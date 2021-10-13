Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, öğrenci ve akademisyenlerin protestolarıyla ilgili olarak Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'e açıklamalarda bulundu. Rektör İnci, çıklamasında öğrenci disiplin kurullarının da açıkça suç işleyen öğrencileri koruduğunu da belirtti.

Küçük, İnci'nin açıklamalarını şöyle aktardı:

İki kişi tutuklanmış ve bazı öğrencilerin DHKP-C terör örgütüyle iltisakı varmış

"Önce son yaşanan arabasının önünün kesilmesi meselesini sordum. 'Bu tamamen vandallık' dedi Naci Bey. 'Üniversitede huzur istemeyen bir kesim var' diye de ekledi. 'Arabanın üzerine çıkılmasıyla daha büyük bir şey hedefleniyor' dedi. Benim anladığım aynen Gezi'de olduğu gibi olayları diğer üniversitelere yaymak istiyorlar. İki kişi tutuklandı ve bazı öğrencilerin DHKP-C terör örgütüyle iltisakı var.

'Peki yaptırımı yok mu, yani ceza veremiyor musunuz?' dedim. Danıştay rektörün disiplin yetkisini iptal etmiş. Rektör disiplin cezası veremiyor, soruşturma açamıyor. Kim disiplin amiri? Dekanlar, yüksek kurul üyeleri, enstitü müdürleri...

Dekana işlem yapılması için gönderilmiş ama dekanlar ceza vermiyor. Çünkü onlar da bir kısmı mahalle baskısından bir kısmı ideolojik sebeplerle disiplin suçlarına ceza vermemişler. 149 tane gönderilmiş ve 35 tanesi hakkında işlem yapılmış. Koskoca dekanlar görevlerini yapmıyorlar. Yazık günah değil mi?

Hocamıza 'Kaç kişi bu eylemleri yapan?' dedim. 'Maksimum, en kalabalık anda 100 kişi' dedi. Ama arabanın üzerinde tepinmeden sonra sayı 25'e kadar düşmüş...

Boğaziçi'nde 17 bin öğrenci var ama eylemleri yapan hepi topu 20-30 kişi. Diğer öğrenciler de bu durumdan haliyle rahatsız. 30 kişi her şeyi kilitlemeye çalışıyor ama başaramıyor. Olaylarda 12 kişi gözaltına alınmış. Bunların 4'ü Boğaziçi Üniversitesi'ne kayıtlı, 8'i başka üniversiteye....

Rektörlük makamı sızlanma yeri değildir

Rektörlük sızlanma yeri olmamalı. Her kamu görevlisi üzerine düşeni yapmak zorundadır. Hem kamu görevlilerinin disiplin kurulları hem de öğrenci displin kurulları kafasına göre harket edemez. Mevzuatın açıkça suç saydığı bir konuda suç işleyeni koruma yoluna girenler açıkça görevlerini kötüye kullanmaktadırlar. Bu nedenle Rektör bey sızlanmayı bırakıp açıkça suç işleyenlerle ilgili olarak hukuki süreçleri başlatmalıdır.

Rektör tarafından bazı öğrencilerin DHKP-C terör örgütüyle iltisakı olduğu halde disiplin kurullarında korunduğu da iddia edildi. Eğer iddia edildiği gibi bu öğrenciler disiplin kurullarında korunuyorsa koruyanlar açıkça suç işlemiş demektir ve haklarında hukuki süreç başlatılmalıdır. Aksi takdirde başlatmayanlar suç işlemiş olacaktır.

Ayrıca, YÖK Denetleme Kurulu da devreye girerek suç işleyen akademisyenler hakkında soruşturma başlatmalıdır.