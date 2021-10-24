Görevdeyken rahatsızlanan memur yüzde 40 engelli raporu ile emekli olabilir mi?

Hulusi Akar açıkladı: Bedelliden kaç milletvekili yararlandı?
Hulusi Akar açıkladı: Bedelliden kaç milletvekili yararlandı?
'Gerçek pilotlar piste ihtiyaç duymaz'
'Gerçek pilotlar piste ihtiyaç duymaz'
Avukatın 'bordro' oyunu Yargıtay'dan döndü
Avukatın 'bordro' oyunu Yargıtay'dan döndü
OYDER Başkanı: Önümüzdeki günlerde ikinci el de bulunamayacak
OYDER Başkanı: Önümüzdeki günlerde ikinci el de bulunamayacak
CHP'den sözleşmelilerin kadroya atanması için kanun teklifi
CHP'den sözleşmelilerin kadroya atanması için kanun teklifi
İzmir'de metro çalışanlarının maaşı 11 bin liraya çıkarıldı
İzmir'de metro çalışanlarının maaşı 11 bin liraya çıkarıldı
Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki konular
Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki konular
Koronayı atlatanlar en çok bu şikayetle Takip Merkezi'ne başvurdu
Koronayı atlatanlar en çok bu şikayetle Takip Merkezi'ne başvurdu
İkinci elde satışlar azaldı, fiyatlar yükseldi
İkinci elde satışlar azaldı, fiyatlar yükseldi
E-Devlet'te yeni hizmet: Halk eğitim kurs sertifikaları alınabilecek
E-Devlet'te yeni hizmet: Halk eğitim kurs sertifikaları alınabilecek
TBMM'de gündem tezkere ve bütçe görüşmeleri
TBMM'de gündem tezkere ve bütçe görüşmeleri
Soylu'dan ilginç paylaşım: 112'yi ararsanız getiririz
Soylu'dan ilginç paylaşım: 112'yi ararsanız getiririz
MEB, 4 adet lüks koruma aracı kiralayacak
MEB, 4 adet lüks koruma aracı kiralayacak
Kur'an-ı Kerim sayfalarını konfeti şeklinde sahaya attılar
Kur'an-ı Kerim sayfalarını konfeti şeklinde sahaya attılar
Dünya sulara gömülecek! İki ilimiz için de risk büyük
Dünya sulara gömülecek! İki ilimiz için de risk büyük
Bunu başaran beşinci Türk! Ebe annenin doktor oğlu tarihe geçti
Bunu başaran beşinci Türk! Ebe annenin doktor oğlu tarihe geçti
Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket! Yüzde 81 aşı oldu, yüzde 17 aşı karşıtı
Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı anket! Yüzde 81 aşı oldu, yüzde 17 aşı karşıtı
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kar bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kar bekleniyor
Abdullah Gül, Erdoğan'ın tepki gösterdiği büyükelçi ile görüştü
Abdullah Gül, Erdoğan'ın tepki gösterdiği büyükelçi ile görüştü
Hangi projelere ne kadar kaynak aktarılacak?
Hangi projelere ne kadar kaynak aktarılacak?
Fiyatları çip krizi değil, 'Ayaklı galericiler' yükseltti
Fiyatları çip krizi değil, 'Ayaklı galericiler' yükseltti
Bakan Soylu: Bizi yıllardır korkutmaya çalıştılar, korkmadık
Bakan Soylu: Bizi yıllardır korkutmaya çalıştılar, korkmadık
AK Parti'li Demiröz: Emekliye, asgari ücretliye destek vereceğiz
AK Parti'li Demiröz: Emekliye, asgari ücretliye destek vereceğiz
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Vaka sayısı en çok artan illerimiz açıklandı
Vaka sayısı en çok artan illerimiz açıklandı
Meteoroloji'den bazı illerimiz için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den bazı illerimiz için sağanak uyarısı
İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar
İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar
İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı
İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı
Bakan Akar: F16 tedariki için teknik çalışma başlatıldı
Bakan Akar: F16 tedariki için teknik çalışma başlatıldı
Prof Dr. Şükran Köse: Yerli aşı bilim ve insanlık adına önemli
Prof Dr. Şükran Köse: Yerli aşı bilim ve insanlık adına önemli
Ana sayfaÖzel Konular Engelliler

Görevdeyken rahatsızlanan memur yüzde 40 engelli raporu ile emekli olabilir mi?

434 sayılı Kanuna tabi memurlar, % 40 engelli raporu alırsa emekli olabilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 24 Ekim 2021 14:08
Yazdır
Görevdeyken rahatsızlanan memur yüzde 40 engelli raporu ile emekli olabilir mi?

5

5434 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapıyorum. Son 7,8 yıldır ağır psikolojik rahatsızlık yaşıyorum ve doktoruma engel durumum var mı diye sorduğumda rahatsızlığımdan ve kullandığım ilaçlar nedeniyle %40 engelli olduğumu rapor alabileceğimi söyledi. Benim sorum %40 engellilik raporu ile ekte gönderdiğim sigorta sürelerine göre emekli olabilir miyim ne zaman emekli olurum ve de ortalama ne kadar emekli maaşı ile tazminat alırım bilgilendirirseniz memnun olurum.

