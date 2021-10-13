Akşener: Sıkı dur Sayın Erdoğan, başbakan geliyor

Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi
Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi
Aile hekimine saldırdılar! Çaresiz kalınca kendilerini kilitlediler
Aile hekimine saldırdılar! Çaresiz kalınca kendilerini kilitlediler
Bakandan elektrik ve doğalgaza yeni zam sinyali
Bakandan elektrik ve doğalgaza yeni zam sinyali
Memurların en fazla merak ettiği emekliliğe ilişkin 16 sorunun cevabı
Memurların en fazla merak ettiği emekliliğe ilişkin 16 sorunun cevabı
1000 hakim savcı alımının sınav şartları belli oldu
1000 hakim savcı alımının sınav şartları belli oldu
KKTC Başbakanı Ersan Saner istifa etti
KKTC Başbakanı Ersan Saner istifa etti
Bakan Özer: Maksimum 3 okulumuz aynı hafta içinde kapatıldı
Bakan Özer: Maksimum 3 okulumuz aynı hafta içinde kapatıldı
3600 ek gösterge çıkarsa 1 milyon kişi emekli olacak!
3600 ek gösterge çıkarsa 1 milyon kişi emekli olacak!
Bakan Soylu: Siyasi cinayet açıklamaları FETÖ taktiği
Bakan Soylu: Siyasi cinayet açıklamaları FETÖ taktiği
Boğaziçi Rektörü: Dekanlar görevini yapmıyor
Boğaziçi Rektörü: Dekanlar görevini yapmıyor
Amasya Valisi: 4 bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor
Amasya Valisi: 4 bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor
E-ticaret sektörüne 1 milyon kişi aranıyor
E-ticaret sektörüne 1 milyon kişi aranıyor
Memurların hastalık izinlerindeki püf noktalar!
Memurların hastalık izinlerindeki püf noktalar!
'Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı'
'Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı'
Türkiye akaryakıtta en düşük vergili ülke haline geldi
Türkiye akaryakıtta en düşük vergili ülke haline geldi
Stratejik adımlar yeni stratejik meslekleri ortaya çıkardı
Stratejik adımlar yeni stratejik meslekleri ortaya çıkardı
Üç soru iptal edilince bazı milletvekilleri ara bulucu oldu
Üç soru iptal edilince bazı milletvekilleri ara bulucu oldu
Meteoroloji radar görüntüsünü paylaştı: Kuvvetli geliyor
Meteoroloji radar görüntüsünü paylaştı: Kuvvetli geliyor
MEB'den memurluğa engel olmayan hapis cezaları için açıklama
MEB'den memurluğa engel olmayan hapis cezaları için açıklama
Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı
Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı
Bakan Kasapoğlu'ndan CHP'li Tanal'a Silopi yanıtı
Bakan Kasapoğlu'ndan CHP'li Tanal'a Silopi yanıtı
18 ayda 8 bin doktor istifa edip özele geçti
18 ayda 8 bin doktor istifa edip özele geçti
Günlük vaka sayısı 34 bine yaklaştı
Günlük vaka sayısı 34 bine yaklaştı
Binali Yıldırım bir anısını anlattı: Teyze, cahil kalmışsın dedi
Binali Yıldırım bir anısını anlattı: Teyze, cahil kalmışsın dedi
Kamuda işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılığa 13 gözaltı
Kamuda işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılığa 13 gözaltı
Genel Kurulda Vergi Usul Kanunu görüşmelerine başlandı
Genel Kurulda Vergi Usul Kanunu görüşmelerine başlandı
Yeni yasa yolda: AVM ve zincir marketlere yönelik yeni adımlar atılacak
Yeni yasa yolda: AVM ve zincir marketlere yönelik yeni adımlar atılacak
Bakan Soylu, Özkök'ün 'F1'de şampanya izni' iddialarını yalanladı
Bakan Soylu, Özkök'ün 'F1'de şampanya izni' iddialarını yalanladı
Sınav kağıdına 'çarpı' koyan öğretmen, maaş kesme cezası aldı
Sınav kağıdına 'çarpı' koyan öğretmen, maaş kesme cezası aldı
3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak?
3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Akşener: Sıkı dur Sayın Erdoğan, başbakan geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gittiğimiz her yerde, millet bizi çağırıyor. Sandıkları patlatmaya, milletimizin iradesini, yeniden iktidar yapmaya geliyoruz. Sıkı dur Sayın Erdoğan, başbakan geliyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ekim 2021 13:25
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hayırdır Sayın Erdoğan? Biz bu doğal gazı, Putin'le kurduğun kankalığa rağmen neden bu kadar fahiş bir fiyata alıyoruz? Almanya ve Bulgaristan, bu gazı yarı yarıya ucuza alırken, biz göz göre göre niye soyuluyoruz?" dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına bugünün, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü olduğunu anımsatarak başladı.

