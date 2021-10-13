Meteoroloji radar görüntüsünü paylaştı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının bugün (13 Ekim Çarşamba) batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği ancak perşembe günü sıcaklığın tekrar artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

Sıcaklıklar batı kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Yurdun büyük çoğunluğunda sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar Perşembe günü etki alanını daraltıyor.

Marmara'nın Karadeniz kıyılarında, Orta ve Doğu Akdeniz'de orta kuvvetin üzerinde rüzgar esiyor. Batı Karadeniz'de ise rüzgar fırtına şeklinde esecek. Marmara Bölgesinde sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların çoğunluğu Perşembe günü etkisini kaybediyor, Cuma günü tekrar bölge genelinde yağış bekleniyor.

Ege Bölgesinde İzmir dolayları sağanak yağışlı. İç kesimler ise hava parçalı bulutlu. Sıcaklık İzmir'de 22, Afyon'da 18 derece.

Akdeniz'de yağış bölgenin doğu kesimlerinde görülüyor. Bölgenin orta ve batısında ise hava çok bulutlu. Yağış Perşembe gününe kalmıyor.

İç Anadolu Bölgesinde de bulutlu bir gökyüzü var. Ankara-Sivas dolaylarında sağanak yağışlar bekleniyor. Zaman zaman bu yağışlara gök gürültüleri de eşlik edecek.

Karadeniz Bölgesi de sağanak yağışlı. Sıcaklık bölgenin batısında 15-16 derecelerde, orta ve doğusunda ise 24-25 derecelerde ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin doğusu parçalı bulutlu. Bölgenin kalanı ise sağanak yağışlı. Bu yağışlar bir günlük, Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava olacak.

NAZİLLİ'DE CAMİ MİNARESİ DEVRİLDİ

Aydın ve Nazilli için yapılan fırtına uyarılarının ardından Otogar Cami'nin minaresi meydana gelen fırtınada yıkıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Nazilli'de havanın birden kararması sonrası rüzgar başladı. Şiddeti artan fırtınanın etkisi de arttı. Ulaşımda güçlük çekilde, çatılardan kiremitler savruldu. Eski Sanayi Bölgesi'nde bulunan Otogar Camii'nin 2 minaresi de rüzgara dayanamayarak devrildi.

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İPSALA'DA DOLU ÇELTİK TARLALARINA ZARAR VERDİ

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali ve Balabancık, Sultanköy, Paşaköy ile Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köylerinde sabah saatlerindeki dolu etkili oldu. Dolu nedeniyle Sarıcaali köyünde yaklaşık 9 bin dekar, Balabancık köyünde ise bin dekar alanda ekili çeltik zarar gördü.