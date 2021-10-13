'Hedefimiz 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak'

'Siyasi cinayetler işlenebileceği' iddiasına soruşturma
'Siyasi cinayetler işlenebileceği' iddiasına soruşturma
Amasya Valisi: 4 bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor
Amasya Valisi: 4 bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor
E-ticaret sektörüne 1 milyon kişi aranıyor
E-ticaret sektörüne 1 milyon kişi aranıyor
Memurların hastalık izinlerindeki püf noktalar!
Memurların hastalık izinlerindeki püf noktalar!
'Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı'
'Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı'
Türkiye akaryakıtta en düşük vergili ülke haline geldi
Türkiye akaryakıtta en düşük vergili ülke haline geldi
Stratejik adımlar yeni stratejik meslekleri ortaya çıkardı
Stratejik adımlar yeni stratejik meslekleri ortaya çıkardı
Üç soru iptal edilince bazı milletvekilleri ara bulucu oldu
Üç soru iptal edilince bazı milletvekilleri ara bulucu oldu
Meteoroloji radar görüntüsünü paylaştı: Kuvvetli geliyor
Meteoroloji radar görüntüsünü paylaştı: Kuvvetli geliyor
MEB'den memurluğa engel olmayan hapis cezaları için açıklama
MEB'den memurluğa engel olmayan hapis cezaları için açıklama
Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı
Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı
Vergi mahkemesi hakimi evinde ölü bulundu
Vergi mahkemesi hakimi evinde ölü bulundu
Bakan Kasapoğlu'ndan CHP'li Tanal'a Silopi yanıtı
Bakan Kasapoğlu'ndan CHP'li Tanal'a Silopi yanıtı
18 ayda 8 bin doktor istifa edip özele geçti
18 ayda 8 bin doktor istifa edip özele geçti
Günlük vaka sayısı 34 bine yaklaştı
Günlük vaka sayısı 34 bine yaklaştı
Binali Yıldırım bir anısını anlattı: Teyze, cahil kalmışsın dedi
Binali Yıldırım bir anısını anlattı: Teyze, cahil kalmışsın dedi
Kamuda işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılığa 13 gözaltı
Kamuda işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılığa 13 gözaltı
Genel Kurulda Vergi Usul Kanunu görüşmelerine başlandı
Genel Kurulda Vergi Usul Kanunu görüşmelerine başlandı
Yeni yasa yolda: AVM ve zincir marketlere yönelik yeni adımlar atılacak
Yeni yasa yolda: AVM ve zincir marketlere yönelik yeni adımlar atılacak
Bakan Soylu, Özkök'ün 'F1'de şampanya izni' iddialarını yalanladı
Bakan Soylu, Özkök'ün 'F1'de şampanya izni' iddialarını yalanladı
Sınav kağıdına 'çarpı' koyan öğretmen, maaş kesme cezası aldı
Sınav kağıdına 'çarpı' koyan öğretmen, maaş kesme cezası aldı
3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak?
3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak?
Rehber güncellendi: Hamilelere aşı önerisi
Rehber güncellendi: Hamilelere aşı önerisi
Meteoroloji radar görüntüsünü paylaştı! Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji radar görüntüsünü paylaştı! Kuvvetli yağış geliyor
Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz
Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz
Emniyet Müdür Yardımcısı polis dövdü... EGM soruşturma açtı
Emniyet Müdür Yardımcısı polis dövdü... EGM soruşturma açtı
'TURKOVAC' için kritik aşama: Faz-3 sonuçları açıklanacak
'TURKOVAC' için kritik aşama: Faz-3 sonuçları açıklanacak
Torba kadro ya da kavak ağacı ile kabağın hikayesi
Torba kadro ya da kavak ağacı ile kabağın hikayesi
Kimya fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı
Kimya fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı
Bakan Varank'tan Sözcü'ye tepki: Klozeti bırakın gazetecilik yapın
Bakan Varank'tan Sözcü'ye tepki: Klozeti bırakın gazetecilik yapın
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Hedefimiz 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tacikistan ile geçmişte yaklaşık 700 milyon dolarlık bir ticaret hacmini yakalayabildiklerini belirterek, "Hedefimiz 1 milyar dolarlık ticaret hacmine mümkün olan en kısa sürede ulaşmak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ekim 2021 09:54
Yazdır
'Hedefimiz 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak'

Varank, Tacikistan-Türkiye Sanayi İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisindeki büyüme eğilimini sürdürülebilir kılmanın yolunun ikili ve bölgesel ilişkileri derinleştirmekten geçtiğine dikkati çekti.

Bu kapsamda, Tacikistan ve Orta Asya bölgesini başarıya giden yolda önemli birer mihenk taşı olarak gördüklerini dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"2020'de Tacikistan ile ticaret hacmimizi bir önceki yıla göre yüzde 17 artırarak 323 milyon dolara çıkardık ancak potansiyelimizin hala çok gerisindeyiz. Geçmişte yaklaşık 700 milyon dolarlık bir ticaret hacmini yakalayabilmiştik. Hedefimiz devlet başkanlarımızın da belirlediği şekilde 1 milyar dolarlık ticaret hacmine mümkün olan en kısa sürede ulaşmak. Bunun için bizler siyasiler olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Siz değerli iş insanlarımızın özverili çalışmaları, yeni yatırım ve projeleri inanıyorum ki kolaylıkla bu hedefe ulaşmamızı sağlayacaktır."