Ankara Tren Garı önündeki terör saldırısının da 6. yılı olduğunu hatırlatan Akşener, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhalefet partilerinin salgın sürecinde bir öneri getirmediğini söylediğini aktaran Akşener, "Sayın Erdoğan, belli ki artık sürmenaj olmuş durumdasın. Belli ki aynı partin gibi artık sen de tükenmişlik yaşıyorsun. '11 Şubat 2020'de yani ülkemizde henüz ilk vaka görülmeden önce 'Olası bir salgında gereken önlemleri aldınız mı? Maske, serum ve ilaç stoku yapılıyor mu? Aşı konusunda herhangi bir kurum çalışma yapıyor mu?' sorularını sana kim sordu? Pandeminin ilk günlerinde 'En az 2 hafta karantina ilan edin, bu iş kontrolden çıkıyor.' diyerek seni kim uyardı? Mecliste küçük ortağınla birlikte reddettiğiniz 'Pandemi nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan işletmelere 2021 yılı bütçesinde ödenek konsun. Esnafımıza 6 ay süreyle, aylık 2 bin lira destek ödemesi yapılsın.' önerilerini sana kim getirdi?" diye konuşu.

Her seferinde "Bizim çözüm önerilerimiz miri maldır. Alın, uygulayın, yeter ki milletimizin çilesi bitsin, memleket düze çıksın." dediklerini ifade eden Akşener, "Ama maalesef Sayın Erdoğan, şimdi bunları hatırlamakta güçlük çekiyor. Bu vesileyle kendisine B vitaminini ihmal etmemesini ve basketbol oynamaya çalışmak yerine Sudoku çözmesini tavsiye ediyorum. Çünkü basketteki düşük sayı ortalamasının aksine bir cumhurbaşkanının yaşadığı hafıza problemi milli bir meseledir." dedi.

Akşener, küresel enerji krizinin tüm dünyada hızlı bir şekilde büyüdüğünü, doğal gaz, kömür ve elektrik fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığını, uzmanların; krizin aralık, ocak ve şubat aylarında daha da büyüyerek devam edeceği yönünde uyarılar yaptığını belirtti.

Pandemi döneminde alınan tedbirler sonucunda tüm dünyada enerji ihtiyacının azaldığına, şimdi ise bunun tam tersi bir durumun yaşandığına işaret eden Akşener, şunları söyledi:

"Dünya kapıdaki enerji krizini konuşurken büyük ekonomist ve dış politika duayeni Sayın Erdoğan ve arkadaşları ne yapıyor? Sayın Erdoğan'ın, artık alameti farikası haline gelen kaybetme garantili oyun kurma dehasının sonuçlarını enerji fiyatlarında da görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde BOTAŞ 20 kargo sıvılaştırılmış doğal gaz alımının bir kısmını, 1000 metreküpünün 1300 dolardan daha pahalı olacağı biçimde yaptı. Biz de doğal olarak başkaları ne durumda diye bir baktık. Çok ilginç... Mesela; Almanya ve Bulgaristan aynı gazı Rusya'dan bizim aldığımızdan yüzde 40, yüzde 50 civarında daha ucuza alıyor. Peki, bizim aldığımız gaz daha mı kaliteli? Hayır. Peki biz bu ülkelerden daha mı zenginiz? Maalesef istatistikler ortada. Almanya ve Bulgaristan'ın kişi başına düşen milli geliri bizden daha yüksek. Peki sizce, bu iki ülkenin Rusya ile arası bizden daha mı iyi? Gördüğüm kadarıyla o da hayır. Henüz bu ülkelerin yöneticilerinin ağzından 'dostum Putin' çıktığını duymadık. Nitekim, birlikte dondurma tadımı yaptıklarını da görmedik. O nedenle hiç sanmıyorum. Nükleer enerji programını Rusya'ya bağlayan da S400'lere talip olan da 'Gel, sınırlarımızdan boru hattı geçir' diyen de biziz. Ukrayna'dan doğal gaz akışı sağlayan 14 milyar metreküplük batı hattını iptal edip doğal gaz ithalatında Rusya'ya daha da bağımlı hale gelen yine biziz.

