İYİ Parti İl başkanı istifa etti

Partideki görevinden istifa eden Hocaoğlu, istifa haberini sosyal medyadan duyurdu ve "Her zaman İYİ Parti'nin emrinde ve hizmetinde olacağını" söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da Hocaoğlu'nun istifa kararını, "Zor günlerde İyi Parti Gaziantep İl Başkanlığımızı üstlenen, mücadelesi ve çalışmalarıyla göz dolduran değerli kardeşim Oğuz Hocaoğlu kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. İyi Parti Ailesi'ndeki yeri bakidir. Hizmetleri için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun" sözleriyle duyurdu.

Aydın'ın paylaşımını alıntılayan Hocaoğlu, "Beraber mücadele ettiğim tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sonuna kadar Partimin emrinde ve hizmetindeyim" ifadelerine yer verdi.