Varank, Tacikistan'ın Orta Asya ticaretinin en önemli güzergahlarından olduğuna işaret ederek, ülkenin özellikle son yıllardaki bölgesel ve küresel ekonomiyle entegrasyonunu güçlendirmek için attığı adımları yakından takip ettiklerini söyledi.

- "İş birliğini kalıcı hale getirmeliyiz"

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin hem Tacikistan'ın hem de Orta Asya'nın küresel ticaretteki etkinliğinin artması demek olduğunu belirten Varank, bu noktada, Karma Ekonomik Komisyon mekanizması, iş forumları ve sürekli olarak düzenlenecek iş konseyi toplantılarının önemli olduğunu anlattı.

Varank, yeni iş birliği alanları bularak, karşılıklı yatırımları artırarak ekonomik iş ve güç birliğini kalıcı hale getirmenin yollarını aramak gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak, Tacikistan'a 1300 farklı ürün ihraç ediyoruz ancak kurumlarımız, yaptıkları araştırmada Tacikistan'ın buna ilave olarak 1800 ürünü daha avantajlı şekilde ülkemizden alabileceğini tespit etmiş durumda. Bu açığı fırsata çevirecek olan, bugün burada tesis edilecek iş birlikleri. Tacikistan'ın sağlık sistemine ve sanayisine yönelik hayata geçebilecek potansiyel iş birliği fırsatları olduğunu görüyoruz. Bu minvalde, hastane, ilaç, tıbbi cihaz ve medikal sektörlerindeki paydaşlardan oluşan bir çalışma grubunu DEİK aracılığıyla Tacikistan'a getirebilir, istişarelerde bulunabiliriz. Bu noktada, yaptığımız görüşmelerde Türk Hava Yollarının Duşanbe'ye gerçekleştirdiği seferleri yetersiz bulduğunuzu biliyorum. Başta bakan arkadaşım olmak üzere Tacikistan hükümetinin değerli temsilcileriyle bugün yapacağımız görüşmelerde buna ilişkin neler yapabileceğimizi konuşacağız. Tacikistan'ın kalkınmasına, bölgedeki potansiyelini açığa çıkarmasına elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye hazırız."

- "Tecrübemizi Tacikistan'a taşıyabiliriz"

Varank, Türkiye'nin yatırımcı-dostu üretim altyapısı ve modern Ar-Ge ekosistemiyle tüm yatırımcılara kucak açtığına dikkati çekerek, teknoparklar, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin, orijinal fikirlerini hayata geçirmeye çalışan tüm yatırımcılara açık olduğunu ifade etti.

Sanayi ve endüstri bölgelerinde pek çok imkanı sanayicilerin emrine sunduklarını ve oldukça cazip bir yatırım teşvik sistemi bulunduğunu söyleyen Varank, "Coğrafi konumumuz, genç nüfusumuz ve iş gücü maliyetlerindeki avantajımız başlıca artılarımız olarak sıralanıyor." dedi.

Varank, özellikle teknoloji start-up'larında yakalanan ivmenin tüm dünyanın yakın takibinde olduğunu vurgulayarak, geçen yıldan bu yana Türkiye'den 5 şirketin değerini 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştığını anımsattı.

Türkiye'ye bakıldığında yatırım yapanın hiçbir zaman kaybetmeyeceği bir fırsatlar ülkesi görüldüğünü belirten Varank, şöyle konuştu:

"Tüm bunlara rağmen ülkemizde şu anda yalnızca 57 Tacikistan sermayeli şirket bulunuyor. Bu sayıyı sanayinin farklı alt sektörlerini de kapsayacak şekilde artırmak istiyoruz. Biz buradaki Tacik kardeşlerimizi önce misafir sonra da yatırımcı olarak Türkiye'ye bekliyoruz. Büyükelçimiz, DEİK ve diğer kurumlarımızdan temsilcilerimiz burada, onlarla koordine olabilirsiniz, sizleri planlı sanayi bölgelerimizde, teknoloji geliştirme bölgelerimizde ağırlayabiliriz. Bu oluşan tecrübeyi de hem ülkemizde değerlendirebiliriz hem de Tacikistan'a taşıyabiliriz."

