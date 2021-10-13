Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Afrika ülkesine ziyaret

Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi
Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi
Aile hekimine saldırdılar! Çaresiz kalınca kendilerini kilitlediler
Aile hekimine saldırdılar! Çaresiz kalınca kendilerini kilitlediler
Bakandan elektrik ve doğalgaza yeni zam sinyali
Bakandan elektrik ve doğalgaza yeni zam sinyali
Memurların en fazla merak ettiği emekliliğe ilişkin 16 sorunun cevabı
Memurların en fazla merak ettiği emekliliğe ilişkin 16 sorunun cevabı
1000 hakim savcı alımının sınav şartları belli oldu
1000 hakim savcı alımının sınav şartları belli oldu
KKTC Başbakanı Ersan Saner istifa etti
KKTC Başbakanı Ersan Saner istifa etti
Bakan Özer: Maksimum 3 okulumuz aynı hafta içinde kapatıldı
Bakan Özer: Maksimum 3 okulumuz aynı hafta içinde kapatıldı
3600 ek gösterge çıkarsa 1 milyon kişi emekli olacak!
3600 ek gösterge çıkarsa 1 milyon kişi emekli olacak!
Bakan Soylu: Siyasi cinayet açıklamaları FETÖ taktiği
Bakan Soylu: Siyasi cinayet açıklamaları FETÖ taktiği
Boğaziçi Rektörü: Dekanlar görevini yapmıyor
Boğaziçi Rektörü: Dekanlar görevini yapmıyor
Amasya Valisi: 4 bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor
Amasya Valisi: 4 bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor
E-ticaret sektörüne 1 milyon kişi aranıyor
E-ticaret sektörüne 1 milyon kişi aranıyor
Memurların hastalık izinlerindeki püf noktalar!
Memurların hastalık izinlerindeki püf noktalar!
'Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı'
'Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı'
Türkiye akaryakıtta en düşük vergili ülke haline geldi
Türkiye akaryakıtta en düşük vergili ülke haline geldi
Stratejik adımlar yeni stratejik meslekleri ortaya çıkardı
Stratejik adımlar yeni stratejik meslekleri ortaya çıkardı
Üç soru iptal edilince bazı milletvekilleri ara bulucu oldu
Üç soru iptal edilince bazı milletvekilleri ara bulucu oldu
Meteoroloji radar görüntüsünü paylaştı: Kuvvetli geliyor
Meteoroloji radar görüntüsünü paylaştı: Kuvvetli geliyor
MEB'den memurluğa engel olmayan hapis cezaları için açıklama
MEB'den memurluğa engel olmayan hapis cezaları için açıklama
Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı
Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı
Bakan Kasapoğlu'ndan CHP'li Tanal'a Silopi yanıtı
Bakan Kasapoğlu'ndan CHP'li Tanal'a Silopi yanıtı
18 ayda 8 bin doktor istifa edip özele geçti
18 ayda 8 bin doktor istifa edip özele geçti
Günlük vaka sayısı 34 bine yaklaştı
Günlük vaka sayısı 34 bine yaklaştı
Binali Yıldırım bir anısını anlattı: Teyze, cahil kalmışsın dedi
Binali Yıldırım bir anısını anlattı: Teyze, cahil kalmışsın dedi
Kamuda işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılığa 13 gözaltı
Kamuda işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılığa 13 gözaltı
Genel Kurulda Vergi Usul Kanunu görüşmelerine başlandı
Genel Kurulda Vergi Usul Kanunu görüşmelerine başlandı
Yeni yasa yolda: AVM ve zincir marketlere yönelik yeni adımlar atılacak
Yeni yasa yolda: AVM ve zincir marketlere yönelik yeni adımlar atılacak
Bakan Soylu, Özkök'ün 'F1'de şampanya izni' iddialarını yalanladı
Bakan Soylu, Özkök'ün 'F1'de şampanya izni' iddialarını yalanladı
Sınav kağıdına 'çarpı' koyan öğretmen, maaş kesme cezası aldı
Sınav kağıdına 'çarpı' koyan öğretmen, maaş kesme cezası aldı
3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak?
3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Afrika ülkesine ziyaret

Bugüne kadar 28 farklı Afrika ülkesine ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük Angola, Togo ve Nijerya turuna pazar günü başlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ekim 2021 13:40
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Afrika ülkesine ziyaret

İlk Afrika ziyaretini 2004'te başbakanlığı döneminde Mısır'a yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola, Nijerya ve Togo'yu kapsayan yeni bir Afrika turu gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ekim'de çıkacağı seyahatle, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminde 30 farklı Afrika ülkesini ziyaret etmiş olacak.

15 yıl içinde yapılan ziyaretler

Afrika'nın siyasi başkenti olarak anılan Etiyopya'ya 2005'te giden Erdoğan, aynı yıl Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Fas'a birer ziyaret gerçekleştirdi. Bir sonraki yıl Sudan, Mısır ve Cezayir'e de ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'ya 2007'de tekrar gitti.

Mısır, Libya, Somali, Tunus ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 2009, 2010 ve 2011 yıllarında bir veya birden fazla ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, 2012'de Mısır, 2013'te yine Mısır ile Gabon, Nijer, Senegal, Fas, Cezayir ve Tunus'a yaptığı ziyaretlerle 2 yıl içerisinde 7 ülkeye gitmiş oldu.

Cumhurbaşkanlığı döneminde de ziyaretlerine devam eden Erdoğan, 2014'te Ekvator Ginesi ve Cezayir'e gitti. Doğu Afrika ziyareti kapsamında 2015'te Somali, Cibuti ve Etiyopya'da bulunan Erdoğan, 2016'da Afrika ülkelerinden Senegal, Fildişi Sahili, Somali, Kenya, Uganda, Gine, Nijerya ve Gana'ya giderek en yoğun ziyaretini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017'de Tanzanya, Mozambik, Madagaskar, Sudan, Çad ve Tunus'tan oluşan gezisiyle 6 Afrika ülkesine gitti. Erdoğan, 2018 yılında Cezayir, Moritanya, Senegal, Mali, Güney Afrika ve Zambiya'ya, 2019 yılında Tunus'a, 2020'de ise Cezayir, Gambiya ve Senegal'e ziyarette bulundu.

Afrika'da büyükelçilik sayısı 43'e yükseldi

Siyasi, insani, ekonomi ve kültür ayaklarını içerecek şekilde, ikili, bölgesel, kıtasal ve küresel olmak üzere dört boyutta yürütülen Türkiye'nin Afrika politikası, çok boyutlu dış politikasının temel ilkelerinden birini oluşturuyor.

Türkiye, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı, ayrıca ikili ilişkileri eşit ortaklık ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda atılan adımlarla Afrika'da 2002 yılında sadece 12 olan büyükelçilik sayısı 2021'de 43'e yükseldi.

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi

Güçlenen ilişkilerin en somut göstergelerinden biri de gelişen ekonomik ilişkiler ve katlanarak artan ticaret rakamları. Afrika kıtasıyla Türkiye'nin ticareti, 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesinden koronavirüs salgınına rağmen 2020 yılı sonu itibarıyla 25,3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin özünü, "samimiyet, kardeşlik, dayanışma, birlikte kazanma ve birlikte yol yürüme" olarak niteleyen Erdoğan'ın Angola, Nijerya ve Togo ziyareti de İstanbul'da 21-22 Ekim'de düzenlenecek Türkiye- Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu ve 17-18 Aralık'ta düzenlenecek Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesinde büyük önem taşıyor.

İkili ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaştırılması hedefleniyor

KAPAT [X]

COVID-19 salgını döneminde Afrika ülkesine ziyarette bulunmayan Erdoğan, ülkesinde Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'yu misafir etmişti. İki ülke arasında, hava ulaştırma, yatırımların karşılıklı teşviki, hidrokarbon ve madencilik alanlarında iş birliği, yenilenebilir enerji, vize muafiyetleri alanında anlaşmalar imzalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola ziyaretinde mevkidaşı Lourenço ile görüşmelerde bulunacak, Ankara'da imzalanan anlaşmalara ilişkin atılan somut adımlar değerlendirilecek. Erdoğan, iki ülke iş insanlarının hazır bulunacağı iş forumuna da katılacak.

Petrol gelirleriyle dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden ve en hızlı değişen ülkelerinden birisi olan Angola ile Türkiye'nin 176 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaştırılması isteniyor. Türk Hava Yollarının Angola'ya direkt uçuşlara başlaması da hem siyasi hem ekonomik hem de kültürel ilişkileri önemli şekilde etkileyecek.

Nijerya ile FETÖ'yle mücadele de görüşülecek

Daha önce 2016 yılında gittiği Nijerya'ya ikinci ziyaretini gerçekleştirecek Erdoğan, mevkidaşı Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile görüşmelerde bulunacak, Türkiye-Nijerya İş Forumu'na katılacak. İkili ekonomik ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin gerçek potansiyelinin harekete geçirilmesi konusunda adımlar atılacak. Görüşmelerde, hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında 3 anlaşmanın da imzalanması hedefleniyor.

Ziyaret ile Sahraaltı Afrika'da Türkiye'nin en büyük ticaret partneri olmaya devam eden Nijerya ile Türkiye'nin 2020 yıl sonu itibarıyla 754 milyon dolar düzeyinde olan ticari hacminin kısa vadede 1 milyar doların üzerine yükseltilmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya ziyaretinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele de gündeme gelecek. Buhari ile yapılacak görüşmede, Nijerya'nın çeşitli eyaletlerinde faaliyetlerine devam FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfına devredilmesi talebi de önemli gündem maddelerinden biri olacak.

