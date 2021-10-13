Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Antalya'nın doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/sa) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.