Görevde iken rahatsızlanan 5434 sayılı Kanuna tabi memur, % 40 engelli raporu alırsa emekli olabilir mi?

Memurların, göreve başladıktan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklarına istinaden 2 şekilde emeklilik durumları bulunur. Bu durum hem 5434 sayılı Kanuna hem de 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için geçerlidir.

Memurluğa başlamadan önce malul sayılmayı gerektirir rahatsızlığı olanlar malullük nedeniyle emekli olamazlar. Bu durum hem 5434 sayılı Kanuna hem de 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için geçerlidir.

Memurluğa başladıktan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklarına istinaden 2 şekilde emeklilik olma durumları bulunur.

Birincisi malullük nedeniyle emeklilik, ikincisi de engellilik nedeniyle emekliliktir.

1- Malullük nedeniyle emeklilik:

Memurlar, sağlık kurulu raporu almaları için ister kendileri ister Kurumları tarafından yönlendirilmek suretiyle tam teşekküllü Devlet hastanelerinden sağlık kurulu raporu alabilirler. Sağlık kurulu raporları da Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi neticesinde şayet vazifelerini yapamayacak durumda olduğu tespiti sonucunda malul olduğuna karar verildiğinde memur malul sayılmaktadır.

Malul sayılan memuru Kurumu malulen emekliye sevk işlemini yapar ve emeklilik belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderir. Memurun da en az 10 hizmet yılı varsa (sigortalı süreler, memurluk süreleri, esnaflık süreleri, borçlanılan süreler vb. dahil) Sosyal Güvenlik Kurumu bu memura malullük aylığını bağlar.

Ancak, bu rahatsızlığın kesinlikle göreve girmeden önce olmaması gerekir, var ise malullük aylığı bağlanması işlemi yapılmaz.

2- Engellilik nedeniyle emeklilik:

5434 sayılı Kanunda bulunmayan ve ilk defa 5510 sayılı Kanunla getirilmiş olan bir uygulamada, göreve başladıktan sonra çalışma gücü kaybı ortaya çıkan 5434 sayılı Kanuna tabi memurlara yönelik olmaktadır. Bu durum malullük nedeniyle emeklilik değildir.

5434 sayılı Kanuna tabi memurlardan göreve başladıktan sonra haklarında düzenlenen sağlık kurulu raporlarının Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi neticesinde memurun çalışma gücü kayıp oranının;

KAPAT [X]

- % 50 ila % 59 arasında olduğu kararı verildiğinde memurun en az 5760 gün (16 yıl)

- % 40 ila % 49 arasında olduğu kararı verildiğinde de memurun en az 6480 gün (18 yıl)

Sosyal Güvenlik Kurumu kesintileri bulunan çalışmalarının olması halinde bu memura yaşlılık aylığı bağlanmaktadır. Yani malullük aylığı olmayıp, engelliliklerinden dolayı yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

Her iki durumda da sigortalılık süresinin başlangıcına bakılmaz, yaş koşulu aranmaz, çalışılmış olan hizmet sürelerine bakılır.

Memurlarda vergi indirimine bağlı olarak aylık bağlama işlemi yapılmaz. Vergi indirimi raporları sadece memurun görevde iken vergi muafiyetlerini sağlar.

Yine aynı şekilde, engellilikten dolayı emeklilikte de Kurumlar kişilerin bilgilerini SGK ya gönderir, oradan gelecek cevap neticesinde emeklilik belgelerini SGK ya gönderirler. Bu işlem sonucunun da, yani SGK dan gelecek cevabın beklenmesi gerekir.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız çerçevesinde durumunuzu değerlendirdiğimizde şunları söyleyebiliriz; Belirttiğiniz rahatsızlığın, göreve başladıktan sonra ortaya çıkan bir rahatsızlık olması ve bu durumunda malullük kapsamına girdiğinin SGK Sağlık Kurulu kararıyla onaylanması halinde hizmet süreniz de 10 yıldan fazla olduğundan malullük aylığı bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz.

Şayet durumunuz yani rahatsızlık durumunuz malullük kapsamına girmezse engellilik durumunuza göre alınacak olan raporun en az % 40 oranı olması ve yine SGK Sağlık Kurulunca onaylanması halinde 6480 gün ( 18 yıl) hizmetinizin tamamlanması yeterli olup, bu oran ve hizmet sürenize göre, görevde iken müracaatınız halinde engellilikten dolayı emekli aylığı bağlanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Emekli ikramiye, emekli aylık tutarı

5434 sayılı Kanuna tabi memurlarda normal emeklilik, engellilikten dolayı emeklilik, malulen emeklilik için hem aylık bağlama sistemi hem de emekli ikramiyesi ödenmesi sistemi aynıdır ve hiçbir değişkenlik göstermez. Sadece aylık bağlanmasında ve emekli ikramiyesi ödenmesinde memurun görevi, tahsili, derecesi, kademesi (ek göstergeyi etkileyen kazanılmış hak aylık derecesi ve kademesi ile ek göstergeyi etkilemeyen emekli keseneğine esas aylık derece ve kademesi)ek göstergesi, hizmet yılı ve bunlar esas alınarak memur maaş katsayısı, taban aylığı, kıdem aylığı gibi unsurlar uygulandığında bağlanacak olan emekli aylık ve emekli ikramiyesi tutarında değişkenlik gösterir.

