Stratejik adımlar yeni stratejik meslekleri ortaya çıkardı

Türkiye'nin son dönemde gerçekleştirdiği stratejik girişimler ve dünyada yaşanan gelişmelerin ülkemizdeki etkisiyle, sınırlı sayıda uzmanın olduğu pek çok meslek grubu aranır hale geldi. Mavi Vatan'daki sondaj çalışmaları, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ülkemizdeki uzmanlık alanlarını şekillendiren gelişmelerden sadece bir kaçı. Önümüzdeki 10 yılda popülerleşeceği öngörülen meslekler artık geleceğin değil bugünün meslekleri...

DENİZLER ISINDI

Dünyadaki ekonomik paylaşım gittikçe deniz alanlarına kayıyor. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, ticari ve askeri rekabet halinde olan ABD ve Çin'in başta Asya-Pasifik alanı olmak üzere birçok deniz ve okyanus alanında faaliyetlerini arttırdığını dikkat çekiyor. Mavi Vatan'da stratejik adımlar atan Türkiye'de öncelikle deniz hukukçularının yetiştirilmesi gerekiyor. Yaycı, Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini hukuka dayalı savunacak kişilerin eksikliğinin bir an önce giderilerek bu alandaki hukuki çalışmaların güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Türkiye'de en kısa zamanda deniz stratejistleri, deniz siyasetçileri ve deniz diplomatları yetiştirilmesi gerekiyor.

NÜKLEER BİLİMCİLER ARTMALI

Son dönemde denizlerdeki en önemli gelişmelerden biri de, Pasifik Okyanusu'nda nükleer enerjili denizaltılara sahip olmak isteyen Avusturalya, ABD ve İngiltere ile kurulan AUKUS Paktı. Bu gelişmeleri de yakından takip eden Türkiye'nin nükleer bilimcilere" olan ihtiyacı oldukça elzem durumda.

SONDAJLA GELEN UZMANLIKLAR

Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere denizler zengin hidrokarbon ve gaz hidrat yataklarına ev sahipliği yapıyor. Mavi Vatan'daki sondaj çalışmalarıyla bugün ihtiyaç duyulan deniz Jeologları, deniz madencileri, petrol mühendisleri, deniz kimyagerleri, biyologlar da gelecekte çok fazla talep görecek uzmanlık alanlarını oluşturuyor.

SIRA YEŞİL YAKALILARDA

Paris Anlaşması'nın onaylanmasıyla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yeşil dönüşüm hız kazandı. Yeşil kariyer planlayanların elini artık çabuk tutması gerekiyor. Yenilenebilir enerji uzmanı, yenilenebilir enerji mühendisi, yeşil pazarlama danışmanı, su kalitesi teknisyenliği bunlardan sadece bir kaçı. Uluslararası hukuku ve uyulması gereken standartları bilen yeşil hukukçulara da ihtiyaç var.

ABD'de kamu tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, dört yıllık eğitim göremeyen kişiler için önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüksek talep görmesi beklenen en iyi işler açıklandı. İşte çeşitli endüstrilerde, lise, lise sonrası kısa bir kurs ya da ön lisans mezunu olarak yapılacak en iyi 10 iş..



5 YIL SONRA ÇOK GEÇ

Mevcut hukuk sistemi içinde yaşadığımız dijital çağın ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Büşra Altunay, "Ekonominin de temeli fabrikalardan sosyal ağ sağlayıcılara dönüştü. Dijital dönüşüm için "geleceğin mesleği" deyip çocuklarımızı bu alan yönlendirmiş olsak, 5 yıl sonra tahminen bütün devletler ve özel sektör dijital dönüşümünü tamamlamış olacak ve ihtiyaç kalmayacak. Dijital dönüşümün hukuki alt yapısını oluşturacak hukukçulara ve yazılımcılara bugün ihtiyaç var, 5 yıl sonra değil." dedi.

BLOCKCHAIN'E HAZIR MIYIZ?

Blockchain teknolojisinden bahseden Avukat Büşra Altunay "İnternetin keşfinden sonra en büyük icat olarak kabul edilen 29 katlı anahtar niteliğindeki Blockchain teknolojisini bugün en yüksek korumalı veri tabanı olarak kullanabiliyoruz. Akıllı sözleşmeler ile tüm süreç kendi kendine işleyen bir hale geliyor. Şifrelenip dağınık defterlerde tutulduğu için yüzlerce yedeği bulunuyor, kaybolması imkansız." dedi. Blockchain teknolojisi ile birlikte merkezden yönetimin tüm kadroları ve hukuki yükümlülüklerinin yeniden belirlenmesi zorunluluğu doğmuş olacak ve bu alanda yetişmiş hukukçu ihtiyacı da artıyor.

KEVSER DEVECİOĞLU