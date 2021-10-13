KKTC Başbakanı Ersan Saner istifa etti
KKTC Başbakanı Ersan Saner istifa etti
Bakan Özer: Maksimum 3 okulumuz aynı hafta içinde kapatıldı
Bakan Özer: Maksimum 3 okulumuz aynı hafta içinde kapatıldı
3600 ek gösterge çıkarsa 1 milyon kişi emekli olacak!
3600 ek gösterge çıkarsa 1 milyon kişi emekli olacak!
Bakan Soylu: Siyasi cinayet açıklamaları FETÖ taktiği
Bakan Soylu: Siyasi cinayet açıklamaları FETÖ taktiği
Boğaziçi Rektörü: Dekanlar görevini yapmıyor
Boğaziçi Rektörü: Dekanlar görevini yapmıyor
Amasya Valisi: 4 bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor
Amasya Valisi: 4 bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor
E-ticaret sektörüne 1 milyon kişi aranıyor
E-ticaret sektörüne 1 milyon kişi aranıyor
Memurların hastalık izinlerindeki püf noktalar!
Memurların hastalık izinlerindeki püf noktalar!
'Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı'
'Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı'
Türkiye akaryakıtta en düşük vergili ülke haline geldi
Türkiye akaryakıtta en düşük vergili ülke haline geldi
Stratejik adımlar yeni stratejik meslekleri ortaya çıkardı
Stratejik adımlar yeni stratejik meslekleri ortaya çıkardı
Üç soru iptal edilince bazı milletvekilleri ara bulucu oldu
Üç soru iptal edilince bazı milletvekilleri ara bulucu oldu
Meteoroloji radar görüntüsünü paylaştı: Kuvvetli geliyor
Meteoroloji radar görüntüsünü paylaştı: Kuvvetli geliyor
MEB'den memurluğa engel olmayan hapis cezaları için açıklama
MEB'den memurluğa engel olmayan hapis cezaları için açıklama
Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı
Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı
Bakan Kasapoğlu'ndan CHP'li Tanal'a Silopi yanıtı
Bakan Kasapoğlu'ndan CHP'li Tanal'a Silopi yanıtı
18 ayda 8 bin doktor istifa edip özele geçti
18 ayda 8 bin doktor istifa edip özele geçti
Günlük vaka sayısı 34 bine yaklaştı
Günlük vaka sayısı 34 bine yaklaştı
Binali Yıldırım bir anısını anlattı: Teyze, cahil kalmışsın dedi
Binali Yıldırım bir anısını anlattı: Teyze, cahil kalmışsın dedi
Kamuda işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılığa 13 gözaltı
Kamuda işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılığa 13 gözaltı
Genel Kurulda Vergi Usul Kanunu görüşmelerine başlandı
Genel Kurulda Vergi Usul Kanunu görüşmelerine başlandı
Yeni yasa yolda: AVM ve zincir marketlere yönelik yeni adımlar atılacak
Yeni yasa yolda: AVM ve zincir marketlere yönelik yeni adımlar atılacak
Bakan Soylu, Özkök'ün 'F1'de şampanya izni' iddialarını yalanladı
Bakan Soylu, Özkök'ün 'F1'de şampanya izni' iddialarını yalanladı
Sınav kağıdına 'çarpı' koyan öğretmen, maaş kesme cezası aldı
Sınav kağıdına 'çarpı' koyan öğretmen, maaş kesme cezası aldı
3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak?
3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak?
Rehber güncellendi: Hamilelere aşı önerisi
Rehber güncellendi: Hamilelere aşı önerisi
Meteoroloji radar görüntüsünü paylaştı! Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji radar görüntüsünü paylaştı! Kuvvetli yağış geliyor
Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz
Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz
Emniyet Müdür Yardımcısı polis dövdü... EGM soruşturma açtı
Emniyet Müdür Yardımcısı polis dövdü... EGM soruşturma açtı
'TURKOVAC' için kritik aşama: Faz-3 sonuçları açıklanacak
'TURKOVAC' için kritik aşama: Faz-3 sonuçları açıklanacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bakan Soylu: Siyasi cinayet açıklamaları FETÖ taktiği

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Siyasi cinayetler tartışması) : İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok. Bu bir FETÖ taktiğidir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 13 Ekim 2021 11:13
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, siyasi cinayetler işleneceği iddialarına yönelik, "Ben İçişleri Bakanıyım, sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet, bahsedildiği gibi toplumu kaosa sürüklemek üzere siyasi cinayet istihbaratı var mı?', yok. Milli İstihbarat Teşkilatımıza soralım, sorduk, böyle bir bilgi yok." dedi.

Soylu, bir otelde düzenlenen Trafik Birim Amirleri Koordinasyon Toplantısı'nda, siyasi cinayetler işleneceği iddialarını değerlendirdi.

