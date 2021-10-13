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Döviz bürolarında yeni dönem: Türkiye'de dört faaliyet bölgesi belirlendi

Döviz alım satımında büro açmak ve işletmekte yeni dönem başlıyor. Yetkili müesseselerin kuruluşu zorlaşıyor. Yetkili müessese kuruluşunda alınan 200 bin-500 bin lira tutarındaki başvuru ücretleri, faaliyette bulunulacak yere göre 2 milyon liradan 6 milyon liraya kadar çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre asgari sermaye tutarı da 10 milyon liraya yükseltilecek. Sermaye artırımı için 2022 sonuna kadar süre tanınacak

Kaynak : Sabah
Eklenme : 13 Ekim 2021 09:10
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Döviz bürolarında yeni dönem: Türkiye'de dört faaliyet bölgesi belirlendi

Hazine Maliye Bakanlığı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karara ilişkin Tebliğ'de değişikliğe gitti. Döviz bürolarının daha kurumsal bir yapıya kavuşmaları uygulamadaki sorunların giderilmesi amacıyla döviz bürolarınca yapılacak başvurularda alınacak ücretlerde, döviz bürolarının asgari ödenmiş sermayelerinde, faaliyet konuları ve diğer yükümlülüklerde düzenlemeye gidildi.

Yönetmelikle döviz bürolarının kuruluş, şube açma, hisse devri, adres değişikliği ve grup dönüşümü başvurularında ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin düzenleme yapıldı. Söz konusu düzenlemede yetkili müesseseler için belirlenen dört faaliyet bölgesi için ücretler farklılaştırıldı. Bu kapsamda ücretler 2 milyon lira ile 6 Milyon lira arasında belirlendi.

SERMAYE TUTARI 10 MİLYON LİRA

Tebliğ değişikliği ile A grubu döviz bürolarının asgari ödenmiş sermaye tutarı 10 milyon liraya, B grubu döviz bürolarının asgari ödenmiş sermaye tutarı 5 milyon liraya ve her bir şube için ödenmesi gereken sermaye şartı 3 milyon liraya yükseltildi. Söz konusu sermaye şartlarının sağlanması için mevcut yetkili müesseselere 31 Aralık 2022 tarihine kadar süre verildi.

ADRES DEĞİŞİKLİKLERİ İZNE TABİ

Ayrıca, döviz bürolarının tüm hisse devirleri ile aynı faaliyet bölgesi dışına yapacağı adres değişiklikleri izne tabi hale getirildi. Tebliğ kapsamında daha önce doğrudan faaliyet izni iptali gerektiren bazı hususlar, sektörün uyum düzeyinin artırılması amacıyla öncelikle idari para cezası uygulanması ve düzeltilebilmesi mümkün olan hususlarda süre verilmesi, ancak tekerrürü halinde faaliyet izni iptalinin uygulanması şeklinde değiştirildi.

BİLGİ GÜNCELLEMESİ İÇİN SÜRE VERİLDİ

Sektörde kayıt dışılığın azaltılması ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca tutulan döviz bürolarına ilişkin bilgilerin artırılması kapsamında bazı değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, mevcut döviz bürolarının Bakanlığa bazı bilgilerini sunması için 1 Mart 2022 tarihine kadar süre verildi. Yapılan değişikliklerin sektörde kurumsallığın, güçlü mali yapının, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kayıt dışılığın azaltılmasına önemli katkıda bulunacağı düşünülüyor.

TÜRKİYE DÖRT FAALİYET BÖLGESİNE AYRILDI

Mevcut düzenlemeye göre, döviz bürosu açmak için A grubu yetkili müesseselerde 500 bin, B grubunda ise 200 bin lira olan başvuru ücretleri on kattan fazla artırılacak. Yönetmelik ile Türkiye dört faaliyet bölgesine ayrıldı. İstanbul'un 24 ilçesi 1 numaralı, diğer ilçeleri ile Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep gibi iller 2 numaralı faaliyet bölgesi olarak belirlendi. A grubu yetkili müessese açmak için yapılacak başvurularda; B grubu yetkili müessese açmak için ise bu bölgelerde sırasıyla 5.5 milyon, 4.5 milyon, 3.5 milyon ve 2.5 milyon lira başvuru ücreti alınacak. Her bir yeni şube için halen 200 bin lira olarak uygulanan başvuru ücreti ise faaliyet bölgesine göre en düşük 2 milyon liradan başlayarak 5 milyon liraya kadar çıkacak.

12 EKİM İTİBARİYLE YÜRÜRLÜKTE

Yeni başvuru ücretlerine ilişkin düzenleme 12 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Ancak, 12 Ekim itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılmış olup değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan başvuru ücretleri yeni tarifeden ödenecek. Mevcut başvurular 90 gün içinde yeni hükümlere göre yenilenecek. Diğer taraftan, mevcut yetkili müesseselerin grup dönüşümleri veya hisse devirleri için yapılacak başvurularda yeni ücret tarifesi uygulanacak.

SERMAYE 10 MİLYON LİRAYA ÇIKARTILACAK

Halen A grubu yetkili müesseselerde ödenmiş sermayenin en az 5 milyon lira, B grubu müesseselerde ise 1 milyon lira olması gerekiyor. Yeni düzenlemeyle asgari sermaye tutarı A grubunda 10 milyon liraya, B grubunda ise 5 milyon liraya çıkartılacak. Her bir şube için 2 milyon lira olan ilave asgari sermaye tutarı da 3 milyon liraya çıkartılacak. Mevcut şirketlerin sermayelerini yeni tutarlara yükseltmeleri için 31 Aralık 2022 tarihine kadar süre tanınacak. Bu tarihe kadar sermaye artırımı yapamayanlar için en fazla 90 günlük ek süre verilecek.

#döviz büroları# yeni dönem

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