ÖSYM uzman yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı
2021 ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Sonuçları Açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Ekim 2021 12:08
2021 ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Sonuçları Açıklandı (13.10.2021)
DUYURU
(13 Ekim 2021)
2021 ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Sonuçları Açıklandı
24 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan 2021 ÖSYM Uzman Yardımcılığı Yazılı Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmiştir.
Adaylar, başvuru sonuçlarına 13 Ekim 2021 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Adaylara duyurulur.
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