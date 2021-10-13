CB Millet Kütüphanesi 24 saat esasına göre hizmet verecek
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi hafta içi ve hafta sonu 24 saat esasına göre hizmet vermekte olduğunu duyurdu
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hafta içi ve hafta sonu 24 saat esasına göre hizmet verildiği belirtildi.
Kütüphane'nin mk.gov.tr adresinde yer alan çalışma saatleri şu şekilde:
Araştırma Kütüphanesi 7/24
Okuma Salonları 2. kat 7/24
Okuma Salonları 4. kat 7/24
Nadir Eserler Kütüphanesi 7/24
Gençlik Kütüphanesi 09.00-18.00
Ses ve Görüntü Kütüphanesi Kapalı
Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi 09.00-18.00
Cihannüma Salonu 7/24
Referans Bölümü 7/24
Süreli Yayınlar Salonu 09.00-18.00
Millet Kütüphanesi'ne hızlı giriş kartı e-Devlet üzerinden oluşturulabilmektedir. Tıklayınız.
Çalışma Saatleri Güncellenmesi Hakkında: Değerli okuyucularımız, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi hafta içi ve hafta sonu 24 saat esasına göre hizmet vermektedir. pic.twitter.com/xfFCL92lGGCumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi (@cb_kutuphane) October 12, 2021