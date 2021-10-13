E-ticaret sektörüne 1 milyon kişi aranıyor

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı yüzde 12,1. Bu oran 15-24 yaş grubunda ise yüzde 22,7 seviyesinde. Yeni mezun gençlerin çoğu iş bulmakta zorlanıyor, iş bulanlar ise düşük maaşlarla çalışmayı kabul ediyor.

Öte yandan bazı sektörler de bünyesine katacak gençler arıyor. Bu sektörlerin başında pandemiyle birlikte dünyada ve Türkiye'de daha da büyüyen e-ticaret geliyor. Türkiye'de 2021 sonuna kadar bu alandaki şirket sayısının 350 bine çıkması bekleniyor. Bu nedenle insan kaynağı ihtiyacı daha da artacak. Lojistik sektörü de dahil olmak üzere en az 1 milyon kişiye ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor.