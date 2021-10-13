İstanbul'da yolcu seçerken yakalanan taksicilere ceza yağdı
İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Taksilere binen sivil trafik polisleri tarafından kurallara uymayan sürücüler tespit edildi. Yolcu seçtikleri gerekçesiyle 3 taksi sürücünün aracı bağlanarak otoparka götürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ekim 2021 14:36
İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy'de kurdukları kontrol noktalarında taksicileri denetledi.
Denetim kapsamında polis ekipleri, tek tek araçları durdurup sürücülerin belgelerini inceledi.
Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takıp takmadığı, taksimetre açıp açmadığı, trafik kurallarına uyup uymadığı, yolcu seçip seçmediği denetlendi.
Rıhtım Caddesi'nde yapılan uygulamada ekipler, sürücülere maske takmaları konusunda da uyarılarda bulundu.
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