Bu nedenle, kendi derece kademeniz, hizmet süresiniz, ek göstergeniz, görev unvanınız gibi bilgiler esas alınarak emekli ikramiye, emekli aylık tutarlarınızı,

https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizden yapabilirsiniz.

#engelli raporu
Malul veya engelli kamu personeli 65 yaşına kadar çalışabilir mi?
Malul veya engelli kamu personeli 65 yaşına kadar çalışabilir mi?
Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?
Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?
Göreve girdikten sonra rahatsızlığı ortaya çıkan memur nasıl emekli olabilir?
Göreve girdikten sonra rahatsızlığı ortaya çıkan memur nasıl emekli olabilir?
Engelli memur, rotasyona tabi tutulabilir mi?
Engelli memur, rotasyona tabi tutulabilir mi?
Engellilik oranı yüzde 40'ın altına düşen memur EKPSS'ye girip yeniden yerleştirilir mi?
Engellilik oranı yüzde 40'ın altına düşen memur EKPSS'ye girip yeniden yerleştirilir mi?
5510'a tabi memur, istifa ettiğinde, emeklilik sürelerine ikramiye alabilir mi?
5510'a tabi memur, istifa ettiğinde, emeklilik sürelerine ikramiye alabilir mi?

Bu Habere Tepkiniz

Görevdeyken rahatsızlanan memur yüzde 40 engelli raporu ile emekli olabilir mi?

Görevdeyken rahatsızlanan memur yüzde 40 engelli raporu ile emekli olabilir mi?

434 sayılı Kanuna tabi memurlar, % 40 engelli raporu alırsa emekli olabilir mi?
Sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı

Sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı

Sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı değişik konuları içeren 11 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız.
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Cumhurbaşkanı ödeneği, kimlerin maaşını ve emekli aylıklarını etkileyecek?

Cumhurbaşkanı ödeneği, kimlerin maaşını ve emekli aylıklarını etkileyecek?

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ bugünkü yazısında; 2022 yılı Cumhurbaşkanı ödeneğinin Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, bakanlar ve milletvekili maaşını nasıl etkilediğini yazdı.
Beyaz şapkalı hacker eğitimi

Beyaz şapkalı hacker eğitimi

http://www.kamusalssd.org.tr/beyaz-sapkali-hacker-egitimi
Sendika kararı uyarınca 'işe gelmeyen memura' hangi ceza verilir?

Sendika kararı uyarınca 'işe gelmeyen memura' hangi ceza verilir?

Sendika kararı gereğince işe gelmeyen memura ceza verilecekse bu ne olmalıdır?
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretim üyesinin geri dönüşüyle ilgili Danıştay'dan önemli karar!

Öğretim üyesinin geri dönüşüyle ilgili Danıştay'dan önemli karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca ayrıldığı üniversitesine geri dönme talebi olan öğretim üyesinin başvurusunun kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde değerlendirilerek hüküm kurulması gerektiğine karar verdi!
6 ay başkan yardımcısı olan, müdür kadrosu üzerinden emekli olabilir mi?

6 ay başkan yardımcısı olan, müdür kadrosu üzerinden emekli olabilir mi?

Memurlar hangi unvanları üzerinden emekli olurlar?
Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? (2) Toplam 18 dosyada karar örnekleri

Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? (2) Toplam 18 dosyada karar örnekleri

Bu haberde, Danıştay 2. Dairesinin 2020 yılının son aylarında verdiği görevden almalara dair kararlarından 18 adedine yer verilecektir.
Yurt dışı tedavi giderleri nasıl ödenir?

Yurt dışı tedavi giderleri nasıl ödenir?

Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışı tedavi giderlerinin nasıl karşılanacağını, işlem basamaklarıyla birlikte açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Müşteri yangın tüpüne çarptı: Markette ortalık karıştı

Müşteri yangın tüpüne çarptı: Markette ortalık karıştı

Bursa’da bir markette duvardaki yangın tüpü, müşterinin çarpması sonucu yere düştü. Emniyet kilidi açılan tüp, yerde kendi etrafında dönmeye başladı ve içindeki kimyasal toz marketi dumana boğdu. Alışveriş yapan müşteriler panikle dışarı kaçarken görüntüler marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
'Covid-19 nedeniyle 180 bin sağlık çalışanı ölmüş olabilir'

'Covid-19 nedeniyle 180 bin sağlık çalışanı ölmüş olabilir'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yılın Mayıs ayına kadar 80 bin ile 180 bin sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle ölmüş olabileceğini duyurdu.