Bu işte, sizce de bir gariplik yok mu? Olmaz mı, var tabii. Ben de doğal olarak buradan sormak istiyorum: Hayırdır Sayın Erdoğan? Biz bu doğal gazı, Putin'le kurduğun kankalığa rağmen neden bu kadar fahiş bir fiyata alıyoruz? Almanya ve Bulgaristan, bu gazı yarı yarıya ucuza alırken, biz göz göre göre niye soyuluyoruz? Söylesene Sayın Erdoğan, biz bu dost kazığını niye yiyoruz? Doğal gazda yenen bu kazık, Türkiye'nin, Sayın Erdoğan ve arkadaşları eliyle içine sokulduğu devlet krizinin bir yansımasıdır. Nitekim, bir başka yansımasını da Sayın Erdoğan'ın, bir yandan 'Enerji stratejik öneme sahiptir' derken diğer yandan da stratejik öneme sahip birçok şirketimizi adeta bir müflis tüccar edasıyla satmaya çalışmasında gözlemliyoruz."

- "Enerji dağıtımını özelleştirdin de ne oldu?"

Meral Akşener, 2003'ten, 2020'ye kadar 62,3 milyar dolarlık özelleştirme yapan iktidarın şimdi de gözünü barajlara ve hidroelektrik santrallerine diktiğini öne sürdü.

Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile başlayan satış furyasına şimdi de Ordu'daki Topçam Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin eklendiğini dile getiren Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Erdoğan, şimdiye kadar enerji dağıtımını özelleştirdin de ne oldu? Özelleştirme adı altında ihya ettiğin şirketler ödemesini geciktirdiği için tam da suya ihtiyacı olan zamanda çiftçimizin elektriğini kesmedi mi? Adeta, 'patron çıldırdı' şeklinde ne var ne yok satma merakın çiftçimizi iflas ettirmedi mi? Artan gıda fiyatları yüzünden vatandaşlarımızın alım gücü tükenmedi mi? Yazıktır, günahtır. Milletimize ettiğin bu kötülükler sana yetmiyor mu Sayın Erdoğan? Belli ki yetmiyor. Şimdi de çıkmışsın, daha tehlikeli bir işe kalkışıp, ülkemizin çok önemli iki kurumu olan, Türkiye Petrollerini ve BOTAŞ'ı, yandaşlarına ve sözüm ona savaş açtığın küresel sermayeye göz göre göre peşkeş çekmeye kalkıyorsun. Aklınca bunu da şahsi şirketin bellediğin Varlık Fonu üzerinden yapacaksın. Ama sen her ne kadar kapalı kapılar arkasında iş çevirip bu iki şirketimizin pazarlığını milletimizden gizlemek istesen de olan biten her şey ortada. Yazıklar olsun."

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BOTAŞ'ı, ticari, international ve altyapı olarak üç ayrı şirkete bölüp Ticari AŞ ve International AŞ'nin hisselerini aynı Türk Telekom özelleştirmesinde olduğu gibi "yaranmak istediği yabancı sermayeye satmak istediğini" iddia etti. Meral Akşener, Altyapı AŞ'yi de BOTAŞ'ın tüm borçlarını üstlenen bir kamu kuruluşu haline getirilip bunun maliyetinin de millete yıkılmak istendiğini savundu.

