Afyonkarahisar'daki kaza eski kayıpları hatırlattı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında önceki gün Adalettin T. (53) idaresindeki minibüs mıcır yüzünden kayıp yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Aracın içinde bulunan beş ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti, beşi de yaralandı. Aracı hızlı kullandığı iddia edilen sürücü, dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan, bu kaza sonrası akıllara geçmişte yaşanan diğer mıcır faciaları geldi. 90'lı yılların ünlü popçularından Kerim Tekin, 27 Haziran 1998'de Afyonkarahisar'da verdiği konser sonrası dönüş için yola çıktı. Ancak araç, Sandıklı ilçesinde mıcıra kapılarak kamyon altında kaldı. Kerim Tekin, 23 yaşındayken can verdi.

Haber spikeri Mehmet Tacettinoğlu da 14 Ağustos 2005'te memleketi Uşak'a gitmek için ailesiyle birlikte yollara düştü. Tacettinoğlu yönetimindeki araç, Uşak-Çivril kara yolunun 22'nci kilometresinde mıcır sebebiyle kontrolden çıktı. Hızla yolun karşı şeridine geçen otomobil, 100 metre sürüklendi, ardından üç takla atıp bir ağaca çarptı. Boynu kırılan spiker, 37 yaşındayken hayatını kaybetti.

EROL BÜYÜKBURÇ'UN KIZI DA ÖLDÜ

Erol Büyükburç ile Türkan Türker'in kızları Ajlan Büyükburç ise 22 Temmuz 1999'da, Muğla'nın Fethiye ilçesi yakınlarında sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti. Ajlan Büyükburç'u 28 yaşında toprak altına sokan şey de mıcırdı...

Eski AK Parti İzmir Güzelbahçe İlçe Başkanı Necdet Güler'in kızı Nurhan Güler, 24 Eylül 2005'te mıcır kurbanı oldu. Nurhan Güler, akrabası Yusuf Teke'nin sürdüğü otomobilin Şanlıurfa Siverek'te takla atması sonucu can verdi. 23 yaşında ölen Güler, kazadan bir ay önce Türk Halk Müziği Sanatçısı Mahmut Tuncer'in oğlu Umut Tuncer'le nişan yapmıştı.

Geçtiğimiz 10 Haziran'da ise Kocaeli, Ankara ve Elazığ illerinden toplanan lösemili öğrenciler, Muğla Bodrum'da düzenlenen moral gezisine gitmek üzere Ankara'dan hareket etti. Tur midibüsü, Denizli'nin Kale ilçesini iki kilometre geçtikten sonra mıcır yüzünden devrildi, dördü ağır 22 öğrenci ile üç öğretmen yaralandı.