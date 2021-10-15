Sağlık personeli adayları atama bekliyor

Bakan Fahrettin Koca'nın, 2 Temmuz 2021 tarihinde yaptığı açıklama şu şekildedir:

"Sağlıkçılar atama bekliyor'' sorusuna; "Sayıları topluyorum uzamaz inşallah"

"Sayı belli mi?" sorusuna; "Ben sayıyı artırma gayreti içerisindeyim, önümüzdeki bir kaç iyinde netleşmiş olur, sayıyı artırabiliriz."

Bakan Fahrettin Koca'nın 9 Temmuz 2021 tarihinde yaptığı açıklama şu şekildedir:

"Atama bekliyoruz lütfen bakanım" sorusuna "2-3 ay içinde; geniş, bir çok programı içeren, bir atama yapıyor olacağız. Bunun duyurusunu yapacağız. Ben daha çok artırmak gayreti ile uzun sürdü, hallediyor olacağız"

Bakan Fahrettin Koca'nın 17 Temmuz 2021 tarihinde yaptığı açıklama şu şekildedir:

"Bakanım, sağlıkçılar olarak atama bekliyoruz." sorusuna; "2-3 ay içinde atama yapıyor olacağız"

"Sayı belli mi?" sorusuna; "Alım sayısı fazla olacak"

DEĞERLENDİRME

Tüm bu açıklamalara rağmen Sağlık Bakanlığı'ndan atama konusunda net bir adım gelmiş değil.

Bakan Fahrettin Koca'nın en son açıklaması esas alındığında, 2-3 aylık sürenin artık sonuna gelinmiştir. Sağlık personeli adayları daha fazla bekletilmeden alım ilanının yayımlanmasını talep ediyor.