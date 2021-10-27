Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!

Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi gözaltına alındı
Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi gözaltına alındı
KİT'lerdeki personelin karşılaştığı 10 soru ve cevabı
KİT'lerdeki personelin karşılaştığı 10 soru ve cevabı
YDS/2 sonuçları açıklandı
YDS/2 sonuçları açıklandı
İki büyük zammın ardından bu sefer benzine indirim geliyor
İki büyük zammın ardından bu sefer benzine indirim geliyor
2022 asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
2022 asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
Vatandaşların zam tepkisi: Artık arabaya değil eşeğe bineceğiz!
Vatandaşların zam tepkisi: Artık arabaya değil eşeğe bineceğiz!
Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Özgür Demirtaş mı?
Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Özgür Demirtaş mı?
MEB'den yöneticilerin ek ders ücretine dair yazı
MEB'den yöneticilerin ek ders ücretine dair yazı
Yüksek yargıda kadrolaşma var mı? Adalet Bakanı cevapladı
Yüksek yargıda kadrolaşma var mı? Adalet Bakanı cevapladı
5 Kamu Kurumu toplamda 243 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 243 personel almak için ilana çıktı
Ek tedbirler devreye alınacak: Kamuda tasarrufta yeni dönem
Ek tedbirler devreye alınacak: Kamuda tasarrufta yeni dönem
Çocuklar koronayı artık ağır geçiriyor
Çocuklar koronayı artık ağır geçiriyor
Toplum Yararına Programı (TYP) 2022'de sona erecek
Toplum Yararına Programı (TYP) 2022'de sona erecek
Fuat Oktay: Kazanımlarımızın dayanağı, bütçe disiplinimizdir
Fuat Oktay: Kazanımlarımızın dayanağı, bütçe disiplinimizdir
Soylu, 'İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek anlattı
Soylu, 'İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek anlattı
Ayet yazılı konfetiler atılmıştı! Kulüp başkanından açıklama
Ayet yazılı konfetiler atılmıştı! Kulüp başkanından açıklama
Kooperatif marketi de dayanamadı, ayçiçek yağı 80 lira oldu
Kooperatif marketi de dayanamadı, ayçiçek yağı 80 lira oldu
Tazminat kazanan işçiye şirketten 'iflas' bahanesi
Tazminat kazanan işçiye şirketten 'iflas' bahanesi
Danıştay'dan, ihraç edilen hakimler için ilk iade kararı
Danıştay'dan, ihraç edilen hakimler için ilk iade kararı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Erdoğan, Ermenistan'la normalleşme şartını açıkladı
Erdoğan, Ermenistan'la normalleşme şartını açıkladı
'İki doz Biontech olanlara da 1 doz TURKOVAC yapılacak'
'İki doz Biontech olanlara da 1 doz TURKOVAC yapılacak'
Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
Gram altından 10 TL'lik düşüş
Gram altından 10 TL'lik düşüş
Sayıştay mevzuata aykırı buldu: 'İnsani su hakkı' kaldırıldı
Sayıştay mevzuata aykırı buldu: 'İnsani su hakkı' kaldırıldı
Benzine 28 kuruş daha zam yapıldı
Benzine 28 kuruş daha zam yapıldı
Valilikten evi yanan çevreci ressama ilişkin açıklama
Valilikten evi yanan çevreci ressama ilişkin açıklama
BDDK Başkanı: Bankacılık sektörümüz sağlam durumda
BDDK Başkanı: Bankacılık sektörümüz sağlam durumda
TBMM Başkanlığından TÜGVA açıklaması
TBMM Başkanlığından TÜGVA açıklaması
Milletvekili emekli maaşının 3 yıllık seyri... İşte 3 yılda yapılan zam
Milletvekili emekli maaşının 3 yıllık seyri... İşte 3 yılda yapılan zam
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!

Sayıştay mazeretsiz olarak göreve gelmeyen memur hakkında müstafi kararı vermeyerek soruşturmayla kamu görevinden çıkartan üniversite hakkında yersiz ödenen maaşlardan dolayı kamu zararına hükmetti!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 27 Ekim 2021 10:04
Yazdır
Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!

Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde teknisyen kadrosunda çalışan devlet memurunun göreve mazeretsiz olarak gelmemesi nedeniyle hakkında müstafi kararı uygulanmak için Rektörlüğe bildirimde bulunulmuştur.

Ancak, rektörlük ilgili hakkında müstafi kararı uygulamak yerine soruşturma başlatmış, bunun sonucunda adı geçen hakkında disiplin soruşturması yürütülerek devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmiş ve cezanın işleme konulduğu tarihe kadar kişiye göreve gelmediği halde maaş ödenmiştir.

