Gazeteci Hande Fırat, ölümden döndü! Aracı ağır hasar gördü
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat az önce İstanbul yolunda büyük bir kaza atlattı. Otobanda Bolu tüneline yaklaştıkları sırada Fırat'ın şoförünün kullandığı araca önündeki tırdan kopan tekerlek çarptı.
Eklenme : 14 Ekim 2021 14:07
HAVA YASTIKLARI SAYESİNDE KURTULDULAR
Kazada Hande Fırat'ın da içinde bulunduğu araç ağır hasar gördü. Araçtaki hava yastıkları sayesinde kurtulan Fırat, eşi Murat Özvardar ve koruma görevlisi ile şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
HANDE FIRAT: "VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"
Kazanın hemen ardından Medyaradar yazarı Cezmi Sayılgan'a konuşan Hande Fırat, "Cezmi abi neye uğradığımızı şaşırdık önümüzden giden tırın çift tekeri birden camımıza vurdu. Bizi Allah korudu Şaşkınlığımı daha yeni attım. Verilmiş sadakamız varmış. Şu anda iyiyim bir sıkıntımız yok" dedi.