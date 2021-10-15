4 Kamu Kurumu toplamda 273 personel almak için ilana çıktı
Merkez Bankası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 2 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 54 personel alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 54 personel alacak. Son başvuru tarihi 29 ekim 2021
Gaziantep Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 42 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 ekim 2021
Akdeniz Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Merkez Bankası 52 mühendis ve teknisyen almak için ilana çıktı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mühendis ve Teknisyen almak için ilana çıktı.
İlana başvurular 8 Ekim ila 1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılması gerekiyor.
Merkez Bankası ilanı detayları için tıklayınız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak. Başvurular 12 ila 7 kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
ÇSGB ilanı detayları için tıklayınız
DAHA ÖNCE YAYIMLANAN İLANLARIMIZA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ5 Kamu Kurumu toplamda 415 personel almak için ilana çıktı