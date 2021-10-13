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Karadeniz'de Zengezur heyecanı

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasından sonra gündeme gelen Zengezur Koridoru (Nahçıvan Koridoru), "Avrupa ve Asya arasındaki ticari ulaşımın en kısa yolu" olacak. Trabzon Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, koridor için, "Avrupa ile Asya arasındaki ticari hareketlilikte Trabzon Limanı önemli rol üstlenecek" dedi

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 13 Ekim 2021 06:15
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Karadeniz'de Zengezur heyecanı

Azerbaycan'ın Karabağ zaferiyle büyük önem kazanan Doğu-Batı arasındaki orta koridorun lojistik önemi bölge ülkelerini heyecanlandırıyor. Küresel çapta yaşanan lojistik sıkıntısı ve navlun fiyatlarının katlanması, Türkiye'yi Azerbaycan'a bağlayan Nahçıvan koridorunu öne çıkarıyor. Zengazur koridoru olarak da ifade edilen yeni ulaşım aksına ilişkin gelişmeleri Yeni Şafak'a değerlendiren Trabzon Limanı Genel Müdürü H. Muzaffer Ermiş, "Azerbaycan, ikinci Karabağ Savaşı ile işgal edilmiş topraklarını geri kazandığı gibi, Avrupa ve Asya arasındaki ticari ulaşımın en kısa yolunun önünü de açmış oldu" dedi.

ORTA KORİDORDA BÜYÜK KAZANÇ VAR

Nahçıvan koridorunun hayata geçirilmesi için Türkiye ve Azerbaycan tarafından önemli projeler geliştirildiğini belirten Muzaffer Ermiş, "Bu koridor; Azerbaycan, Ermenistan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin yanı sıra bölge ülkeleri Türkiye, Rusya, İran ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri için yeni ekonomik ve ticari imkanlar doğuracaktır. Koridorun ortaya çıkaracağı değer büyük bir potansiyel taşıyor" dedi.

KARDEŞ ÜLKELERİ BİRBİRİNE BAĞLADI

Nahçivan koridorunun; Güney Kafkasya'dan geçen hem kuzey-güney hem de doğu-batı ulaşım koridorlarının bir parçası olacağına dikkat çeken Ermiş, "Koridor, Türk Konseyi üye ülkeleri üzerinden geçen ve Avrupa ile Asya arasındaki en kısa koridor olan Orta koridora yeni bir arter ekleyecek ve bölgesel bir ulaşım hattı olarak bölge ülkelerine ekonomik imkanlar yaratacaktır" diye konuştu. Ermiş, Nahçıvan koridorunun taşıyacağı bir diğer stratejik değerin ise Türkiye ile kardeş Türk devletleri arasında doğrudan bağlantı sağlayan yeni bir hat oluşundan kaynaklandığını ifade etti.

TİCARET KENDİ TRABZON'UN ÖNEMİ DAHA DA ARTACAK

Yeni koridorun oluşturacağı yeni rekabet ortamı nedeniyle, diğer geleneksel rotaların taşımacılık maliyetleri ve idari düzenlemelerinde kayda değer iyileştirmeleri beraberinde getireceğine dikkat çeken Genel Müdür Muzaffer Ermiş, şunları kaydetti: "Söz konusu hatların da verimliliğine olumlu yansımaları olacaktır. Bu durum, bölge ülkelerinin ikili ekonomik ve ticari ilişkilerini artırırken Avrupa ile Asya arasındaki ticari hareketlilikte Trabzon Limanı önemli rol üstlenecek olup, bu gelişme ticaret Şehri olan Trabzon'a önemli bir ekonomik değer ve iş imkanlarını da beraberinde getirecektir. Bu koridor; Trabzon Limanı ile bölgenin Dubaisi olmaya aday Bakü limanlarını birbirine bağlayacak. Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. olarak konu ile ilgili çalışmalara başlamış bulunmaktayız."

#karadeniz# zengezur heyecanı

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