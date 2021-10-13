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Yabancıya konut satışında tüm zamanların aylık rekoru kırıldı

Eylülde yabancılara konut satışında 6 bin 630 adetle tüm zamanların aylık rekoru kırıldı. Sektör temsilcileri, yıl sonu için 50 bin hedefinin yakalanabileceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Ekim 2021 23:09
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Yabancıya konut satışında tüm zamanların aylık rekoru kırıldı

AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı. Bu rakam 2020 Ağustos'tan bu yana en yüksek aylık satış olarak kayıtlara geçti.

Eylülde yabancılara yapılan konut satışı yıllık bazda yüzde 25,8 artışla 6 bin 630'a ulaştı. Bu veri serinin açılandığı 2013'ten bu yana en iyi aylık veri oldu.

Ocak-eylül döneminde ise yabancılara yapılan konut satışı yüzde 43,2 artışla 37 bin 479'a yükseldi. Burada da tüm zamanların rekoru kırılırken, geçen yılın aynı döneminde 26 bin 165 konut yabancılara satılmıştı.

Söz konusu dönemde her ay ortalama 4 bin 164 konut yabancılara satıldı. Yılın geri kalanında bu performansın devam ettirilmesi durumunda yıl sonunda 49 bin 971 konut yabancılara satılmış olacak. Sektör temsilcileri ise son çeyrekteki hareketlilikle birlikte yıl sonunda 50 bin hedefinin aşılması gerektiğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovi-19) salgını ile mücadele kapsamında 2020'de yabancılara 40 bin 812 konut satılmıştı. En fazla konutun yabancılara satıldığı yıl ise 2019 olmuştu. Söz konusu yılda 45 bin 483 konut yabancılara satılmıştı.

İranlılar zirvede, Iraklılar takipte

Yılın ilk 9 ayında en çok konut satışı 5 bin 923 adetle İranlılara yapıldı. İranlıları 5 bin 621 adetle Iraklılar, 3 bin 115 ile Ruslar, 2 bin 89 ile Afganistan vatandaşları takip etti.

Almanya vatandaşlarına 1.484, Kazakistanlılara 1.339, Kuveytlilere 1.154, Azerbaycanlılara 1.020, ABD'lilere 1.014, Yemenlilere 949, Filistinlilere 871, Ürdünlülere 807, Ukraynalılara 790 adet konut satıldı.

İstanbul ve Antalya ilk ikide

Yabancılara konut satışı yapılan iller arasında ise başı 17 bin 783 adetle İstanbul çekiyor. Mega kentin toplam satıştan aldığı pay yüzde 47,4 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

İstanbul'u 7 bin 255 adetle Antalya, 2 bin 396 ile Ankara, 1.663 ile Mersin, 1.167 Yalova, 1.093 ile Bursa, 770 ile Sakarya, 737 ile İzmir, 671 ile Samsun, 635 ile Trabzon takip ediyor.

"Değerleme sorununun çözülmesi gerekiyor"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancıya satıştaki artıştan duyulan memnuniyeti dile getirirken, değerleme sistemindeki yeni düzenleme sonrasında oluşan değer farklılıkları nedeniyle yabancı alıcıların güvenlerinin kırıldığını ve satış ofislerindeki yoğunluğun azaldığını söyledi.

Sorunun çözümüne ilişkin kurulan komisyonun konuyla ilgili hızlı bir çözüm geliştirmesini beklediklerini kaydeden Akbal, "Değerleme yöntemiyle ilgili acil olarak bir çözüm geliştirilmezse, bu sorunun satışlara düşüş olarak yansıması 2-3 ayı bulacaktır ve yıl sonu sektör hedefimiz olan 50 binlik satış adedi hayal olabilir." dedi.

KAPAT [X]

Akbal, sektörün bu sorunuyla ilgili olarak doğrudan değerleme şirketlerine yüklenmenin doğru olmayacağını kaydederek, "Sivil toplum kuruluşları, değerleme şirketleri ve tapu yetkilileri ile birlikte tüm sektörce ortak bir akıl geliştirerek çözüm üretmek gerekiyor." dedi.

Değerleme şirketlerinin bankaların teknik şartnameleri doğrultusunda teminat amaçlı rapor hazırladığını aktaran Akbal, bu raporlarda belirtilen rakamlar ile satış fiyatları arasında yüzde 30-45 civarında fark olabildiğini söyledi.

Değerleme alanında denetimlerin ve caydırıcı cezaların artırılmasını en önemli çözümlerden biri olarak ifade eden Akbal, "GİGDER olarak temel çözümü ise geliştiriciler, proje pazarlama şirketleri, acenteler gibi yabancıya gayrimenkul satışı yapan tüm firmaların lisanslanmasında buluyoruz." diye konuştu.

"10 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağlanacak"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yabancılara satışın 9 ayda 37 bin 479'a ulaştığını belirterek, "Bu durum yıl sonu için öngörülen 50 bin adetlik rekor seviyesini kesinleştirmiş gibi görünüyor. Bunun anlamı, sektör olarak ülkemize 10 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağlamış olacağımızdır." dedi.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, yabancılara yapılan konut satışlarında artışın sürdüğünü belirterek, "Aylık 6 bin 630 adede ulaşılması yabancıların ülkemizdeki potansiyelin ne kadar farkında olduğunu gösteriyor." dedi.

Yabancıya yapılan konut satışlarındaki yükselişin gayrimenkul sektörünün Türk ekonomisine olan katkısının en önemli göstergesi olduğunu dile getiren Özyurt, "Yabancılar Türkiye'ye güveniyor ve daha fazla gayrimenkul yatırımı yapmak istiyor. Yabancılar, devam eden projelerin satış fiyatlarında artış olmamasını fırsat olarak değerlendiriyor." diye konuştu.

"ABD'den Çin'e çok farklı ülkelerden ciddi yatırım almaya devam ediyoruz"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de sektör olarak yabancıya satıştaki artışın sektörü mutlu ettiğini belirterek, bu satışlardan ciddi bir döviz girdisi sağlandığını söyledi.

Türkiye'nin yabancıya konut satışında artık her geçen gün daha iyi noktalara gittiğini, eylülde 6 bin 630 adetle tüm zamanların aylık rekorunun kırıldığını dile getiren Özgün, "Türkiye, uluslararası gayrimenkul yatırımları için artık önemli bir aktör olma yolunda hızla ilerlemektedir. ABD'den Çin'e dünyanın çok farklı ülkelerinden ciddi yatırım almaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Özgün, 9 ayda ulaşılan 37 bin 479 rakamının yıl sonu hedefleri için ümit verdiğini kaydederek, "Bu rakam yıl sonunda 50 bini aşabileceğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır da yabancılara satıştaki potansiyelin görülüp bu konuda birtakım düzenlemeler yapılması gerektiğini belirterek, "Yabancıda kredi kullanma oranları çok düşük. Banka ve kredi kuruluşları, yabancılara kredi verme konusunda daha esnek olurlarsa sektörün ekonomiye katkısı ciddi şekilde artacaktır." açıklamasında bulundu.

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