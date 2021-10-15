MEB'den öğretim yılına hazırlık ödeneği görüşü
Milli Eğitim Bakanlığı başka bir kuruma görevlendirilen öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilemeyeceğini belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 15 Ekim 2021 10:30
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öğretim yılına hazırlık ödeneğiyle ilgili sorusunu cevapladı.
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yılın başında mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına görevlendirilen öğretmenlere, kadrosu MEB'de Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alsa da öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilemeyeceğini belirtti.
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