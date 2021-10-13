Belediyeden 'çukurda köpek ölüleri bulundu' paylaşımlarına açıklama

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, veterinerlik birimine bağlı hayvan barınağıyla ilgili sosyal medyada son günlerde gerçeği yansıtmayan asılsız bilgiler paylaşıldığı, bahsi geçen durumun doğal şekilde ölen hayvanların gömülme işlemleriyle ilgili olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Konunun belediyemizle ilgisi yoktur. Hayvanlar hayatı birlikte yaşadığımız yaşam dostlarımızdır. Onlar için hayattayken de yaşamları son bulurken de Giresun Belediyesi olarak tüm hassasiyetler sonuna kadar yerine getirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.