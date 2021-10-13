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Bakan Soylu: Emniyet kemeri kullanım oranında gerileme var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir dönem yüzde 90'lara ulaştırdığımız emniyet kemeri kullanım oranında bir gerileme görüyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ekim 2021 13:31
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Bakan Soylu: Emniyet kemeri kullanım oranında gerileme var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bireysel taşıt kullanımının artışıyla hız ihlallerinin de arttığını ve bunun baskılanması gerektiğini kaydetti.

Soylu, bir otelde düzenlenen Trafik Birim Amirleri Koordinasyon Toplantısı'nda, trafik kazalarında eğilimi aşağıya döndürmeyi ve bunu kalıcı hale getirmeyi başardıklarını belirtti. Yüz bin nüfusa göre can kaybı sayısının 2010'da 13,4 olduğunu bu rakamın 2020 sonu itibarıyla 5,8'e gerilediğini bildiren Soylu, trafik konusunda strateji geliştirildiğini dile getirdi.

Soylu, 2017'de uygulamaya alınan Karayolları Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi'nin adım adım takip edildiğini vurguladı. Çok sayıda tedbirin hayata geçirildiğini söyleyen Soylu, denetim anlayışının da değiştiğini, uyarıcı, farkındalık oluşturan bir denetim anlayışına geçildiğini anlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğünde 2018'den bugüne kadar 6 bin 934 personelin trafik birimlerine atamasının gerçekleştirildiğini aktaran Soylu, trafik personelinin uzmanlaşması için eğitimlerin artırıldığını kaydetti.

- "Fahri trafik müfettişlerimizin etkinliğini arttırdık"

Bakan Soylu, "Fahri trafik müfettişlerimizin etkinliğini arttırdık. 2019 yılında günlük ortalama 1656 kural ihlali tespiti yapıyorlardı, bu yıl itibarıyla 3 bin 661 günlük ortalama kural ihlali tespiti yapıyorlar." bilgisini paylaştı.

Hayata geçirilen projelerle Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'in 2011-2020 arasında trafikteki can kayıplarının yüzde 50 azaltılması hedefini tutturan iki ülkeden birisi olduğuna işaret eden Soylu, "Şimdi önümüzdeki dönem için çalışıyoruz. 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nı hazırladık." dedi.

Soylu, 2021-2030 Trafik Güvenliği Eylem Planı'nın kademeli olarak uygulamaya geçirileceğini bildirdi.

Araç sayısıyla beraber trafikteki yoğunluğun da arttığını belirten Soylu, "Bireysel kullanım arttıkça birincisi hız ihlalleri artıyor, bunu mutlaka sahada hep beraber baskılamak durumundayız. Radar tespitlerine, yol kontrollerine, ekiplerimizin görünürlüğüne mutlaka ağırlık verelim." ifadelerini kullandı.

Radar kontrollerine ilişkin uyarıların mutlaka yapılmasını isteyen Soylu, "tuzak radar" olayının ortaya konulmaması gerektiğine, görevin caydırıcılık ve önleyicilik olduğuna dikkati çekti. Yüksek hızın, emniyet kemeri takılmamasının, alkollü araç kullanmanın, araç kullanırken cep telefonuyla konuşmanın kırmızı çizgiler arasında yer aldığını ifade eden Soylu, bunlara müsamaha gösterilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

- "Emniyet kemerinde hassasiyet gösterelim"

Emniyet kemeri kullanımına da değinen Soylu, "Bir dönem yüzde 90'lara ulaştırdığımız emniyet kemeri kullanım oranında bir gerileme görüyoruz. Emniyet kemeri kullanımı arttığında olay sonrası hastanede can kayıplarında azalma oluyor." diye konuştu. Süleyman Soylu, emniyet kemeri kullanımında hassasiyet gösterilmesini istedi.

Trafikte cep telefonu kullanımına yönelik de uyarılarda bulunan Soylu, şunları kaydetti:

"Telefonu eline alıp hoparlörü açıp, ağzına yaklaştırıp veya ara sokakta araç kullanıyorum diye mesajlarına bakıp kaza yapan çok insan var. Lütfen bu konuda denetim birimlerimiz de teyakkuzda olsunlar ve hiçbir ihlale müsaade etmesinler. Vatandaşlara sesleniyorum, ne olursunuz çok zor bir şey değil araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayalım."

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Programa İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile trafik polisleri katıldı.

#İçişleri Bakanı# Süleyman Soylu# emniyet kemeri

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