KAPAT [X]

- "Potansiyellerimizi ortaya çıkaracak şekilde hareket etmeliyiz"

Varank, özellikle planlı sanayileşme konusunda tüm dünyadan Türkiye'ye ciddi bir ilgi bulunduğuna işaret ederek, "Türkiye'deki sanayileşme modelini çalışmak isteyen ülkeler var. Biz bu tecrübeyi katma değerli üretimin öncüsü olan teknopark tecrübesini bu ülkeye taşımak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada rekabetçi olmanın yolunun sürdürülebilir yeşil bir üretim ve dijitalleşmeden geçtiğini dile getiren Varank, "Bu iki alanda da potansiyellerimizi ortaya çıkaracak şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Burası çevreci üretim açısından, yenilenebilir temiz enerji açısından oldukça ciddi potansiyele sahip bir ülke, buradaki potansiyeli beraberce değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Varank, Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının ticari ilişkileri potansiyeline taşıyabilecek en verimli mekanizmalardan biri olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"11. Karma Ekonomik Komisyon toplantımızda diğer yıllardan farklı olarak, 117 somut maddeden oluşan bir eylem planı hazırladık. İkili ve ticari ilişkilerimizi derinleştirmek üzere, bu plan üzerinden daha kararlı ve verimli bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Türkiye olarak bu adımları sıkı sıkıya takip edecek, atacağınız her adımda sizlerin yanında olacağız. Sizlerden de özverili çalışmalarınızı artırarak sürdürmenizi istiyoruz."

- Panel yapıldı

İş forumunda, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Gülle de birer konuşma yaptı.

Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, DEİK Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan da iş forumuna katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından panel bölümüne geçildi. Bakanlar Varank ile Kabir ve TİM Başkanı Gülle kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

#Tacikistan# ticaret hacmi

Bu Habere Tepkiniz

Engellilik mazeretinden dolayı birden fazla kez yer değişikliği yapılabilir mi?

Engellilik mazeretinden dolayı birden fazla kez yer değişikliği yapılabilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, Danıştay tarafından yönetmelikte yer alan "bu haktan bir defadan fazla yararlanamaz" ibaresi iptal edildiği ve yeni bir düzenleme yapılmadığı için, engellilik mazeretinden dolayı ikinci kez yapılan nakil talebinin karşılanması gerektiğine karar verdi.
Milletvekili danışmanı olarak görevlendirilen kamu personelinin, kadrosu değiştirilebilir mi?

Milletvekili danışmanı olarak görevlendirilen kamu personelinin, kadrosu değiştirilebilir mi?

Danıştay, Valilikte özel kalem müdürü olarak çalışmakta iken, Milletvekili ikinci danışmanı olarak istihdam edilmesi nedeniyle veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosuna atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Ekime özel fenomen indirimler

Ekime özel fenomen indirimler

https://www.hepsiburada.com/?utm_source=display&utm_medium=memurlar&utm_campaign=web-manset-advertorial&utm_content=fenomen-indirimler&utm_term=68xx-all&wt_ds=memurlar.fenomen-indirimler.web-manset-advertorial.68xx-all
KDK'dan lojman değişikliğine dair önemli karar

KDK'dan lojman değişikliğine dair önemli karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, lojmanda oturan bir personelin, boş başka bir lojmana geçiş taleplerine ilişkin olarak yönetmelikte bir hüküm bulunmadığını, bu konudaki takdir yetkisinin Lojman Tahsis Komisyonunda olduğunu belirtti.
SGK ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
İcra Müdür Yardımcılığı sınavına kazanan polise muvafakat verilmedi!

İcra Müdür Yardımcılığı sınavına kazanan polise muvafakat verilmedi!

Danıştay 2. Dairesi polis memuru olup kariyer mesleklere geçişi ilgilendiren önemli bir karar aldı.
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
2021/2 ALES sonuçları açıklandı

2021/2 ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM internet sitesinden 2021-ALES/2 Sınav Sonuçlarını açıkladı
YÖK yönetmeliğine aykırı kişiye özel ilanlar

YÖK yönetmeliğine aykırı kişiye özel ilanlar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yayımlanan öğretim üyesi kadro ilanlarında YÖK'ün yönetmeliğine aykırı olarak kişiye özel şartlar yer alıyor!
Erdoğan açıkladı... Çevre Şehircilik Bakanlığının ismi değişiyor

Erdoğan açıkladı... Çevre Şehircilik Bakanlığının ismi değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen ataması yapılacak" dedi.
YLSY'de bursiyer kontenjanları yarı yarıya düşürüldü!

YLSY'de bursiyer kontenjanları yarı yarıya düşürüldü!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurtdışına yüksek lisans ve doktora öğrencisi göndermek üzere belirlenen YLSY kontenjanlarında yarı yarıya düşüş yaşandı!
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Kuzey Işıkları, Amerika Kıtası'nda görüntülendi

Kuzey Işıkları, Amerika Kıtası'nda görüntülendi

Güneşten gelen yüklü parçacıkların Dünya atmosferine çarpmasıyla ortaya çıkan Kuzey Işıkları, Amerika Kıtası'nda görüntülendi.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Squid Game gerçek oluyor

Squid Game gerçek oluyor

Son günlerde milyonlarca kişi tarafından izlenen Squid Game dizisi gerçek hayata uyarlandı. Dünya çapında büyük ilgiyle izlenen dizi baz alınarak Abu Dabi'de özel bir yarışma düzenlenecek.