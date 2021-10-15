Bilal Erdoğan'dan vakıflara saldırı açıklaması: Kendi maşalarını bulup seferber ediyorlar

Paket aynı paket, içindeki ürün küçüldü
Paket aynı paket, içindeki ürün küçüldü
30 saniyede parmak izinden afetzedenin kimliğini belirliyorlar
30 saniyede parmak izinden afetzedenin kimliğini belirliyorlar
'İntihar etti' denilen kadın polisin ölümü aydınlatıldı!
'İntihar etti' denilen kadın polisin ölümü aydınlatıldı!
Bakan Pakdemirli: Tüm dünyada gıda fiyatları artıyor
Bakan Pakdemirli: Tüm dünyada gıda fiyatları artıyor
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Aşının etkinliği 3 ila 6 ay sonra azalıyor, 3. doz gerekli'
'Aşının etkinliği 3 ila 6 ay sonra azalıyor, 3. doz gerekli'
2022 yılı bütçesi yarın açıklanacak
2022 yılı bütçesi yarın açıklanacak
Bakan Soylu'dan 'siyasi cinayet' açıklaması: Yüzde 69'u bot hesap
Bakan Soylu'dan 'siyasi cinayet' açıklaması: Yüzde 69'u bot hesap
Memur-Sen, sendikalı ile sendikasız arasındaki makası açacak teklifler sunacak
Memur-Sen, sendikalı ile sendikasız arasındaki makası açacak teklifler sunacak
Tarım'a bağlı iki Genel Müdürlük, Çevre ve Şehircilik'e bağlanacak
Tarım'a bağlı iki Genel Müdürlük, Çevre ve Şehircilik'e bağlanacak
Kış ayları daha soğuk geçecek! İstanbul'a daha çok kar yağacak
Kış ayları daha soğuk geçecek! İstanbul'a daha çok kar yağacak
Çip krizi Renault'u da vurdu
Çip krizi Renault'u da vurdu
'Felsefe öğretmeninden derste gürültü dayağı' iddiasına soruşturma
'Felsefe öğretmeninden derste gürültü dayağı' iddiasına soruşturma
MEB'de 2 Genel Müdür daha görevden alındı
MEB'de 2 Genel Müdür daha görevden alındı
HSK üyesi Hamit Kocabey istifa etti
HSK üyesi Hamit Kocabey istifa etti
MEB'in belirlemediği kitaplar öğrenciye aldırılamayacak
MEB'in belirlemediği kitaplar öğrenciye aldırılamayacak
'Bana silah ruhsatı verilmiyor' diyen Özdağ'a 4 silah ruhsatı verilmiş
'Bana silah ruhsatı verilmiyor' diyen Özdağ'a 4 silah ruhsatı verilmiş
Bakan Bilgin: Toplu sözleşme kanununu yenilememiz lazım
Bakan Bilgin: Toplu sözleşme kanununu yenilememiz lazım
Yiğit Bulut'tan faiz açıklaması!
Yiğit Bulut'tan faiz açıklaması!
Kiralar 10 kat artı, memurlar ilçeyi terk ediyor
Kiralar 10 kat artı, memurlar ilçeyi terk ediyor
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
Bakan yardımcılarının aynı anda üç maaş alma formülü!
Bakan yardımcılarının aynı anda üç maaş alma formülü!
Kadın polisi intihara yönlendiren meslektaşına 25 yıl hapis
Kadın polisi intihara yönlendiren meslektaşına 25 yıl hapis
Dekan açıkladı: Öğrencilerimiz dördüncü sınıfta iş buluyor kadroya geçiyor
Dekan açıkladı: Öğrencilerimiz dördüncü sınıfta iş buluyor kadroya geçiyor
Kamuda birden fazla yerden ücret almanın etik ve vicdani boyutu
Kamuda birden fazla yerden ücret almanın etik ve vicdani boyutu
Hulusi Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
Hulusi Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
21 örnek üzerinden kamuda sıradanlaşan etik ihlalleri
21 örnek üzerinden kamuda sıradanlaşan etik ihlalleri
Vatandaş bıktı... Engelledikçe başka numaradan arıyorlar
Vatandaş bıktı... Engelledikçe başka numaradan arıyorlar
Akaryakıta yüzde 50 zam mı gelecek?
Akaryakıta yüzde 50 zam mı gelecek?
Eşinin cep telefonuna program yükleyenlere AYM'den kötü haber
Eşinin cep telefonuna program yükleyenlere AYM'den kötü haber
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bilal Erdoğan'dan vakıflara saldırı açıklaması: Kendi maşalarını bulup seferber ediyorlar