KAPAT [X]

"Buna benzer bir başka tezgahın da Türkiye Petrollerinde yaşandığını" söyleyen Akşener, "Türkiye'nin petrol ihtiyacının yaklaşık onda birini sağlayan bu milli şirketimiz de Sayın Erdoğan'ın özel ilgi alanına girmiş gözüküyor. BOTAŞ'taki durum Türkiye Petrolleri için de geçerli. Sayın Erdoğan ve arkadaşları, onu da aynı BOTAŞ gibi sessizce Varlık Fonu'na katıp, satacaklar. Rant sevdasına bakar mısınız? Vizyonsuzluğa bakar mısınız? Gayri milliliğe bakar mısınız?" diye konuştu.

Milli çıkarların bu şekilde tehlikeye atılamayacağını ifade eden Akşener, bu planlardan acilen vazgeçilmesini istedi.

- "İklim krizi şakaya gelmez"

Paris İklim Anlaşması'nın Mecliste onaylandığını hatırlatan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde etrafa şirin gözükmek için böyle bir adım attığını savundu.

Akşener, Paris İklim Anlaşması'nın imzalanmasının altı yıl geciktiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ne diyelim, geç olsun, güç olmasın. Sayın Erdoğan, bu anlaşmanın gerekliliklerinin, farkındasın değil mi? İklim krizi şakaya gelmez, 'mış' gibi yapmaya hiç gelmez. Öyle hemen her işte yaptığın gibi dostlar alışverişte görsün mantığıyla bakanlık ismi değiştirmekle iş bitmez, biliyorsun değil mi?

İktidara geldiğimizde elektrikli araçlardaki ÖTV'yi sıfırlayacağız. Peki ya sen, elektrikli araçlardan 3 kat fazla vergi almaya devam edecek misin? Biz, sulamada teknoloji dönüşümü ve Tarım 4.0 ile tarımı ayağa kaldıracağız. Peki ya sen Konya'da açılan dev obrukları kapatabilecek misin? Biz Türkiye'nin enerjisinin yarısından fazlasını yenilenebilir enerjiden sağlayacağız. Peki ya sen, dere yataklarına HES kurmaktan vazgeçecek misin? Biz, şirketlerin yeşil ekonomik dönüşüme uyum sağlaması için teşvikler vereceğiz. Peki ya sen 5 müteahhidini semirtmekten vazgeçebilecek misin? Biz müfredata doğa ve hayvan sevgisine yönelik dersler koyacağız. Peki ya sen yangında telef olan canlara 'beyaz et' demeye devam edecek misin?"

Adıyaman ziyaretine değinen Meral Akşener, çiftçi, esnaf, öğrenci, emeklilere kadar her kesimden vatandaşın geçim sıkıntısı çektiğini ifade etti, bir tütün çiftçisinin verdiği tütün demetini göstererek tütün üreticilerinin sorunlarına değindi.

- "İYİ Parti, artık Türkiye'nin de facto iktidar partisidir"

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın organize sanayi bölgelerini (OSB) de kendine bağlamak istediğini iddia ederek, "Çünkü, ülkemizde işleyen ve çalışabilen bir tek OSB'ler kalmıştı. Onları da kendine bağlayıp kurutursa rahat edecek." dedi.

Akşener, konuşmasının bir bölümünde sanayici Erkan Yıldırım'ı kürsüye davet ederek söz verdi.

Konuşmasına kaldığı yerden devam eden Akşener, Türkiye'de en iyi işleyen yapılardan birinin Organize Sanayi Bölgeleri olduğunu ancak iktidarın "ekolojik rekabetçiliği yüksek bölgeleri nasıl inşa ederim?" diye düşüneceğine OSB'leri kamulaştırmaya çalıştığını savundu.

Sanayi sektörüne ilişki projelerini anlatan Akşener, "İYİ Parti olarak İYİ bir sanayi politikası uygulayacağız. İYİ, tam olarak bizim yaklaşımımızı temsil ediyor. İlk İ iş birliğini, Y yatay politikaları, ikinci İ ise inovasyonu ve ilericiliği temsil ediyor." diye konuştu.

İYİ Parti'nin artık Türkiye'nin, "de facto" iktidar partisi olduğunu ileri süren Akşener, "Çünkü onlar milletin içine çıkamazken biz milletimizle omuz omuzayız. Çünkü onlar hamasetle, gıybetle, iftirayla vakit öldürürken biz çözümlerimizle, projelerimizle geliyoruz. Çünkü onlar yan gelip yatarken, biz canla başla milletimiz için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, partisine katılanlara rozetlerini de taktı.

