Saymanlık müdür yardımcılığı sınavında başarılı olan 530 aday belli oldu
Muhasebat Genel Müdürü Saymanlık müdür yardımcılığı ve müdürlük yazılı sınav sonuçlarını açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Ekim 2021 11:46
Muhasebat Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekildedir:
Bakanlığımız taşra teşkilatında boş bulunan 75 adet Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü ile 120 adet Saymanlık Müdür Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere Genel Müdürlüğümüzce 02/10/2021 tarihinde yapılan yazılı sınavlarına katılan adaylar, söz konusu sınavlara ilişkin yazılı sınav puanlarını Genel Müdürlüğümüze ait www.muhasebat.hmb.gov.tr internet adresinde yer alan "Müdürlük Sınavı İşlemleri" ile "Saymanlık Müdür Yardımcılığı Sınavı İşlemleri" linklerini kullanmak suretiyle öğrenebilirler.
Saymanlık Müdür Yardımcılığı Yazılı Sonuçları İçin Tıklayınız.
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