Sonuç olarak, kesintisiz olarak 10 gün işe gelmeyen personel hakkında 657 sayılı Kanun'un çekilme ile ilgili hükmünün uygulanmaması ve . tarihinden, yürütülen disiplin soruşturması sonucu verilen devlet memurluğundan çıkarma cezasının işleme konulduğu . tarihine kadar göreve gelmeyen ve herhangi bir hizmet alınmayan ilgiliye maaş ödenmeye devam edilmesi nedeniyle kamu zararı oluşmuştur.

Sayıştay Dairesi yersiz maaş ödemekten dolayı oluşan kamu zararının Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisinden alınması gerektiğine karar verdi.

SAYIŞTAY KARARI:

. Üniversitesi . Fakültesinde, teknisyen kadrosunda çalışmaktayken . tarihinden itibaren habersiz, mazeretsiz ve izinsiz olarak işe gelmeyen .'ya, . yılı Mayıs ayına kadar maaş ödemesi yapıldığı anlaşılmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Yönetim örgütleri" başlıklı 51'inci maddesinde;

"a. Yükseköğretim üst kuruluşlarında başkana, üniversitelerde rektöre bağlı, merkez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunur.."

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurluğun Sona Ermesi" başlıklı 4'üncü Bölümünün;

"Çekilme" başlıklı 94'üncü maddesinde; "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır".

"Memurluğun sona ermesi" başlıklı 98'inci maddesinde; "Devlet memurlarının
a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;
b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;
c) Memurluktan çekilmesi;
ç) İstek, yaş haddi, malullük .sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;
d) Ölümü;
hallerinde memurluğu sona erer."
hükümleri yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükümleri gereğince, bir yükseköğretim kurumu olan . Üniversitesinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan bir memurun kesintisiz 10 gün süreyle göreve gelmemesi durumunda ilgili kişinin çekilme isteğinde bulunmuş sayılması gerekmektedir. Çekilme istediğinde bulunan memurun memuriyeti kendiliğinden sona ermektedir.

Yine 657 sayılı Kanun'un 125'inci maddesinin (E) fıkrasında yer alan ve devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren "özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" fiili, memurun bir yıl içinde aralıklarla toplam 10 gün göreve gelmemesi durumunda verilecek disiplin cezasını ifade etmektedir.

. Üniversitesi . Fakültesinde, . tarihinden itibaren mazeretsiz olarak göreve gelmeyen teknisyen .'nun, anılan Kanun'un 94'üncü maddesinin emredici hükmü gereği çekilme isteğinde bulunmuş sayılması gerekirken, adı geçen hakkında disiplin soruşturması yürütülerek devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmiş, ancak cezanın işleme konulduğu . tarihine kadar ilgili kişiye maaş ödenmesine devam edilmiştir.

KAPAT [X]

657 sayılı Kanun'un "Deyimler" başlıklı 147'nci maddesinde,

"Bu Kanunda geçen;
A) Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı,
.İfade eder"

ve

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Kamu zararı" başlıklı 71'inci maddesinde;

"(Değişik birinci fıkra: 25/4/2007-5628/4 md.) Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

Kamu zararının belirlenmesinde;
.
b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,
.
g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,
Esas alınır.
Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.
." hükümlerine yer verilmektedir.

Anılan hükümler uyarınca kesintisiz olarak 10 gün işe gelmeyen personel hakkında 657 sayılı Kanun'un çekilme ile ilgili hükmünün uygulanmaması ve . tarihinden, yürütülen disiplin soruşturması sonucu verilen devlet memurluğundan çıkarma cezasının işleme konulduğu . tarihine kadar göreve gelmeyen ve herhangi bir hizmet alınmayan ilgiliye maaş ödenmeye devam edilmesi nedeniyle kamu zararı oluşmuştur.

Bu itibarla, . yılında oluşan . TL kamu zararının Harcama Yetkilisi . ve Gerçekleştirme Görevlisi .'a müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 53'üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine,

Anılan Kanunun 55'inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, oy çokluğuyla karar verildi.

Karşı Oy Gerekçesi:Üye .'ın karşı oy gerekçesi:

KARŞI OY GEREKÇESİ 1

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurluğun Sona Ermesi" başlıklı 4. Bölümünün;
"Çekilme" başlıklı 94'üncü maddesinde;
"Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır".

