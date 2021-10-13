2021-EUS ve 2021-STS Eczacılık sonuçları açıklandı
2021-EUS ve 2021-STS Eczacılık Sınav sonuçları açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Ekim 2021 11:32
26 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2021-STS Eczacılık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Ekim 2021 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI