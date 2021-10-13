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Türkiye'de tarımda üretim haritası değişiyor

İklim değişikliği ile birlikte Türkiye'nin tarımsal üretim haritası değişmeye başladı. Sadece ürünler değil, üretim miktarı, ürün kalitesi ve hasat zamanı da iklim değişikliğine bağlı olarak değişiyor. Örneğin, Trakya'nın meşhur ayçiçeği artık Batı Anadolu ve özellikle de Eskişehir bölgesinde verim sağlıyor.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 13 Ekim 2021 11:36
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Türkiye'de tarımda üretim haritası değişiyor

Antalyalı üretici ejder meyvesi ve pepino ile tanışırken, Türkiye'nin tahıl ambarı Konya buğday üretiminden uzaklaşıyor. Anamurlular muz bahçelerini sahilden dağların eteklerine taşıyor. İç Anadolu'da artık lavanta ve kekik yetişiyor. Adana'da pamuk ekim alanları daralırken, yerini avokado almaya başladı.

AMANOSLARDA ÇAY ÜRETİMİ

En ilginç değişimlerden biri de çay da yaşanmaya başladı. Üreticiler Amanos Dağları'nda çay yetiştiriciliği için yola çıktı. Akdeniz'de çay üretimi geçen yılın aynı yılına göre 8 kat arttı. Antalya'nın yüksek rakımlarında ise dünyada 'süper meyve' olarak bilinen Aronya'nın üretim süreci başarılı sonuçlar verdi.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nafiye Ünal, bitki ile ilgili şu bilgileri verdi: "Üretim başarıyla devam ediyor. İçeriğinde yüksek antosiyanin, antioksidan aktivite ve fenolik bileşiklerinin yanısıra, yüksek miktarda C vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko bulunuyor."

Öte yandan Trakya'da buğday üretiminde yağışların çok olmasından dolayı verim artarken, ayçiçeğinde ise aşırı sıcaklık ve kuraklık verimi düşürdü. Üreticiler tercihlerini buğdaydan yana yapmaya başladı. Konya ise buğday, şeker pancarı, mısır gibi geleneksel ürünler son yıllarda yerini alternatif ürünlere bıraktı. Çiftçi tarlaya lavanta ekiyor.

BAKANLIKTAN YENİ ÜRÜNLER HAMLESİ

BU kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı da yeni bir harita üzerinde çalışıyor. İklim değişikliği ve kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak üzere tarımda su kullanımı da yeniden düzenleniyor.

Yeraltı sularının yetersiz seviyede olduğu ve su kısıtının bulunduğu havzaları belirleyen bakanlık, buralarda su tüketimi yüksek mısır gibi ürünler yerine, az olan bitkileri yaygınlaştıracak tedbirler aldı. Yeraltı su kullanımını azaltmaya ve daha az su tüketen bitkilerin üretimini artırmaya yönelik destekleme modelleri oluşturuldu.

Bölgelere göre yeni bitki türleri tespit edildi ve teşvik kapsamına alınması için çalışma başlatıldı. Buna göre, daha az su tüketen ürünler teşvik edilecek.

#tarım# üretim haritası

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