Afrika turundaki son durağı Togo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turundaki son durağı ise Togo olacak. Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile ağustos ayında telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Türkiye-Togo ilişkilerini geliştirecek hususların ele alınacağı ziyarette, düşük olan ikili ticaretin de artırılması amaçlanıyor. Siyasi düzeyde yakaladığı istikrar sayesinde, son yıllarda düzenli ekonomik büyüme trendi yakalayan, ekonomisi daha çok ticaret ve tarım sektörüne dayanan Togo ile savunma sanayii alanındaki yapılacak iş birliği önem taşıyor. Atılacak adımlarla 2020 yılında 150 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin daha da artırılması hedefleniyor.

Togo makamları, başkenti Lome'de bulunan FETÖ iltisaklı okulun, ülkedeki faaliyetlerini hukuka aykırı olarak sürdürdüğünün anlaşılması üzerine, okulun faaliyetlerine kalıcı olarak son vermiş, Türkiye Maarif Vakfı ile yeni okullar açılması için mutabakat imzalamıştı.

#cumhurbaşkanı# erdoğan# afrika

Bu Habere Tepkiniz

Fakülte kurulu üyeliği idari görev sayılır mı?

Fakülte kurulu üyeliği idari görev sayılır mı?

Danıştay Sekizinci Dairesi, Fakülte Kurulu Üyeliği görevinin idari görev olarak kabul edilmesinin hukuken mümkün olmadığı, 2547 sayılı Kanuna göre mesai saatleri dışında özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışanların Fakülte Kurulu Üyeliğinin sonlandırılamayacağına karar verdi.
Nepotizm alanında çalışma şartlı kadroya bir kişi başvurabilecek!

Nepotizm alanında çalışma şartlı kadroya bir kişi başvurabilecek!

Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından Nepotizm ve Kronizm üzerine çalışma şartlı doktor öğretim üyesi kadrosuna bir kişi başvurabilecek!
Ekime özel fenomen indirimler

Ekime özel fenomen indirimler

https://www.hepsiburada.com/?utm_source=display&utm_medium=memurlar&utm_campaign=web-manset-advertorial&utm_content=fenomen-indirimler&utm_term=68xx-all&wt_ds=memurlar.fenomen-indirimler.web-manset-advertorial.68xx-all
Engellilik mazeretinden dolayı birden fazla kez yer değişikliği yapılabilir mi?

Engellilik mazeretinden dolayı birden fazla kez yer değişikliği yapılabilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, Danıştay tarafından yönetmelikte yer alan "bu haktan bir defadan fazla yararlanamaz" ibaresi iptal edildiği ve yeni bir düzenleme yapılmadığı için, engellilik mazeretinden dolayı ikinci kez yapılan nakil talebinin karşılanması gerektiğine karar verdi.
SGK ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Milletvekili danışmanı olarak görevlendirilen kamu personelinin, kadrosu değiştirilebilir mi?

Milletvekili danışmanı olarak görevlendirilen kamu personelinin, kadrosu değiştirilebilir mi?

Danıştay, Valilikte özel kalem müdürü olarak çalışmakta iken, Milletvekili ikinci danışmanı olarak istihdam edilmesi nedeniyle veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosuna atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
KDK'dan lojman değişikliğine dair önemli karar

KDK'dan lojman değişikliğine dair önemli karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, lojmanda oturan bir personelin, boş başka bir lojmana geçiş taleplerine ilişkin olarak yönetmelikte bir hüküm bulunmadığını, bu konudaki takdir yetkisinin Lojman Tahsis Komisyonunda olduğunu belirtti.
İcra Müdür Yardımcılığı sınavına kazanan polise muvafakat verilmedi!

İcra Müdür Yardımcılığı sınavına kazanan polise muvafakat verilmedi!

Danıştay 2. Dairesi polis memuru olup kariyer mesleklere geçişi ilgilendiren önemli bir karar aldı.
2021/2 ALES sonuçları açıklandı

2021/2 ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM internet sitesinden 2021-ALES/2 Sınav Sonuçlarını açıkladı
YÖK yönetmeliğine aykırı kişiye özel ilanlar

YÖK yönetmeliğine aykırı kişiye özel ilanlar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yayımlanan öğretim üyesi kadro ilanlarında YÖK'ün yönetmeliğine aykırı olarak kişiye özel şartlar yer alıyor!
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Kuzey Işıkları, Amerika Kıtası'nda görüntülendi

Kuzey Işıkları, Amerika Kıtası'nda görüntülendi

Güneşten gelen yüklü parçacıkların Dünya atmosferine çarpmasıyla ortaya çıkan Kuzey Işıkları, Amerika Kıtası'nda görüntülendi.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Squid Game gerçek oluyor

Squid Game gerçek oluyor

Son günlerde milyonlarca kişi tarafından izlenen Squid Game dizisi gerçek hayata uyarlandı. Dünya çapında büyük ilgiyle izlenen dizi baz alınarak Abu Dabi'de özel bir yarışma düzenlenecek.