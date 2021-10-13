KOP ile okutan çocuk atölyelerinin açılışı yapıldı
KOP Başkanlığı, Karapınar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla oluşturulan "KOP İle Okutan Çocuk Atölyeleri" düzenlenen programla açılışı gerçekleşti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Ekim 2021 12:47
Okul Öncesi ve İlköğretim öğrencileri için hazırlanan, içeriğinde 3000 seçkin kitabın yer aldığı çocuk kütüphanesi yanında drama ve ahşap atölyeleri, trafik eğitim alanı ile öğrencilerinin yeteneklerini geliştireceği ''Okutan Çocuk Atölyeleri'' ilçe öğrencilerinin hizmetinde olacak.
KOP İle Okutan Çocuk Atölyeleri açılış programına Kaymakam Oğuz Cem MURAT, Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami ŞAHİN, Konya İl Milli Eğitim Müdürürü Seyit Ali BÜYÜK, Belediye Başkanı Mehmet YAKA ve misafirlerimizin katılımıyla gerçekleşti.