Kocaeli'de Ensar Vakfına devredilen tarihi binanın açılış törenine konuşan Bilal Erdoğan, vakıfların hedef alınmasına tepki gösterek, "Eskiden de bugün de maalesef bu topraklardaki dik duruşun bu güçlenmenin olmasını istemeyen odaklar elbette içeride kendi maşalarını bulup seferber ediyorlar. Bizi bunlara karşı uyanık olmak zorundayız." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 15 Ekim 2021 07:23
Yazdır
Bilal Erdoğan'dan vakıflara saldırı açıklaması: Kendi maşalarını bulup seferber ediyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ensar Vakfı'nın devredilen tarihi Pembe Köşk bugün Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Gerçekleştirilen açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yanısıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, il protokolü, vakıf yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bugün burada çok güzel bir açılış yapmak için bir araya geldik. Ensar Vakfı ile ilgili meclisimizden bir karar geçirmiştik. Bugün olduğu gibi o dönemde de kamuoyunda manipülasyon çalışmaları yapıldı. Bu vakıfla ilgili kirli bir kampanya yürütülmekte, camia kirletilmeye çalışılmaktadır. Biz bu kirli kampanyalarla yılmayacağız ve geri adım atmayacağız. Suç, şahsidir ve ispatlanana kadar o şahıs da sadece sanıktır. İspatlanınca devlet gerekeni yapar. Bu suçu camianın tümüne mal edemezsiniz. Ensar Vakfı'nda çocuklar istismar edildi diye akıllarda kaldı. O lanetlenmiş işi işleyen şahıs 506 yıl cezaya çarptırıldı. Ama akılda sadece algı olarak kaldı. Biz bu algıya asla teslim olmayacağız. Yurt meselelerini bahane edip aynı algıları yapmaya çalışıyorlar. Biz bunlara da teslim olmayacağız. Burası Ensar Vakfına anasının ak sütü gibi helal olsun" dedi.

"İmkanını olmayan çocuklarımıza eğitim desteği sağlıyor"

Kocaeli'nin bu tarafına hiç gelmediğimi fark ettiğini söyleyen Ensar Vakfı Genel Kurulu Üyesi olan Bilal Erdoğan, "Ben hem dokusuyla hem manzarasıyla çok güzel bir mahalle. Vakfımız için hayırlı olmasını diliyorum. Dünyanın ger tarafında ülkemizde de hukukun mevzuata uygun şekilde vakıf dernekler STK'lar kamu hizmetini ikame ettiren, yani kamu hizmetini güçlendiren çoğaltan kurumlardır. Elbette ki vatandaş vergisini verir. Burada belediyemiz burayı Ensar Vakfına tahsis ediyor Ensar Vakfımız da gönüllerini ve personellerini burada ihtiyaçlarını karşılıyor. İmkanını olmayan çocuklarımıza eğitim desteği sağlıyor, burs verdiği öğrencilerimizi çeşitli projelerde bir araya getiriyor" diye konuştu.

"Kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına müsaade etmemeliyiz"

Kurumların hedef alınmasına yönelik de konuşan Erdoğan, "Bu memleket geleceğe değerleriyle mi yürüyecek değersizleşerek mi? Türkiye Avrupa'nın herhangi bir ülkesine benzeyip kendi kimliğini kaybetmeli mi etmemeli mi? Bu meselelerin önemi var mı yok mu, bunun bir mücadelesi var ülkede. Bu toprakların bir kimliği, bu milleti bu millet yapan bazı değerler var. Niye bunlarla kavgalı olsun. Niye bunları silmeye çalışsın? Bütün gençlerimiz uzak ve yakın tarihimizi, bu toprakları bize vatan yapan kişileri, değerleri, kavramları hakkıyla bilseler, geçmişini bilmeyen geleceğini nasıl kursun? Geçmişini sahiplenmeyen kendi geleceğini değil başkalarının geleceğine ancak hizmet edebilir. Yani mesela aslında basit bu topraklar üzerinde kardeşçe, bu toprakları bu topraklar yapan değerler etrafında yaşarız. Ama bunu düşmanlarımız istemiyor. Eskiden de bugün de maalesef bu topraklardaki dik duruşun bu güçlenmenin olmasını istemeyen odaklar elbette içeride kendi maşalarını bulup seferber ediyorlar. Bizi bunlara karşı uyanık olmak zorundayız. Kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına müsaade etmemeliyiz" şeklinde konuştu.

4 binin üzerinde burs başvurusu

Ayrıca Bilal Erdoğan, İlim Cemiyeti olarak 4 binin üzerinde burs başvurusunu aldıklarını ve bursları öğrencilere belirli şartlar dahlinde vereceklerini söyledi.