"Memurluğun sona ermesi" başlıklı 98'inci maddesinde;
"Devlet memurlarının
a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;
b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;
c) Memurluktan çekilmesi;
ç) İstek, yaş haddi, malüllük . sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması
d) Ölümü;
hallerinde memurluğu sona erer." hükümleri ve

Aynı Kanun'un "Deyimler" başlıklı 147'nci maddesinde;
"Bu Kanunda geçen;
A) Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı,.
İfade eder" hükmü yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, kesintisiz 10 gün boyunca işe gelmeyen ve bu nedenle çekilme isteğinde bulunmuş sayılan, dolayısıyla memurluğu sona eren kişiye maaş ödenmesine devam edilmek suretiyle kamu zararı oluşmuştur.

Oluşan kamu zararından sorumluluk konusunda ise;
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun;
"Atamalar" başlıklı 52'nci maddesinde yer alan;
"Atama esasları
...
c. Memurların atanmaları; fakültelerde ve bağlı kuruluşlarda dekanların, rektörlüğe bağlı kuruluşlarda ilgili müdürlerin, yükseköğretim üst kuruluşlarında ve üniversite merkez örgütünde genel sekreterin önerisi üzerine kadro esas alınmak üzere başkan veya rektör tarafından yapılır."

"Disiplin ve Ceza İşleri" başlıklı Dokuzuncu Bölümünün "Genel Esaslar" başlıklı 53'üncü maddesinde yer alan;

"a. Yükseköğretim Kurulu Başkanı üst kuruluşlar, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin .; rektör, üniversitenin; bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürü, bağımsız vakıf meslek yüksekokulunun; dekan, fakültenin; enstitü ve yüksekokul müdürleri, enstitü ve yüksekokulların; kadrosu bulunan uygulama araştırma merkezi ile bağımsız enstitü müdürleri, uygulama araştırma merkezi ile enstitünün; bu birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de bağlı birim personelinin disiplin amirleridir.

."

hükümleri gereğince, İdare Hukuku prensiplerinden usulde paralellik ilkesi gereği atamaya yetkili olanların memuriyeti sonlandırmakla da görevli ve yetkili olması gerektiğinden, hizmet alınmadan maaş ödeyenlerle birlikte memuriyeti sonlandırmakla görevli ve yetkili olanların da sorumluluğa dahil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, . Fakültesi Dekanlığı tarafından ilgili kişinin . tarihleri arasında, habersiz, izinsiz ve mazeretsiz olarak kesintisiz 10 gün işe gelmediğine ilişkin Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na yazılan yazıyı iade ederek, şartların oluşması halinde bile 657 sayılı Kanun'un 94'üncü maddesinin uygulanmayacağını ve bu konuda herhangi bir teklif yapılmaması gerektiğini bildiren Personel Daire Başkanlığı İdari Kadro ve Atama Şube Müdürü ile Personel Daire Başkanı'nın da sorumluluğa dahil edilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, hem ödeme süresince görevde bulunan Fakülte Sekreteri, Dekan ve Rektör'e; hem de Dekanlık Makamının . yazısını iade ederek 657 sayılı Kanun'un 94'üncü maddesinin uygulanmayacağını ifade eden Personel Daire Başkanlığı İdari Kadro ve Atama Müdürü ile o tarihte görevde bulunan Personel Daire Başkanı'na da sorgu gönderilerek savunmaları alındıktan sonra düzenlenecek raporun Daireye intikaline kadar konunun hükümdışı bırakılmasına karar verilmesi gerekmektedir.

KARŞI OY GEREKÇESİ 2

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun;
"Atamalar" başlıklı 52'nci maddesinde yer alan;
"Atama esasları
...
c. Memurların atanmaları; fakültelerde ve bağlı kuruluşlarda dekanların, rektörlüğe bağlı kuruluşlarda ilgili müdürlerin, yükseköğretim üst kuruluşlarında ve üniversite merkez örgütünde genel sekreterin önerisi üzerine kadro esas alınmak üzere başkan veya rektör tarafından yapılır."

"Disiplin ve Ceza İşleri" başlıklı Dokuzuncu Bölümünün "Genel Esaslar" başlıklı 53'üncü maddesinde yer alan;
"a. Yükseköğretim Kurulu Başkanı üst kuruluşlar, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin .; rektör, üniversitenin; bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürü, bağımsız vakıf meslek yüksekokulunun; dekan, fakültenin; enstitü ve yüksekokul müdürleri, enstitü ve yüksekokulların; kadrosu bulunan uygulama araştırma merkezi ile bağımsız enstitü müdürleri, uygulama araştırma merkezi ile enstitünün; bu birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de bağlı birim personelinin disiplin amirleridir.."

hükümleri gereğince, İdare Hukuku prensiplerinden usulde paralellik ilkesi gereği atamaya yetkili olanların memuriyeti sonlandırmakla da görevli ve yetkili olması gerektiğinden, hizmet alınmadan maaş ödeyenlerle birlikte ödeme süresince görevde bulunan Fakülte Sekreteri, Dekan ve Rektör'e de sorgu gönderilerek savunmaları alındıktan sonra düzenlenecek raporun Daireye intikaline kadar konunun hükümdışı bırakılmasına karar verilmesi gerekmektedir.

