Pınar Altuğ'dan Tamer Karadağlı'ya destek

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Nihal Yalçın ile ödülünü kendisine vermek için sahnede bekleyen Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerilimle ilgili Pınar Altuğ'dan bir yorum geldi.

Basın mensuplarınca Nişantaşı'nda görüntülenen Altuğ, Nihal Yalçın ile gerilim yaşayan uzun yıllar birlikte aynı yapımda rol aldığı Tamer Karadağlı'ya destek oldu. Altuğ konuyla ilgili kendisine sorulan soruya şu yanıtı verdi:

'Ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Hem ödül törenlerinde ağzınıza geleni söyleyemezsiniz.

Tamer'in arkada öylece durması hoş bir görüntü oluşturmadı. O da orada misafir sonuçta.'