#bilal erdoğan# vakıflara saldırı# açıklama
Dünyada her 10 kişiden biri aç yatıyor
Dünyada her 10 kişiden biri aç yatıyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Ankara'da benzinlik istasyonunda bıçaklı saldırı: 1'i polis 2 yaralı
Ankara'da benzinlik istasyonunda bıçaklı saldırı: 1'i polis 2 yaralı
2.doz aşılamada Erzurum sarı, Muş turuncu kategoriye geçti
2.doz aşılamada Erzurum sarı, Muş turuncu kategoriye geçti
Kanserden ölen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı
Kanserden ölen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı
5 yıldır her gün 12 kilometre yürüyerek mavi kapak topluyor
5 yıldır her gün 12 kilometre yürüyerek mavi kapak topluyor

Bu Habere Tepkiniz

KİT'lerde 3 yıl çalışma zorunluluğu, 2022'de atananlar için de uygulanacak mı?

KİT'lerde 3 yıl çalışma zorunluluğu, 2022'de atananlar için de uygulanacak mı?

KİT'lerde personel sayısının istikrarlı ve sürdürülebilir bir seviyede tutulabilmesi için ataması yapılan sözleşmeli personelin 3 yılını doldurmadan başka kurumlara geçişi kısıtlanmış durumda. Uygulama her yıl yürürlüğe konulan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu Karara dayalı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulan Tebliğler ile yürütülmekte. Peki 2022 yılında ataması yapılan sözleşmeli personel için de bu uygulama devam edecek mi? Bu uygulamanın istisnaları neler?
Yüzde 5 artırımlı ek ders ücretinde 10 yarıyıllık eğitim ayrıntısı

Yüzde 5 artırımlı ek ders ücretinde 10 yarıyıllık eğitim ayrıntısı

Milli Eğitim Bakanlığı, hazırlık sınıfı hariç 10 yarıyıllık eğitim görerek yüksek lisans derecesine sahip öğretmenlerin ek ders ücretlerinin yüzde 5 artırımlı ödenmesi gerektiğini belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretim elemanları naklen atanabilir mi?

Öğretim elemanları naklen atanabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının üniversiteler arası naklen atanamayacağına hükmetti!
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
Polislerin 'tutanak' oyunu Danıştay'da kötü sonla bitti!

Polislerin 'tutanak' oyunu Danıştay'da kötü sonla bitti!

Gerçek dışı 'tutanak' düzenleyen polislere kötü haber! Danıştay gerçek dışı tutanak ve bu tutanaklar sayesinde sigorta şirketlerinden para aldıkları tespiti yapılan polisi affetmedi.
Müstafi duruma gelen memur için emekli ikramiyesi kaybı olur mu?

Müstafi duruma gelen memur için emekli ikramiyesi kaybı olur mu?

Müstafi memurların sosyal güvenlik haklarında kayıp yaşanır mı?
Kültür Bakanlığı 2 unvan için görevde yükselme sınavı açtı

Kültür Bakanlığı 2 unvan için görevde yükselme sınavı açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Şef ve Memur unvanları için görevde yükselme sınavı açtı
Merkez Bankası'nda 3 üst düzey kişi görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 üst düzey kişi görevden alındı

Merkez Bankası'nda dikkat çeken değişiklik. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla iki başkan yardımcısı ve bir Para Politikası Kurulu Üyesi görevden alındı.
Boşanma davasında vefat halinde kalana dul maaşı bağlanır mı?

Boşanma davasında vefat halinde kalana dul maaşı bağlanır mı?

Boşanma davaları devam ederken vefat hali bazı şartlar dahilinde kalan dul eşin sosyal güvenlik hakkını kaybettirmez.
Fakülte kurulu üyeliği idari görev sayılır mı?

Fakülte kurulu üyeliği idari görev sayılır mı?

Danıştay Sekizinci Dairesi, Fakülte Kurulu Üyeliği görevinin idari görev olarak kabul edilmesinin hukuken mümkün olmadığı, 2547 sayılı Kanuna göre mesai saatleri dışında özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışanların Fakülte Kurulu Üyeliğinin sonlandırılamayacağına karar verdi.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Türk mühendislerince üretilen 'hayalet motor' suda 'iz' bırakmayacak

Türk mühendislerince üretilen 'hayalet motor' suda 'iz' bırakmayacak

Konya'da bir şirketin ürettiği yeşil teknolojiye sahip bot ve yat motoru, sessizliği ve suda iz bırakmayan kabiliyetiyle dikkati çekiyor. Merkez Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde elektrikli motor üretimi üzerine faaliyetine başlayan Dewjet şirketi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle bot ve jet motoru üretimi için çalışmalara başladı.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Komşusuyla davalık oldu

Komşusuyla davalık oldu

Sarıyer'de İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'nın oturduğu sitenin bahçesinde çıkan kavga, Tuna ve komşusunu karşı karşıya getirdi. İki taraf birbirini suçlarken kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Tuna'nın "Dua edin olayı İbrahim Tatlıses duymadı. Çok kötü adamlara çattınız" dediğini iddia edildi.