Emniyet 81 ilde, kadına şiddetle mücadele eğitimi verecek

2021 yılı hizmetiçi eğitim planı çerçevesinde, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadeleye ilişkin hizmetlerde mağdur ve şüpheli dengesi gözetilerek profesyonelliğin gerektirdiği şekilde soruşturmanın yapılması ayrıca 6284 sayılı kanun kapsamında Aile Mahkemesi Hakimleri tarafından verilen elektronik kelepçe kararlarına istinaden uygulanan iş ve işlemlerin anlatılması amacıyla ilgili birimlerde çalışan tüm personele temel eğitim düzenlenecek.

Planlanan eğitim 01 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek.

Eğitimler kadın-erkek eşitliği, kadına yönelik şiddet, şiddet mağduru ile görüşme, şiddet uygulayanla görüşme teknikleri, kadına yönelik şiddet konusunda sunulan hizmetler, 6284 sayılı kanun kapsamında polisin rolü ve sorumlulukları, mağdur ünitelerinin şahıslara teslimi ve aktif edilmesi gibi konularda verilecek.

