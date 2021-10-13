Motosikletli polis ekibi otomobil ile çarpıştı: 1'i ağır 2 polis yaralı

Engellilik mazeretinden dolayı birden fazla kez yer değişikliği yapılabilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, Danıştay tarafından yönetmelikte yer alan "bu haktan bir defadan fazla yararlanamaz" ibaresi iptal edildiği ve yeni bir düzenleme yapılmadığı için, engellilik mazeretinden dolayı ikinci kez yapılan nakil talebinin karşılanması gerektiğine karar verdi.