#İyi Parti# Meral Akşener# başbakan

Bu Habere Tepkiniz

Fakülte kurulu üyeliği idari görev sayılır mı?

Fakülte kurulu üyeliği idari görev sayılır mı?

Danıştay Sekizinci Dairesi, Fakülte Kurulu Üyeliği görevinin idari görev olarak kabul edilmesinin hukuken mümkün olmadığı, 2547 sayılı Kanuna göre mesai saatleri dışında özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışanların Fakülte Kurulu Üyeliğinin sonlandırılamayacağına karar verdi.
Nepotizm alanında çalışma şartlı kadroya bir kişi başvurabilecek!

Nepotizm alanında çalışma şartlı kadroya bir kişi başvurabilecek!

Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından Nepotizm ve Kronizm üzerine çalışma şartlı doktor öğretim üyesi kadrosuna bir kişi başvurabilecek!
Ekime özel fenomen indirimler

Ekime özel fenomen indirimler

https://www.hepsiburada.com/?utm_source=display&utm_medium=memurlar&utm_campaign=web-manset-advertorial&utm_content=fenomen-indirimler&utm_term=68xx-all&wt_ds=memurlar.fenomen-indirimler.web-manset-advertorial.68xx-all
Engellilik mazeretinden dolayı birden fazla kez yer değişikliği yapılabilir mi?

Engellilik mazeretinden dolayı birden fazla kez yer değişikliği yapılabilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, Danıştay tarafından yönetmelikte yer alan "bu haktan bir defadan fazla yararlanamaz" ibaresi iptal edildiği ve yeni bir düzenleme yapılmadığı için, engellilik mazeretinden dolayı ikinci kez yapılan nakil talebinin karşılanması gerektiğine karar verdi.
SGK ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Milletvekili danışmanı olarak görevlendirilen kamu personelinin, kadrosu değiştirilebilir mi?

Milletvekili danışmanı olarak görevlendirilen kamu personelinin, kadrosu değiştirilebilir mi?

Danıştay, Valilikte özel kalem müdürü olarak çalışmakta iken, Milletvekili ikinci danışmanı olarak istihdam edilmesi nedeniyle veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosuna atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
KDK'dan lojman değişikliğine dair önemli karar

KDK'dan lojman değişikliğine dair önemli karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, lojmanda oturan bir personelin, boş başka bir lojmana geçiş taleplerine ilişkin olarak yönetmelikte bir hüküm bulunmadığını, bu konudaki takdir yetkisinin Lojman Tahsis Komisyonunda olduğunu belirtti.
İcra Müdür Yardımcılığı sınavına kazanan polise muvafakat verilmedi!

İcra Müdür Yardımcılığı sınavına kazanan polise muvafakat verilmedi!

Danıştay 2. Dairesi polis memuru olup kariyer mesleklere geçişi ilgilendiren önemli bir karar aldı.
2021/2 ALES sonuçları açıklandı

2021/2 ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM internet sitesinden 2021-ALES/2 Sınav Sonuçlarını açıkladı
YÖK yönetmeliğine aykırı kişiye özel ilanlar

YÖK yönetmeliğine aykırı kişiye özel ilanlar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yayımlanan öğretim üyesi kadro ilanlarında YÖK'ün yönetmeliğine aykırı olarak kişiye özel şartlar yer alıyor!
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Kuzey Işıkları, Amerika Kıtası'nda görüntülendi

Kuzey Işıkları, Amerika Kıtası'nda görüntülendi

Güneşten gelen yüklü parçacıkların Dünya atmosferine çarpmasıyla ortaya çıkan Kuzey Işıkları, Amerika Kıtası'nda görüntülendi.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Squid Game gerçek oluyor

Squid Game gerçek oluyor

Son günlerde milyonlarca kişi tarafından izlenen Squid Game dizisi gerçek hayata uyarlandı. Dünya çapında büyük ilgiyle izlenen dizi baz alınarak Abu Dabi'de özel bir yarışma düzenlenecek.