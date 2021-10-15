Akaryakıt istasyonları çift hane hazırlığında

Akaryakıt fiyatlarındaki artış beklentisi istasyonları harekete geçirdi. Dünya Gazetesinde yer alan habere göre, Önümüzdeki dönemde ana rakamı çift haneye ulaşabilecek akaryakıt litre fiyatları için şimdiden hazırlıklar başladı.

Akaryakıt istasyonları, benzin, otogaz, motorinin litre fiyatlarının listelendiği tabelaları, ikisi ana rakam ikisi de virgül sonrası küsurat olmak üzere dört haneli rakamlara hazırlıyor. "Pompada ÖTV marjı bitti" başlıklı haberiyle Türkiye'nin gündemine oturan zam beklentileri istasyonlardaki yatırımları da etkiledi. Önümüzdeki dönemde litre başına 2,5-3 liralık ar tışlar beklenirken, akaryakıt istasyonları da tabelalarını bu ihtimale göre yeniliyor. Türkiye'de yaklaşık 20 bin akaryakıt istasyonundan bazıları, 4 haneli tabela geçişini çoktan yapmışken, bazıları şimdi yenileme adımları atmaya başladı.

Petrol fiyatlarında ne oldu?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası ham petrol ve işlenmiş ürün fiyatları ile döviz kurundaki artış kaynaklı yükselişe geçti. Son yıllarda bu yükselişin ekonomideki etkilerini sınırlandırmak amacıyla eşel mobil uygulaması yürürlükte tutuldu. Bu uygulama ile akaryakıt ürün fiyatına gelen zamlar, fiyatın içindeki ÖTV miktarından otomatik olarak düşülerek satış fiyatları sabit tutuldu. Ancak, son dönemde ürün fiyatlarındaki artış, toplam ÖTV miktarını aştı. Böylece akaryakıt ürün fiyatlarındaki artışlar, satış fiyatlarına zam olarak yansıtılmaya başlandı. Şu anda motorin ve LPG bu şekilde olurken, benzin fiyatlarında ise 23 kuruşluk bir ÖTV marjı kaldı. Şu anki durumda, bu seviyenin üzerindeki her artış, benzin satış fiyatlarında da artışa neden olacak. Bu durumda ihtimali gören istasyonlarda, tabela yenileme yoğunluğu yaşanacak. Bu arada, petrol istasyonlarında yılbaşından itibaren yeni nesil pompaların kullanıma başlanacağı da belirtiliyor. Desnet Yazılım'ın kurucu ortağı Ömer Ekinci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ekinci, "Akaryakıt istasyonlarının yoğun şekilde tabela yeniledikleri söyleniyor. Birçok tabela ana rakamı tek haneliymiş, şimdi ise çift haneye hazırlanıyorlar" diye yazdı.