göre, 18 ayda istifa eden doktor sayısı 8 bini buldu. Üstelik 18 aylık sürenin büyük bölümünde istifa yasağı vardı.

İstifaları VOA Türkçe'ye değerlendiren TTB Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya, rakamın büyük olduğuna dikkat çekti. İstifa edenlerin çoğunun özel sağlık kuruluşlarında çalışmaya başladığını vurgulayan Yerlikaya, istifa gerekçeleri arasında ağır iş yükü, şiddet ve ücretlendirmedeki sorunlar olduğunun altını çizdi.

Sadece 2020 yılında 12 bine yakın şiddet ihbarı yapıldığını ifade eden Yerlikaya "Bu resmi rakam değil, elimizdeki bizim kendi verilerimiz. Son 18 ay içindeki pandemi sürecinin önemli kısmında istifa ve emeklilik yasağı vardı, 8 bin hekim kamudan istifa etmiştir. Bunların önemli bir kısmı özel sektöre geçtiler. Gerçekten korkunç bir rakam, çok büyük bir rakam. Bunun temel gerekçesi şu; Sağlık Bakanlığı, bu süreçte bütün yükü sağlıkçıların omuzlarına yüklemiş durumda. Meselenin sadece tıbbi mesele olarak görülmesi, pandeminin hastanede karşılanması stratejisizliği bilimsel bir pandemi yönetimi yapılamaması nedeniyle yük, sağlık çalışanlarının omuzlarına yüklenmiş durumda. Çalışma koşullarındaki zorluk, ücretlendirmeyle ilgili sorunların çözümü için bütün çağrımıza verilen yanıtsızlık, tükenmişlik, hekime yönelik şiddet, sadece 2020 yılında 12 bine yakın beyaz kod verilmiş yani sağlıkta şiddet olmuş, yani kaotik bir alana dönmüş durumda. Pandemi de bunun tuzu biberi oldu. Bu nedenle çok sayıda hekim artık mesleğini yerine getiremeyeceğini, kriterlere uygun çalışamayacağını düşündüğü için istifa etti" dedi.

"5 bin kişi yurtdışında çalışma belgesi için başvurdu"

İstifa eden doktorların sadece özel hastanelere geçmediğini ifade eden Yerlikaya, son aylarda 5 bine yakın hekimin yurtdışında çalışma belgesi için TTB'ye başvurduğunu belirtti. Önlem alınmaması halinde sağlık sisteminin kaosa sürükleneceğini savunan Yerlikaya, "Hekimler ülkeyi terk ediyor. Şiddetten, bulaştan koruyacak düzenlemelerin olmaması, sağlıkçıların emeğinin karşılığının verilememesi, güvenli bir gelecek görülmemesi nedeniyle gidiyorlar. Şu anda da bir kaos var. Her şey pandemiye yoğunlaştı. Bu istifaların yurttaşlara çok ciddi bir yansıması olacak, artarak devam edecek, sağlıkla ilgili ciddi sorunlar olacak. İnsanlar sağlığa erişemeyeceği için etkilenecek. Özlük haklarıyla ilgili iyileştirmeler yapılamazsa, ekonomik krizin etkilerini giderecek bir düzenleme yapılamazsa kamudaki erime daha da fazla olacak. Yurttaşlar özel hastanelere mecbur kalacak" dedi