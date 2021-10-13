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Halikarnas Balıkçısı anma töreninde 'Saray' krizi

Bodrum'da dünyaca ünlü edebiyatçı, yazar ve şair Halikarnas Balıkçısı, Cevat Şakir'i anma etkinliklerinde emekli öğretmen Hatice Yücel'in sarf ettiği sözlere anma etkinliğinde siyaset yapıldığını ifade ederek tepki gösteren Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, etkinliği terk etti.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 13 Ekim 2021 15:50
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürgüne gönderilen ve 48 yıl önce yaşamını yitiren dünyaca ünlü edebiyatçı, şair yazar ve doğa tutkunu Halikarnas Balıkçısı, Cevat Şakir Kabağaçlı'yı Anma Törenleri bu sabah saatlerinde Balıkçı'nın Gümbet Mahallesi Gönül Tepe'deki Müzesi ve Mezarı'nda başladı.

Törene Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, Balıkçı'nın torunu Sibel Kabaağaçlı, şairler, yazarlar, ilk ve ortaokul öğrencileri ve Bodrumlular katıldı.

4 öğrenci Halikarnas Balıkçısı'nın ressam, şair, yazar ve balıkçı rollerine girerek ünlü edebiyatçıyı anlattı.

Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu'nun öncülüğünde düzenlenen törende konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

BALIKÇI SÜRGÜNÜ MAVİYE ÇEVİRMİŞTİ

Anma törenlerinde yıllardır konuşma yapan emekli öğretmen 78 yaşındaki Hatice Yücel bu yıl da bir konuşma yaptı ve şöyle konuştu:

* Sözlerimi çok uzatmayacağım çünkü 48 yıldır beni dinliyorsunuz. Bugün değişik sesler, yüzler görünce mutlu oldum.

* Bunun gerçekten el değiştirmesi gerekir. 1966'da Bodrum Ortaokulu'na 20 yaşında Türkçe öğretmeni olduğumdan bugüne, Gönül Tepe'ye kadar geldiğimiz zaman Bodrum'un, Bodrumlunun ona saygı gösterdiğine inanıyorum. Ama hiçbir şey yeter değildir Halikarnas Balıkçısı için.

* 30 kitabı, mavi yolculuğu, arkeologluğu, kültür mirasçılığı, düşünsel mirasçılık, yaşam sevinci, yaşam direnci nedir sürgünlük ki? Büyüttün masmavi yaptın. Evet, masmavi yaptı o.

*Şimdi sıra bizde arkadaşlar, gençler, çocuklar. Onun için hala bu yaşta didiniyorum.

*Bodrum'un eleştirilmesi kolay. Nedenleri de belli. Öyleyse bakalım biraz çevremize. Eğitim ne yaptı şimdiye kadar?

* Yöneticiler ne kadar sevgiyle yaklaştı? Balıkçısı yaklaştı, gitti onun arkasından. Mavi yolculuklara açıldı.

*Ama o gün süngerde, denizde vurgun yiyenler vardı, bugün ise teknelerle kıyılarımızı kirletiyor.

* Kıyılarımızı sabote ediyor. Saraylar yaptırıyor. Bunu söylemek zorundayız. Çünkü bu zincirin halkalarını yaşadım

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"BİR SAATTİR SİYASET YAPIYORSUNUZ"

Töreni Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun ile birlikte izleyen Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ise izlediği yerden Hatice Yücel'in konuştuğu tören alanının ortasına gelerek "Ben Kaymakam olarak geldim buraya, 1 saat oldu siyaset yapıyorsunuz. Burada halen konuşuyorsunuz. Ben duamı yapıp gideceğim. Ben buraya anmaya ve bir fatiha okumaya geldim. Bulunduğunuz ortamda devlet adamlarını suçlamalar, sarayları suçlamalar, yapmayın bunları, gerek yok yani!" dedi.

Hatice Yücel ise "Ben öyle bir şey yapmadım genel konuştum, bunlar Balıkçı'nın düşünceleri ve görüşleri" diyerek yanıt verdi.

Kaymakam Bayar ardından Halikarnas Balıkçısı'nın mezarı başına giderek dua yaptı ve törenden ayrıldı.

Balıkçı'nın torunu Sibel Kabağaçlı'nın yaşananlar karşısında üzüntülü olduğu görüldü.

HALİKARNAS BALIKÇCISI'NIN GÖNÜL TEPESİ ÖZGÜRLÜK TEPESİ OLACAK

Törenin ardından SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Hatice Yücel ise şu ifadeleri kullandı:

* Doğal bir davranış diye düşündüm ama ilk kez, 50 yıldır yapıyoruz bu görevi sorumluluğu, ilk kez karşılaştım.

* Yaptığım konuşma program dahilinde değildi zaten. Orada hazırlıksız bir konuşmaydı ama birikimlerim, doğrularım, söylemem gerekenler neden öyle bir şey oldu hala anlamış değilim.

* Ama son sözümün üstünde duruyorum. Bundan sonra Halikarnas Balıkçısı'nın Gönül Tepesi Özgürlük Tepesi ve Özgürlük Parkı olsun. İstediğim bu, başka söyleyecek hiçbir şeyim yok.

* Ben öğretmenim, doğma büyüme Bodrumluyum. Kadınım ve aydınım. Söylediklerimde en küçük bir yanlış ya da kırıcı bir şey görmüyorum. Ben ne olduğunu anlamadım bile.

* Çünkü son sözlerim, son önerilerim hala daha içimde. Sözüm kesilmiş oldu. Ben duamı yapıp gideceğim dedi.

* Başka bir şey duymadım. Bir de ben burada 48 defa bulundum, duamız başka bir şey, Halikarnas'ı doğru tanımak başka bir şey. Biz teşekkür ediyoruz Halikarnas Balıkçısı'na ve merhabamızı herkese gönderiyoruz.

TÖREN DEVAM ETTİ

Kaymakam Bayar'ın törene müdahale etmesi ile yaşanan gerginlikten kısa bir süre sonra tören devam etti.

Öğrenciler şiirlerini, okudu, Halikarnas Balıkçısı'nın mezarı başına Bellasoma ağacı dikildi.

Törene katılanlar ile Balıkçı'nın torunu Sibel Kabağaçlı mezara begonviller ve zeytin dalları bıraktı. Anma etkinliği müzisyen Özgür Kıyat'ın özgün müziklerle verdiği konser ile sona erdi. Anma etkinlikleri çerçevesinde bugün Halikarnas Balıkçısı kitap yazarları, Sönmez Taner & Rüştü Tezcan, Meltem Ulu, Metin Erdoğan & Selen Cambazoğlu, Hatice Orman, Demircan Türkdoğan'ın Deniz Müzesinde imza günü düzenlenecek. Akşam ise Bodrum Kalesi'nde Mavi Sürgün Oratoryosu sahnelenecek.

YAŞAR ANTER
#Halikarnas Balıkçısı# bodrum#

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