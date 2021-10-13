5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazada serviste emniyet kemeri yoktu iddiası

Kazada hayatını kaybeden İsmail ve Nisa Eser'in amcası Ahmet Eser, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın yolcu koltuklarında emniyet kemeri olmadığını söyledi.

Aracın kapısının iple bağlı olduğunu belirten Eser, "Koltuklarda kemer olmadığı ve servis aracının kapısının iple bağlandığı doğrudur. Gördüm. Araçta bir hostes olsaydı o kapıyı öğrenci kapatmazdı. Milli Eğitim Müdürüne gittim 'İdare edeceksiniz, araba yok.' dedi. Çocuklarımızı kaybettik. Şimdi idare ettik. Aracın, servis aracı belgesi yok. Servis aracı, mermer fabrikalarına servis çekiyor. Kötü minibüsle de öğrenci taşıyor." diye konuştu.

Eser, "Daha önceden bunu şoföre söyledim. 'Bu aracın kapısı böyle. Emniyet kemeri yok, sen arabayı hızlı kullanıyorsun. Bu çocukların başına bir şey gelecek.' diye. Bana 'Bir çocuk sizde mi var?' dedi." ifadelerini kullandı.

İsmail ve Nisa Nur'un annesi Sema Eser de acı haberi alır almaz olay yerine gittiğini kaydetti.

Kazada çocuklarını kaybettiğini, eşinden öğrendiğini anlatan Eser, şunları kaydetti:

"Servis aracı kaza yapmış, çocuklarımız. Ben de o anda yıkıldım. Buradan araba buldum ama o an çocuklarımı göstermediler. Orada da yıkılmışım, helikopterle beni hastaneye yetiştirdiler, ilaç verdiler. Araçta emniyet kemeri olmadığını, oğlum İsmail kazadan bir hafta önce söyledi. Kemerleri filan yok. Sadece şoförün var her halde bilemiyorum, onu da takmamış. Kapısı kırıkmış, ondan kopmasın, çıkmasın diye kapıyı, bağlamışlar. İple bağlamışlar. Rahmetli İsmail'im bir hafta evveli 'Kırık kapısı bağlı' dedi. 'İleriye oturun hiç kıpırdamayın.' diye söyledim ben evladıma. Bu olay pazartesi oldu."

- Olay

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan A.Ş. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, 11 Ekim'de sabah saatlerinde devrilmiş, kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 öğrenci hastanelere kaldırılmıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü A.Ş, tutuklanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden 5 öğrenci yan yana defnedilmişti.