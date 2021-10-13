'Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı yaptırmayan gençlerin Kovid-19 hastaları içindeki oranının arttığını bildirdi
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı.
Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA 18 YAŞ ALTI DURUM YARI YARIYA
Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul genelindeki genç ve yaşlı aşılamalarına dikkat çekti. Yerlikaya verileri paylaştı:
"65 yaş üstü büyüklerimizin aşı oranları 1.doz %91.6 2.doz %89.7 3.doz % 74 Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak!
18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları 1.doz %50,1 2.doz %32.9 Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım."