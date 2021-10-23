6 ay başkan yardımcısı olan, müdür kadrosu üzerinden emekli olabilir mi?

27 yıl hizmet ve 4 yıllık üniversite mezunuyum. Başkan yardımcılığı kadrosuna atanıp 6 ay kaldıktan sonra müdürlüğe atanıp emekli olmak istiyorum müdürlükten olabilir miyim?

5434 sayılı tabi memurların çalışma hayatları içerisinde bulundukları, emekli aylık ve emekli ikramiye tutarını etkileyen en üst görevleri esas alınarak emeklilikleri sağlanmaktadır.

5434 sayılı Kanuna tabi olan memurların emekli aylık ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında 5434 sayılı Kanun hükümleri esas alınır.

5434'e tabi olanların emekli aylık ve ikramiye hesaplamasında, öğrenim durumları, kadro görev unvanları (bulunmuş oldukları en üst görevleri) önemli olmaktadır.

5434 sayılı Kanuna göre, ek göstergesi yüksek farklı bir unvana atanmada, bu unvanın ek göstergesinden emeklilikte faydalanabilmek için mutlaka en az 6 ay fiilen bu görevlerde bulunulmuş olması şartı vardır.

Örnek olarak; Memur, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni veya Şef kadrosunda çalışmakta iken sınav sonucunda veya sınava tabi tutulmadan Şube Müdürü kadrosuna atanma durumunda kadro görev unvanı değiştiği için Şube Müdürü kadrosundan emekli olabilmek için mutlaka Şube Müdürlüğünde en az 6 ay görev yapılması gerekir. Ancak, burada her ne kadar kadrosu değişse de şayet kişinin kendi intibakı sonucu 1 inci dereceye gelmiş olması halinde en az 6 ay yeni görevinde bekleme zorunluluğu olmaz. Ayrıca, bugün için belirtilen unvanların ek göstergeleri aynı olduğu için herhangi bir değişiklik olmaz.

Şayet, atanılan görev memurun bulunduğu görevin ek göstergesinden daha yüksek bir ek göstergeli görev ise emeklilikte yararlanabilmek için mutlaka en az 6 ay fiili olarak bu görevi yapma zorunluluğu vardır.

Yani, Başkan yardımcılığı görevinin ek göstergesi 2200/3000 ise bu göreve atanma olduğunda en az 6 ay görev yapıldığında bu görevin ek göstergesinden emeklilikte yararlanılır.

Sonuç olarak; emeklilik esnasında son bulunulan görevin bir etkisinin olmayacağını, çalışma süresi içerisinde emekli aylığı ve emekli ikramiye tutarını etkileyecek olan en yüksek görev unvanının önemli olduğunu, ayrıca bulunulan bu görevler için daha sonra ek gösterge artışı olması halinde dahi emekli olunmasının veya görevde olunmasının bir farkının olmayacağını, her durumda kanunla bir artış olması halinde artışı sağlanan ek gösterge rakamının da uygulanacağını söyleyebiliriz.

Yani, durumunuzla ilgili olarak başkan yardımcılığı görevinin ek göstergesi 3000 ise bu ek gösterge uygulanarak hakkınızda emeklilik işlemlerinin yapılması gerektiğini, şayet Şube Müdürlerinin ek göstergesi de 2200'den 3600'e yükseltilmesi halinde de emekliliğinizde veya görevinizde iken ek göstergenizin 3600 olarak uygulanması gerektiğini, değerlendirmekteyiz.

Sonuç olarak, her iki unvanda da en az 6 ay bulunmuş iseniz, ileride bu görevler için ek gösterge artışı sağlandığında emekliliğinizde yararlanmanızın mümkün olacağını söyleyebiliriz.