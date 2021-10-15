FETÖ'cü müdür ile amir Ahaber'i işgale giden darbecilerin önünü açmış!

Polis barikatını açıp darbecilere geçiş veren iki haine ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklanan Yalçın ve Özbek'in, FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları da tespit edildi. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre darbecilerin başındaki rütbeli asker, polislere "Araçlarınızı çekin ve yolu açın! Yoksa tanklarla sizi ezip geçeriz. Silahlarınızı bırakın, teslim olun! Asker yönetime el koymuştur" diyerek yolun açılmasını istedi. Polislerden Hasan Yenilmez, "Asıl siz teslim olun! Yaptığınız kanunsuz eylem. Cumhurbaşkanımız'ın talimatı gereği kesinlikle silahlarımızı teslim etmeyeceğiz" diyerek karşılık verdi. Ancak FETÖ'cü emniyet müdürü Yalçın ve emniyet amiri Özbek, yanıltıcı emirlerle polislerin direnme iradesini kırıp, yolu açtırdı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında o dönem Beşiktaş'ta olan aHaber'in de aralarında olduğu Turkuvaz Medya'yı işgale kalkışan darbeci askerler, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, dönemin Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sait Yalçın ve Emniyet Amiri Şükrü Özbek'in darbeci askerlere, polislerin kapattığı yolu açtırdıkları tespit edildi.

Başsavcılığın hazırladığı iddianameye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'un Avrupa yakasındaki birçok kritik yeri işgal için Sultangazi ve Bağcılar ilçelerinde yer alan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan askeri birlikler çıkarıldı. Kamu kurumları başta olmak üzere stratejik yerleri işgal eden tugaydan bir birlik de aHaber'i susturmak için gönderildi. 3 Land araç ile saat 00.00 sıralarında kışladan çıkış yapan bu birlik, yoğunluk nedeniyle TEM Otoyolu'nda ilerleyemedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine FETÖ'cülere direnmek için yollara çıkan vatandaşlar ile polisler, darbecilerin yolunu kapattı.

"TANKLARLA SİZİ EZİP GEÇERİZ"

Dönemin Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Hakan Torun, darbeci askerlerin hareket kabiliyetini kısıtlamak amacıyla saat 22.00 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğünde bir toplantı yaptı. Torun, yardımcısı Sait Yalçın'ın bilgisi dahilinde Emniyet Amiri Şükrü Özbek'in başında olduğu bir ekibi, TEM Otoyolunun Güney Yol Ankara istikametini trafiğe kapatmakla görevlendirdi. Sonradan katılanlarla birlikte 12 kişi olan ekip, saat 22.30 sıralarında araçlarla yolu trafiğe kapattı.

Saat 01.00 sıralarında bu polislerin kapattığı noktaya aHaber'i işgal etmek için yola çıkan, FETÖ'cü Yüzbaşı İsmail Menderes Sema ve Teğmen Latif Ağaçbacak'ın başlarında olduğu Astsubay Okulu öğrencilerinden oluşan yaklaşık 15 kişilik darbeci askerler geldi. Yolun kapalı olduğunu gören askerlerden 5-6'sı araçlarından inip polislerin trafiği kapattığı noktaya geldi. Rütbeli olan darbeci, polislere "Araçlarınızı çekin ve yolu açın! Yoksa tanklarla sizi ezip geçeriz. Silahlarınızı bırakın ve teslim olun! Asker yönetime el koymuştur" diyerek, yolun açılmasını istedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATI VAR, DİRENECEĞİZ"

Polislerden Hasan Yenilmez, "Asıl siz teslim olun! Yaptığınız kanunsuz bir eylemdir. Cumhurbaşkanımızın talimatı gereği kesinlikle silahlarımızı teslim etmeyeceğiz" diyerek karşılık verdi.

Darbeci askerlerin havaya ateş açması üzerine polis Yenilmez de havaya ateş açtı. Polis memuru Hasan Karadeniz de darbecilere gözdağı vermek için ateş etti. Olaya müdahil olan vatandaşlar, "Siz nasıl Türk Askerisiniz, polisle çatışmaya giriyorsunuz" diyerek, darbeci askerlere tepki gösterdi.

Bu gerginlik sırasında polislerin başındaki Emniyet Amiri Şükrü Özbek hiçbir tepki vermeden, darbeci askerlere hiçbir şey söylemeden bekledi. Özbek yaptığı telefon görüşmelerinin ardından, emrindeki polislere "Siz ne yapıyorsunuz, kimden emir aldınız? Kaldırın silahlarınızı! Kimin, kimden olduğu belli değil daha. Biz geri çekiliyoruz" dedi. Başpolis rütbesindeki ekip sorumlularından Zeki Başarır, "Bizi buraya gönderen zaten müdür beydi. Hangi müdür bizi çekiyor" diye sordu.

"EMİR SORGULANMAZ" DİYEREK YOLU AÇTIRDI

Şükrü Özbek, "Verilen emir sorgulanmaz, devlet büyüklerimiz böyle uygun görmüş, gidiyoruz" diyerek talimat verdi. Özbek bu şekilde önce polis memurlarının yoldan çekilmelerini, ardından darbeci askerlerin yoldan geçmelerini sağladı. Bu polislerin açtığı yoldan geçen darbeci askerler, bir süre sonra bu kez vatandaşlar ve Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından durduruldu. Darbeciler ikinci kapama noktasında yolu açmayan vatandaşlara ateş etti. Servet Asmaz hainlerin kurşunlarıyla şehit oldu, birçok vatandaş da yararlandı.

ÇALIŞKAN'IN TELSİZ EMİRLERİNE DE KULAK ASMADILAR

İddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimine karşı tüm halkı direnmeye çağırdığı, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da telsizden "silahların teslim edilmeyeceği ve darbeci askerlere direnileceği" konusunda polislere talimatlar verdiği anımsatıldı. Buna rağmen 4. Sınıf Emniyet Müdürü olan Sait Yalçın ve Emniyet Amiri Şükrü Özbek'in, FETÖ'ye mensubiyet duygusu ve örgütün talimatı doğrultusunda hareket ettikleri, darbecileri etkisiz kılma amaçlı yol kapama talimatını yerine getirmedikleri belirtildi. Yalçın ve Özbek'in, sorumluluklarındaki personelin direnme iradesini kırıp, FETÖ'nün darbe teşebbüsüne iştirak ettikleri kaydedildi.

BYLOCK KAYITLARI DEŞİFRE OLDU

İddianamede iki rütbeli emniyet görevlisi hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Tutuklanan Yalçın ve Özbek'in, ayrıca FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması olan ByLock'u kullandıkları tespit edildi. Yalçın ve Özbek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanırken, savcılık FETÖ'cü polis şeflerinin kanunsuz emirlerine uyup darbecilere yolu açan 12 polis memurunun durumlarını da mahkemenin değerlendirmesi için ek bir iddianame hazırladı.

KAHRAMAN ALBAY DA O KIŞLADA ŞEHİT OLDU

Halkın polislerle birlikte darbecilerin önüne durması üzerine aHaber'e ulaşamayan FETÖ'cü hainler, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na geri dönmüş, bu kışladaki çatışmalarda da polislerle birlikte darbecilere karşı harekat yürüten Kurmay Albay Sait Ertürk şehit olmuştu.

Dilek Yaman Demir