08/02/1993 - 10/06/1994 arasında yaklaşık 1,5 yıl vekil öğretmenlik yaptım. 26/10/1999 tarihinde öğretmen olarak atandım 2001 yılında yedek subay olarak askerliğimi yaptım(yıpranma payı var mı?) halen çalışmaktayım. Vekil öğretmenlik ve yedek subaylık emekliliği nasıl etkiler?

Vekil öğretmenlik ve yedek subaylık emekliliği nasıl etkiler?

Vekil öğretmenlik, yedek subaylık, fahri imamlık vb. gibi memurluk statüsünden sayılan süreler emekliliğe katkı sağlayan sürelerdir.

Genel olarak kişilerin memurluk öncesinde yedek subaylık, vekil öğretmenlik, yine borçlanma kapsamındaki fahri imamlık, fahri asistanlık vb. gibi geçen süreleri bulunmaktadır. Bu süreler şayet 23/05/2002 tarihinden önce geçmiş ise memurun emeklilik yaşını daha erken doldurmaya katkı sağlar, sonra ise sadece hizmetlerin erken tamamlanmasını sağlar.

2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

5434 sayılı Kanuna göre 8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve başlamış memurlar kadın ise 58 yaşa, erkek ise 60 yaşa tabi olurlar ve hizmet süreleri için de 25 yıl hizmet aranır.

Şayet bu tarihten, yani 8 Eylül 1999 tarihinden önce memurluğa başlamış olanlar veya memurluk hizmetlerinden sayılan vekil öğretmenlik, yedek subaylık gibi hizmet süreleri olup da memurların emeklilik yaşlarının hesaplandığı 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmet süreleri de bu sürelerle birlikte en az 3 yıl ve daha fazla olması halinde emeklilik yaşları 58 veya 60 yaş değil de daha erken yaşlara tabi olmayı sağlamaktadır.

Yedek subaylıkta geçen 1 yıl hizmet süresi otomatik olarak memurluk hizmetinden sayılır ve 1 yıl için 3 ay yıpranma hizmeti eklenir. Ancak yedek subay öğretmenlik yapılmış ise bu süreye yıpranma hizmeti eklenmez. Aynı şekilde vekil öğretmenlikte geçen hizmetlerde otomatik olarak memurluk hizmetinden sayılır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde durumunuzu değerlendirecek olursak; 8 Eylül 1999 öncesi vekil öğretmenlik ve yedek subaylık süreleri memurların 5434 sayılı Kanuna tabi olmalarını sağlar. Bu süreler şayet 8 Eylül 1999 öncesinde geçmişse emeklilik yaşını etkiler, ancak emeklilik yaşını etkilemesi için mutlaka bu sürelerle birlikte 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmet süresinin, yıpranma payı dahil olmak üzere en az 3 tam yıl olması gerekir.