#mazeretsiz# göreve gelmeyen memur
Eşini öldüren Şerife'ye 16 yıl 8 ay hapis cezası
Eşini öldüren Şerife'ye 16 yıl 8 ay hapis cezası
AYM'ye 335 binden fazla hak ihlali başvurusu yapıldı
AYM'ye 335 binden fazla hak ihlali başvurusu yapıldı
AYM'den Bylock yüklü telefon için karar
AYM'den Bylock yüklü telefon için karar
Yargıtay'dan 'Triger kayış' kararı 9 yıl sonra geldi
Yargıtay'dan 'Triger kayış' kararı 9 yıl sonra geldi
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin tutuklanan 3 şüpheli tahliye edildi
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin tutuklanan 3 şüpheli tahliye edildi
Ümitcan Uygun'un iddialarını HTS kayıtları yalanladı
Ümitcan Uygun'un iddialarını HTS kayıtları yalanladı

Bu Habere Tepkiniz

Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!
Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!
Sayıştay mazeretsiz olarak göreve gelmeyen memur hakkında müstafi kararı vermeyerek soruşturmayla kamu görevinden çıkartan üniversite hakkında yersiz ödenen maaşlardan dolayı kamu zararına hükmetti!
Memura, 657'de yer almayan 'yazılı ikaz' cezası verildi, mahkeme iptal etti.
Memura, 657'de yer almayan 'yazılı ikaz' cezası verildi, mahkeme iptal etti.
Antalya'da yaşanan olayda bir memura yazılı ikaz verilmiş, memurun açtığı davada idare mahkemesi işlemin iptaline karar vermiş, bölge idare mahkemesi de kararı onamıştır.
En yakınınızdaki marketlerde ürün fiyatları ne kadar oldu?
En yakınınızdaki marketlerde ürün fiyatları ne kadar oldu?
https://www.cimri.com/market?utm_source=MemurlarNet&utm_medium=referral&utm_campaign=konumsec
15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar
15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar
Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen alımı için sözlü sınav yeri bilgisine göre oluşan taban puanları açıkladı.
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Üniversiteye girişte 3 alanda asgari başarı puanı şartı artırılacak
Üniversiteye girişte 3 alanda asgari başarı puanı şartı artırılacak
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartının artırılması ve bu uygulamanın kapsamının genişletilmesi öngörüldü.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
MEB'de mevzuatta olup uygulamada olmayan, uygulamada olup mevzuatta olmayan 6 konu
MEB'de mevzuatta olup uygulamada olmayan, uygulamada olup mevzuatta olmayan 6 konu
Bu yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı özelinde uygulanan mevzuatta yer almasına rağmen uygulamada olmayan konular ile uygulamada olmasına rağmen mevzuatta olmayan konulara yer verilecektir.
KDK, eposta ile yapılan başvuruları kabul etmeyen belediyeyi haksız buldu
KDK, eposta ile yapılan başvuruları kabul etmeyen belediyeyi haksız buldu
Kamu Denetçiliği Kurumu, noter onaylı belgeleriyle eposta aracılığıyla bir mahalli idarenin kurumsal ilanına başvuran adayın elenmesini mevzuata aykırı buldu!
Öğretim elemanları hakkında müstafi işlemi uygulanabilir mi?
Öğretim elemanları hakkında müstafi işlemi uygulanabilir mi?
Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim elemanları hakkında müstafi işleminin uygulanmasında hukuken sakınca bulunmadığına hükmetti!
Vekil öğretmenlik ve yedek subaylık emekliliği nasıl etkiler?
Vekil öğretmenlik ve yedek subaylık emekliliği nasıl etkiler?
Memurların 'vekil öğretmenlik' ve 'yedek subaylıkta' geçen dönemleri emekliliği nasıl etkiler?
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
İETT otobüsü scooter sürücüsünü ezdi
İETT otobüsü scooter sürücüsünü ezdi
İstanbul Ümraniye'de sürücüsünün aniden kapısını açtığı araca çarpan scooter sürücü yola savruldu. Bu sırada yoldan geçen İETT otobüsü, scooter sürücüsünü ezdi. O anlar kameraya yansıdı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
İşte en çok satılan 2.el arabalar
İşte en çok satılan 2.el arabalar
İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın eylül ayında sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticari de ise Doblo tercih edildi.