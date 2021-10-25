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Şube müdürü mü yoksa mühendis olarak mı emekli olmak avantajlıdır?

İkramiye ve maaş açısından 'mühendis' mi 'şube müdürü' mü kadrosundan emekli olmak avantajlıdır?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 25 Ekim 2021 00:02
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Şube müdürü mü yoksa mühendis olarak mı emekli olmak avantajlıdır?

657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak Kamuda mühendis kökenli şube müdürüyüm ve emekliliği hak etmiş durumdayım. İkramiye ve maaş açısından Şube müdürü mü (Teknik kökenli) yoksa Mühendis olarak mı emekli olayım hangisi benim için maaş ve ikramiye açısından avantajlı olur?

Mühendis kökenli şube müdürü için Şube Müdürü olarak mı, yoksa Mühendis olarak mı emeklilik avantajlıdır?

5434 sayılı Kanuna tabi memurların emekliliklerinde, çalışma hayatları içerisinde emekli aylığı ve emekli ikramiyesi verilmesini sağlayan en üst görevleri esas alınmaktadır.

Mühendis kadrosu Teknik Hizmetler Sınıfında, Şube Müdürü kadrosu ise Genel İdare Hizmetleri Sınıfında olup, her iki hizmet sınıfı için de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tespit edilmiş ek gösterge rakamları farklıdır.

1 inci derecede olan Mühendis kadrosu için ek gösterge 3600, 1 inci derecede olan Şube Müdürü kadrosu için ek gösterge bugün için 2200'dür.

Teknik Hizmetler Sınıfından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçen Mühendis ünvanlı kişinin emeklilikte 3600 ek göstergeyi kazanma şartları şunlardır:

1- Mühendis olarak görev yapmakta iken GİH sınıfına Şube Müdürü olarak ilk atandığında, atandığı Şube Müdürü kadrosunun 1 ila 4 üncü derecede ise, bu kişi 1 inci dereceye ulaştığında Şube Müdürü olarak da emekli olsa 3600 ek göstergeyi kazanır. Şayet ilk atama 1 ila 4 üncü derece olmaması halinde ise kazanamaz.

2- Mühendis kişi, Mühendislik görevinde iken 1 inci dereceye gelmiş ve daha sonra Şube Müdürlüğü kadrosuna geçmiş ise her durumda 3600 ek göstergeyi kazanmış kişi olur.

3- Bugün için Şube Müdürü ek göstergesi 2200'dür. Şayet 2200 ek gösterge 3600 ek göstergeye yükseltilirse hem Şube Müdürü hem de Mühendis ek göstergesi 3600 olur ve bu durumda emeklilikte herhangi bir şey değişmez.

4- Ancak, yeni yapılacak düzenlemelerde Mühendis kadrosu için de bir artış söz konusu olursa, ister Şube Müdürü olarak ister Mühendis olarak emekli olunması bir şey değiştirmez. Her durumda şartların oluşması kaydıyla en yüksek emekli aylığı ve ikramiye ödenmesini sağlayan unvan esas alınarak emeklilik işlemleri yapılır. Bu durum sosyal güvenlikte kazanılmış hak uygulaması yapıldığı içindir.

5- Mühendislik öğrenimi görmüş olmakla birlikte hiç Mühendis kadrosunda görev yapılmamış ise Mühendisler için tespit edilen ek gösterge verilmez ve Şube Müdürü ek göstergesi uygulanır. Yani bitirilmiş öğrenim esas alınarak ek gösterge uygulaması bulunmaz.

Emekli aylık ve emekli ikramiye tutarlarının hesaplanması için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimiz ziyaret edilebilir.

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