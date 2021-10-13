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3600 ek gösterge çıkarsa 1 milyon kişi emekli olacak!

Binlerce kamu görevlisi, emekli olmak için bu düzenlemeyi bekliyor. Memurların maaş hesabında kullanılan kriterlerden birisi olan ek göstergedeki artış, mevcut maaşları çok az artırmakla birlikte, asıl etkiyi emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşına yapacak

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 13 Ekim 2021 11:37
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3600 ek gösterge çıkarsa 1 milyon kişi emekli olacak!

Ek göstergenin 3600'e çıkartılması ile öğretmen, polis ve din görevlisinin emekli aylığı ve ikramiyeleri yüzde 22, hemşire ve yüksek öğretim mezunu olmayan din görevlisinin aylığı yüzde 25 oranında artacak.

Sözcü'den Nedim Türkmen'in haberine göre; İktidarın, 2018 yılı seçimlerinde seçim vaatleri arasında yer alan 3600 ek gösterge konusu, tekrar seçim ortamına girdiğimiz bu günlerde canlandırıldı. Bu kez vaat, 2022'nin sonuna kadar sorunun çözüleceği ve verilen sözlerin tutulacağı şeklinde yenilendi. Açıklamalarda, sanki ülkemizde ek gösterge mağduriyeti yaşayan 4 çalışan grubu varmış gibi sunulmaktadır. Devlette çalışan 3.5 milyon memurun yarısı polis, din adamı, öğretmen ve sağlık çalışanıdır. Bu grubun dışında devlette çalışan birçok meslek grubu söz konusudur. Düzenlemenin sınırlı olarak getirilmesi, çalışma barışını bozacak ve çok ciddi huzursuzluklar yaratacaktır. Mağduriyetleri giderilmeyen kesimin motivasyonu ve iş verimliliği düşecektir.

'ALT ÜNVAN YÜKSELTİLİRSE, ÜST KADEME DE YÜKSELTİLMESİ ŞARTTIR'

Ek gösterge yükseltilmesini bekleyen binlerce kamu görevlisi var. Ancak ilk başta polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Bazı açıklamalarda, yönetici konumunda olan kamu görevlilerinin de bu kapsama alınacağı ifade edildi. Bu yöneticilerden kimlerin kastedildiğini bekleyip, göreceğiz. Alt unvanda çalışanın ek göstergesi yükseltildiğinde, üst kademedeki görevlinin de yükseltilmesi şarttır. Bu yüzden alt kademedekinin ek göstergesinin yükseltilmesi, üst kademelerde çarpan etkisi yaratacaktır.

1 MİLYON MEMUR EMEKLİ OLACAK

Binlerce kamu görevlisi, emekli olmak için bu düzenlemeyi bekliyor. Memurların maaş hesabında kullanılan kriterlerden birisi olan ek göstergedeki artış, mevcut maaşları çok az artırmakla birlikte, asıl etkiyi emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşına yapacak.

2008 ÖNCESİ MEMURİYET

Ek göstergenin 3600'e çıkartılması; 15.10.2008 tarihi öncesinde çalışmaya başlayan 1.5 milyon kamu çalışanının çalıştıkları sırada aldıkları maaştan çok, emekli ikramiyesi ve emekli maaşında çok ciddi artış yaratacak. 3600 ek gösterge uygulaması ile öğretmen, polis ve din görevlisinin emekli aylığı ve ikramiyeleri yüzde 22, hemşire ve yüksek öğretim mezunu olmayan din görevlisinin aylığı yüzde 25 oranında artacak.

2,5 MİLYON EMEKLİ

2 milyonu aşkın memur emeklisinin yarısı da ek gösterge kapsamında olup, özellikle emekli aylığı artışı yönü ile 2.5 milyon kişiyi etkileyecek gibi görünüyor ve her yıl bu etki görülecek. Ek gösterge, ortalama bir kişide 800 TL emekli aylığı artışı demektir. Fakat 15.10.2008 sonrası memuriyete girenleri çok az etkileyecek. Toplam maliyet ise yıllık 20 milyarı bulmakla birlikte; tüm memurların kapsama alınması halinde bu tutar yıllık en az 35 milyar lirayı bulacaktır.

BİNLERCE GELİR UZMANI EK GÖSTERGE BEKLİYOR

Ek göstergenin bazı meslek gruplarına verilip, bazılarına verilmemesi kararı, çok ciddi sonuçları olabilecek bir karardır. Devlet, devlete hizmet eden herkese adaletli davranmak zorundadır. Yukarıda sayılan 4 grupta yer almayan ancak her yıl devlete 950 milyar lira vergi tahsilatı yapan gelir uzmanlarının durumu ile konunun vahametini dikkatlerinize sunmak istiyorum.

Maliye'de görevli binlerce gelir uzmanı da 3600 ek gösterge bekliyor. Gelir uzmanı, şu anda 8.000 lira maaş alıyor ve ek gösterge yükseltilmeden emekli olursa 4.500 TL maaş alacak. Fakat ek gösterge verilirse, çalışırken aldığı maaşa yakın bir maaşı emekli olduğunda da alabilecek.

Şu anki tabloda; emekli olma şartlarını taşıdığı halde ek gösterge sorunu çözülmediği için, emekli olması halinde maaş yarıya düşecek olan binlerce kamu görevlisi var. Bu durumdakiler gelirlerinin yarıya düşmesine neden olan emekliliği sürekli ertelemekte, 65 yaşına kadar kamuda çalışmak zorunda kalmaktadırlar.

KAPAT [X]

Devlet memuruna, işçiye, emekliye verilecek haklar ile ilgili olarak hep bütçeye getireceği yük bahane edilerek, konular çözümsüz bırakılmaktadır. Bu konularda bütçe dengelerini hatırlayanların; kamu özel işbirliği, şehir hastaneleri, köprü, otoyol ve havaalanları ile ilgili yapılan sözleşmelerdeki maliyetleri görmemelerinin takdirini, siz değerli okurlarıma bırakıyorum.

MALİYETİ NE OLACAK?

İktidar tarafından 2022 yılının sonuna kadar 3600 ek gösterge verilmesi düşünülen kamu görevlileri ile ilgili yaklaşık maliyet tablosu yukarıdadır. Yukarıdaki hesaplamalar, 3600 ek göstergeye konu 4 çalışan grubu için genel ortalamalar üzerinden yapılmıştır. Diğer çalışan gruplarının dahil edilmesi toplam tutarı etkileyecektir. Yıllık tahmini maliyettir. Her yıl kapsam, ücret ve aylık artışına bağlı yıllık maliyet artacaktır. Esas yapılması gereken, verilerle aktüeryal hesaplamadır.

Memurlar.net'in NOTU: 3600 ek göstergenin çıkması halinde öğretmen, polis, hemşire ve din hizmetleri sınıfı personelinin yeni maaş ve ikramiyelerini görmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

- Öğretmen (Ek gösterge 3600 olursa)
- Polis (Ek gösterge 3600 olursa)
- Hemşire, Ebe (Ek gösterge 3600 olursa)
- İmam hatip, Müezzin kayyım ve Kuran Kursu Öğreticisi (Ek gösterge 3600 olursa)

Memurlar.net maaş robotunda ilgili unvanı seçerek, 3600 ek göstergenin çıkması halinde maaşınızın ve emekli maaş ve ikramiyenizin nasıl etkilenebileceğini görebilirsiniz.

Memur Maaş Robotu için tıklayın.
Emekli Maaş Robotu için tıklayın.

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