Bu konuda sorumluluktan uzak, söylediği sözün nereye gideceğini hesap edemeyen tavırların görüldüğünü ifade eden Soylu, ağzından çıkanın hangi endişeye toplumu sevk edemeyeceğini hesaplayamayan, söylediği sözün maliyetini anlamayan ya da kasıtlı davranış içerisinde bulunanların olduğunu söyledi.

Birkaç gündür "siyasi cinayetler" ve "seri cinayetler"den bahsedildiğini bildiren Soylu, yaşananları takip ettiklerini dile getirdi. Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Her biri birbirinin peşine takılıyor, ana muhalefet partisi genel başkanı, onun altındaki muhalefet partisi genel başkanı, onun genel başkan yardımcısı, en sonunda yine bir partinin genel başkanı. Bu dördüne bakıyorum, hepsi devlet görmüş. Birisi SGK'ye kadar gelmiş, diğeri 8 ay da olsa İçişleri Bakanlığı yapmış, diğeri Bayındırlık Bakanlığı yapmış, diğeri Başbakanlık yapmış. Şimdi topluma böyle bir söz söylüyorsanız bunun kendine ait bir karşılığı olmalı. Siyasi, seri cinayetlerin istihbaratını nereden öğrenebilirsiniz? Çok basit. Ya emniyet istihbarat başkanlığı, ilgili birimler size bilgi aktaracaklar veya jandarmadan istihbarattan ya da MİT'ten gelebilir. Ben İçişleri Bakanıyım, sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet, bahsedildiği gibi toplumu kaosa sürüklemek üzere siyasi cinayet istihbaratı var mı?', yok. Milli İstihbarat Teşkilatımıza soralım, sorduk, böyle bir bilgi yok."

"Siz bu bilgiyi nereden aldınız?" sorusunu yönelten Soylu, bu bilginin devlet kaynakları dışında iki kaynağı bulunduğunu, bunlardan birincisinin yabancı servisler olduğunu söyledi ve "Yabancı servislerin kucağına oturmuşsanız sizi oynatırlar." dedi.

Terör örgütlerinin devlet yöneticilerini hedef aldığını hatırlatan Soylu, "Sizin ya terör örgütleriyle bir ilintiniz, bağınız var veya yabancı servislerle bağınız var." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu FETÖ taktiğidir, açık. Onlarla çok kol kola girerseniz, onların hamiliğini kabul ederseniz geleceğiniz durum da budur. Bakan Yardımcımı dört seslendirenden bir tanesi olan bir siyasi partinin genel başkan yardımcısını gazeteye verdiği röportajdan sonra arattırdım. Nezaketli şekilde aradı, 'Devlette görev yaptınız, eğer böyle bir şey söylüyorsanız, bilginiz, belgeniz söz konusudur. Müsaade ederseniz, terörden, istihbarattan arkadaşlarımız yanınıza gelsinler, bilgilerinizi alsınlar, hemen harekete geçelim.' dedi. 'Ben Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yaptığı değerlendirmeden hareket ettim, etrafımdaki konuşmalardan hareket ettim.' denildi."

Devletin ciddi insanların iştigal ettiği bir alan olduğunun altını çizen Soylu, milleti endişeye sevk emek konusunda art niyetli bir davranış varsa bunun ayıp, vahamet ve yanlış olduğunu vurguladı.

- "Kendinize yazık edersiniz"

Kafa karıştırıcı, sorumsuz, istikrara kurşun atan bu anlayışın 2016 versiyonun da bulunduğunu hatırlatan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"16 Mart 2016'da ana muhalefet partisi genel başkanı aynı siyasi seri cinayetler ifadesini orada da kullanmış. Acaba bu bir şifre midir? 2016 Mart'tan sonra ne oldu? 15 Temmuz. Şu FETÖ'nün zihninizi iğfal ettiği oyunlardan kurtulun. Bu ülke size ana muhalefet partisi genel başkanlığı, muhalefet partisi genel başkanlığı veya genel başkan yardımcılığı gibi sorumluluklar vermiş. Bunları bu tip hezeyanlarla soğuk savaş döneminin siyasi oyunlarıyla, manipülasyonlarıyla kirletmeyin. Kendinize de yazık edersiniz temsil ettiğiniz kurumlara da yazık edersiniz, asıl aziz milletimize, asil milletimize yazık edersiniz. İnanın üzülüyorum ve bu insanlara da acıyorum. Aynı işler yine bundan kısa bir süre önce 'Ben dinleniyorum' ifadesi makes bulmuştur. Madem dinleniyorsunuz, ana muhalefet partisi genel başkanı olarak bunu söylüyorsunuz. Beni, emniyetimizi, devleti töhmet altında bırakıyorsun. Sonra meselenin takibi yargı alanında yapılabilecek anlayışı ortaya koymadan lafı sadece ortaya bırakan bir anlayışı temsil ediyorsun. 21. yüzyıl siyaseti de anlayışı da bu olmamalıdır."

Eski Türkiye'nin aktörlerinin ortaya koyduğu anlayışlara üzülerek baktıklarına dikkati çeken Soylu, bu aktörleri de gazete beyanatlarıyla net şekilde gördüklerini söyledi.

Şimdi faili meçhul cinayetler üzerinden söylem yürütüldüğünün altını çizen Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği dönüşümle faili meçhuller defterinin kapatıldığı bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

KAPAT [X]

Milleti endişeye sevk etmenin son derece yanlış davranış olduğunu, siyasi hırsa Türkiye'nin ve Türk milletinin kurban edilmemesi gerektiğini kaydeden Soylu, bu tavrın da güvenlik sorunu olduğunu sözlerine ekledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler işlenebileceği' iddialarıyla ilgili bu sabah resen soruşturma başlattığını duyurmuştu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçen günlerde Mersin'de gazetecilere yaptığı açıklamada "siyasi cinayetler kaygısı" olduğunu söylemişti.

Kılıçdaroğlu "Karşı taraf gerilimi tırmandıracaktır. Çok daha sert bir ortamda siyaset yapmayı nasıl sağlayabiliriz, onun arayışına girecektir ama ben şundan eminim, eğer belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye'de yaşanmaz" dedikten sonra "Kemal Bey, bundan kastınız nedir?" sorusuna "Siyasi cinayetler. Böyle kaygılarım var" ifadelerini kullanmıştı.

'Siyasi cinayetler işlenebileceği' iddiasına soruşturma
#bakan soylu# siyasi cinayetler

Bu Habere Tepkiniz

Nepotizm alanında çalışma şartlı kadroya bir kişi başvurabilecek!

Nepotizm alanında çalışma şartlı kadroya bir kişi başvurabilecek!

Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından Nepotizm ve Kronizm üzerine çalışma şartlı doktor öğretim üyesi kadrosuna bir kişi başvurabilecek!
Engellilik mazeretinden dolayı birden fazla kez yer değişikliği yapılabilir mi?

Engellilik mazeretinden dolayı birden fazla kez yer değişikliği yapılabilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, Danıştay tarafından yönetmelikte yer alan "bu haktan bir defadan fazla yararlanamaz" ibaresi iptal edildiği ve yeni bir düzenleme yapılmadığı için, engellilik mazeretinden dolayı ikinci kez yapılan nakil talebinin karşılanması gerektiğine karar verdi.
Ekime özel fenomen indirimler

Ekime özel fenomen indirimler

https://www.hepsiburada.com/?utm_source=display&utm_medium=memurlar&utm_campaign=web-manset-advertorial&utm_content=fenomen-indirimler&utm_term=68xx-all&wt_ds=memurlar.fenomen-indirimler.web-manset-advertorial.68xx-all
Milletvekili danışmanı olarak görevlendirilen kamu personelinin, kadrosu değiştirilebilir mi?

Milletvekili danışmanı olarak görevlendirilen kamu personelinin, kadrosu değiştirilebilir mi?

Danıştay, Valilikte özel kalem müdürü olarak çalışmakta iken, Milletvekili ikinci danışmanı olarak istihdam edilmesi nedeniyle veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosuna atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
SGK ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
KDK'dan lojman değişikliğine dair önemli karar

KDK'dan lojman değişikliğine dair önemli karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, lojmanda oturan bir personelin, boş başka bir lojmana geçiş taleplerine ilişkin olarak yönetmelikte bir hüküm bulunmadığını, bu konudaki takdir yetkisinin Lojman Tahsis Komisyonunda olduğunu belirtti.
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
İcra Müdür Yardımcılığı sınavına kazanan polise muvafakat verilmedi!

İcra Müdür Yardımcılığı sınavına kazanan polise muvafakat verilmedi!

Danıştay 2. Dairesi polis memuru olup kariyer mesleklere geçişi ilgilendiren önemli bir karar aldı.
2021/2 ALES sonuçları açıklandı

2021/2 ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM internet sitesinden 2021-ALES/2 Sınav Sonuçlarını açıkladı
YÖK yönetmeliğine aykırı kişiye özel ilanlar

YÖK yönetmeliğine aykırı kişiye özel ilanlar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yayımlanan öğretim üyesi kadro ilanlarında YÖK'ün yönetmeliğine aykırı olarak kişiye özel şartlar yer alıyor!
Erdoğan açıkladı... Çevre Şehircilik Bakanlığının ismi değişiyor

Erdoğan açıkladı... Çevre Şehircilik Bakanlığının ismi değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen ataması yapılacak" dedi.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Kuzey Işıkları, Amerika Kıtası'nda görüntülendi

Kuzey Işıkları, Amerika Kıtası'nda görüntülendi

Güneşten gelen yüklü parçacıkların Dünya atmosferine çarpmasıyla ortaya çıkan Kuzey Işıkları, Amerika Kıtası'nda görüntülendi.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Squid Game gerçek oluyor

Squid Game gerçek oluyor

Son günlerde milyonlarca kişi tarafından izlenen Squid Game dizisi gerçek hayata uyarlandı. Dünya çapında büyük ilgiyle izlenen dizi baz alınarak Abu Dabi'de özel bir yarışma düzenlenecek.